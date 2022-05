Lexus LX570 Super Sport hơn 9 tỷ độ MBS của đại gia Quảng Ninh

Trong phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn, Lexus LX570 luôn là cái tên rất được lòng các đại gia Việt. Mẫu xe này có thiết kế chú trọng vào tính thực dụng, không có nhiều đột phá, trẻ trung như các đối thủ nhưng Lexus LX570 hạng sang vẫn mang đến những giá trị khác biệt để có thể chiều lòng bất cứ vị chủ nhân nào. Tại thị trường Việt Nam, Lexus LX570 chỉ được phân phối chính hãng với phiên bản tiêu chuẩn. Còn lại các phiên bản độ đều được đưa về nước theo diện nhập khẩu tư nhân. Chiếc Lexus LX570 Super Sport tại Quảng Ninh trong bài thuộc phiên bản độ MBS. Nguyên bản xe có màu xám nòng súng, còn hiện tại chiếc SUV cỡ lớn thu hút sự chú ý của người đi đường với màu ngoại thất dạng gân đá Mable lạ mắt. Không chỉ gây ấn tượng với lớp “áo” độc lạ, chiếc Lexus LX570 Super Sport MBS trong bài còn khiến giới mê xe phải “xuýt xoa” khi sở hữu biển số xe “lộc phát phát” – “688” rất đẹp. Ngoại hình của Lexus LX570 Super Sport độ MBS không có quá nhiều khác biệt nhiều so với xe phiên bản thường. Phần đầu xe vẫn được trang bị lưới tản nhiệt hình con suốt, cụm đèn pha 3 bóng LED cỡ lớn được tinh chỉnh nhẹ đồ hoạ, đèn LED ban ngày hình chữ L và đèn báo rẽ dạng tia theo ngôn ngữ thiết kế mới của Lexus. Cụm đèn hậu dạng LED thiết kế hình chữ L và bộ la-zăng sơn đen 10 chấu kích thước 21 inch thể thao. Điểm nổi bật của những bản độ MBS là cách bố trí bên trong nội thất. Khoang cabin 7 ghế cũ được tháo bỏ, thay vào đó là cách bố trí 4 chỗ ngồi dành cho thương gia đi kèm nhiều trang bị tiện nghi như thông gió, sưởi và massage 12 điểm. Ngăn cách giữa 2 ghế là bệ tì tay lớn cùng bảng điều khiển điều hòa. Mỗi ghế có tới 19 chế độ điều chỉnh để đảm bảo người ngồi trên xe có cảm giác thoải mái nhất. Phục vụ giải trí hàng ghế sau có 2 màn hình kích thước 11,6 inch và dàn âm thanh hiệu JBL theo xe. Do chỉ còn hai hàng ghế thế nên khoang chứa đồ phía sau xe là cực kì rộng rãi. Về truyền động, Lexus LX570 Super Sport MBS sử dụng động cơ V8 5.7L sản sinh công suất tối đa 367 mã lực và mô-men xoắn cực đại 530 Nm, đi kèm với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn. Xe được trang bị các tính năng hỗ trợ lái và an toàn từ phiên bản trước như: Chế độ lựa chọn đa địa hình, Chế độ hỗ trợ vượt địa hình, Chế độ hỗ trợ vào cua (Turn assist), Tính năng kiểm soát trợ lực lái biến thiên (VFC), 10 túi khí SRS tiêu chuẩn,… . Video: Lái thử bản Super Sport của Lexus LX570 tại Việt Nam.

