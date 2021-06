Lexus NX 2022 ra mắt, thêm tùy chọn động cơ hybrid cắm sạc

Mới đây, thương hiệu xe sang Lexus vừa vén màn mẫu SUV NX thế hệ mới. Dù mới ra mắt, thiết kế của Lexus NX 2022 mới cũng không gây bất ngờ với cộng đồng, bởi hững hình ảnh tổng thể của xe đã bị rò rỉ từ tháng 2/2021. Ở thế hệ mới, mẫu xe crossover Lexus NX vẫn có kiểu dáng nhỏ gọn nhưng các đường nét được trau chuốt hơn. Xe này có nhiều đường gân nổi hơn thế hệ hiện tại nhưng lại ít đi các chi tiết góc cạnh. Thiết kế này giúp NX thế hệ mới trông khỏe khoắn và lịch lãm hơn thế hệ trước. Lexus NX 2022 được xây dựng trên nền tảng TNGA-K với trọng tâm thấp hơn và cứng hơn nền tảng cũ. So với nền tảng của NX thế hệ đầu tiên, nền tảng mới giúp NX 2022 nhẹ hơn 91 kg. Ở đời 2022, Lexus NX được xem như bản nâng gầm của mẫu sedan IS. Chiếc SUV vẫn giữ lưới tản nhiệt hình con suốt đặc trưng nhưng các nan hình chữ U mới cho các nhìn 3D sắc sảo hơn. Hai bên lưới tản nhiệt là các khe hút gió đặt dọc viền đen, tạo nên bố cục khá hài hòa với cụm đèn phía trên. Hệ thống đèn của NX thế hệ thứ 2 gồm các bóng LED tách rời, tích hợp projector. Đèn daylight cũng được tích hợp vào cụm đèn chính, không còn là kiểu tách rời như đời cũ. Đuôi xe của NX 2022 có khá nhiều mảng do các đường gân phân cắt. Nổi bật nhất là cụm đèn hậu kéo dài, kết hợp với cụm đèn chữ L cách điệu ở hai bên. Kiểu thiết kế này lấy cảm hứng từ mẫu xe "đàn em" Lexus UX. Một thay đổi đáng chú ý là logo hình bầu dục ở giữa được thay bằng dòng chữ Lexus. Nội thất của NX thế hệ mới được thay đổi gần như toàn bộ với thiết kế và vật liệu mới. Điểm mới là bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch và hệ thống thông tin giải trí Lexus Interface thế hệ mới. Hệ thống này bao gồm màn hình trung tâm 9,8 inch và lên đến 14 inch trên bản cao cấp. Bên cạnh đó, Lexus NX 2022 còn có bộ ghế sưởi là trang bị tiêu chuẩn, cửa sổ trời toàn cảnh, gương hậu kỹ thuật số, màn hình HUD 10 inch, sạc điện thoại không dây. Hệ thống đèn nền nội thất trên NX thế hệ mới có thể chiếu sáng theo 14 chủ đề như rừng mưa, thác nước hay hoàng hôn... Về an toàn, NX 2022 được trang bị gói Lexus Safety System+ 3.0 mới nhất. Gói an toàn này bao gồm đèn thông minh, nhận diện biển báo, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo va chạm trước có thể phát hiện phương tiện đang đến gần, kiểm soát hành trình bằng radar thích ứng theo đường cong... Bên dưới ca-pô, Lexus trang bị cho NX 250 động cơ 2.5L mạnh 203 mã lực, mô-men xoắn 249 Nm. Cao hơn là động cơ tăng áp 2.4L cho bản NX 350, sản sinh công suất 275 mã lực, mô-men xoắn 430 Nm. Hai tùy chọn động cơ này đi kèm hộp số tự động 8 cấp. NX 350h 2020 sử dụng động cơ 2.5L kết hợp với motor điện phía sau và hệ dẫn động 4 bánh. Hệ động cơ này cho ra tổng công suất 239 mã lực, mạnh hơn 20%so với động cơ của bản hybrid đời trước. Thay đổi lớn nhất là NX 2022 có thêm bản NX 450h+, sử dụng động cơ hybrid cắm sạc - lần đầu xuất hiện trên một mẫu xe của Lexus. Bản này gồm động cơ xăng 2.5L, động cơ điện đặt sau và gói pin lithium-ion. Toàn bộ hệ truyền động này được chia sẻ từ Toyota RAV4 Prime.Giá xe Lexus NX 2022 chưa được công bố, nósẽ được đưa vào sản xuất từ quý III năm nay. Thông tin chi tiết về các phiên bản sẽ được công bố ở thời điểm phân phối chính thức. Tương tự các mẫu xe khác của Lexus, NX cũng sẽ có bản F Sport thể thao, bổ sung các chi tiết ngoại thất như mâm, cản va mới, nội thất 2 tone màu, ghế thể thao... Video: Giới thiệu chi tiết Lexus NX 2022 thế hệ mới.

