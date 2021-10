Lexus giới thiệu 10 mẫu xe độc đáo cho các siêu anh hùng “Eternals”

Trước đó không lâu, thương hiệu xe sang Lexus đã từng đăng tải một đoạn quảng cáo mới với sự xuất hiện của nhân vật Kingo do diễn viên Kumail Nanjiani thủ vai. Trong đoạn quảng cáo này, có thể thấy Kingo bị cuốn vào một tình huống vô cùng hài hước khi liên tục gặp phải những chuyện không may trong quá trình tìm khu vực đỗ xe cho chiếc Lexus IS 500 của mình. Từ đoạn quảng cáo ngắn này, Lexus nhận thấy Kingo không thể là siêu anh hùng duy nhất có được một chiếc xe hơi phù hợp với mình. Do đó, mỗi Eternals sau đó đều đã nhận được chiếc xe thể thao hạng sang Lexus cho riêng mình, tất cả đều đi kèm với hệ thống đèn chiếu sáng màu vàng phát ra từ mặt lưới tản nhiệt và gầm xe. Sự có mặt của tia ánh sáng vàng này là đại diện cho nguồn năng lượng đặc trưng của mỗi siêu anh hùng trong bộ phim “Eternals”. Đội hình xế sang của các siêu anh hùng Eternals bắt đầu với chiếc Lexus GX 460 đại diện cho sức mạnh cùng sức bền siêu phàm của Ajak và Druig. Theo Lexus, GX 460 là một trong những mẫu SUV mạnh mẽ nhất của thương hiệu, cũng chính vì thế mà nó trở nên phù hợp hơn bao giờ hết với năng lực của bộ đôi Ajak và Druig. Một trong những nhân vật mạnh mẽ nhất trong hàng ngũ các Eternals là Sersi, nhận được một chiếc coupe thể thao Lexus RC F. Siêu năng lực của Sersi là bay lượn với tốc độ vượt qua cả tốc độ âm thanh, hoàn toàn phù hợp với chiếc RC F. Cũng với năng lực siêu tốc độ, Makkari là Eternals nhanh nhất, do đó cũng được đại diện bởi chiếc xe nhanh nhất của Lexus: RC F Track Edition. Mẫu xe này có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong vòng chưa đầy 4 giây, đã quá đủ để phản ánh năng lực của Makkari. So với các Eternals khác, Gilgamesh có thể coi là siêu anh hùng mạnh mẽ, bí ẩn và có tuổi đời lâu nhất. Một chiếc Lexus LX với vóc dáng to lớn, đồ sộ và bề thế chắc chắn là sự lựa chọn phù hợp nhất cho Gilgamesh. Ngoài ra, vì là một chiếc xe được trang bị nhiều tính năng công nghệ tiên tiến nhất nên LX cũng đồng thời đại diện cho Phastos - người đóng vai trò nhà phát minh của các Eternals và đã từng âm thầm giúp sức nhân loại phát triển các công nghệ qua từng kỷ nguyên. Chiếc sedan hạng sang đầu bảng Lexus LS thuộc về siêu anh hùng Ikaris - người được coi là thủ lĩnh chiến thuật của đội ngũ Eternals. Sprite có khả năng tạo ra ảo ảnh và mẫu crossover Lexus NX chắc chắn là sự lựa chọn lý tưởng nhất. Trong khi đó, nhân vật Thena do Angelina Jolie thủ vai lại trông hoàn toàn phù hợp với chiếc Lexus LC 500 bóng bẩy và thanh lịch. Đội hình những chiếc xe Lexus Eternals độc đáo này sẽ được giới thiệu trong các sự kiện và buổi họp truyền thông thảo luận về bộ phim. Theo dự kiến, bộ phim "Eternals" sẽ chính thức công chiếu tại Mỹ vào ngày 5 tháng 11. Video: Lexus hợp tác với Marvel Studios trong bom tấn "Eternals".

Trước đó không lâu, thương hiệu xe sang Lexus đã từng đăng tải một đoạn quảng cáo mới với sự xuất hiện của nhân vật Kingo do diễn viên Kumail Nanjiani thủ vai. Trong đoạn quảng cáo này, có thể thấy Kingo bị cuốn vào một tình huống vô cùng hài hước khi liên tục gặp phải những chuyện không may trong quá trình tìm khu vực đỗ xe cho chiếc Lexus IS 500 của mình. Từ đoạn quảng cáo ngắn này, Lexus nhận thấy Kingo không thể là siêu anh hùng duy nhất có được một chiếc xe hơi phù hợp với mình. Do đó, mỗi Eternals sau đó đều đã nhận được chiếc xe thể thao hạng sang Lexus cho riêng mình, tất cả đều đi kèm với hệ thống đèn chiếu sáng màu vàng phát ra từ mặt lưới tản nhiệt và gầm xe. Sự có mặt của tia ánh sáng vàng này là đại diện cho nguồn năng lượng đặc trưng của mỗi siêu anh hùng trong bộ phim “Eternals”. Đội hình xế sang của các siêu anh hùng Eternals bắt đầu với chiếc Lexus GX 460 đại diện cho sức mạnh cùng sức bền siêu phàm của Ajak và Druig. Theo Lexus, GX 460 là một trong những mẫu SUV mạnh mẽ nhất của thương hiệu, cũng chính vì thế mà nó trở nên phù hợp hơn bao giờ hết với năng lực của bộ đôi Ajak và Druig. Một trong những nhân vật mạnh mẽ nhất trong hàng ngũ các Eternals là Sersi, nhận được một chiếc coupe thể thao Lexus RC F. Siêu năng lực của Sersi là bay lượn với tốc độ vượt qua cả tốc độ âm thanh, hoàn toàn phù hợp với chiếc RC F. Cũng với năng lực siêu tốc độ, Makkari là Eternals nhanh nhất, do đó cũng được đại diện bởi chiếc xe nhanh nhất của Lexus: RC F Track Edition. Mẫu xe này có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong vòng chưa đầy 4 giây, đã quá đủ để phản ánh năng lực của Makkari. So với các Eternals khác, Gilgamesh có thể coi là siêu anh hùng mạnh mẽ, bí ẩn và có tuổi đời lâu nhất. Một chiếc Lexus LX với vóc dáng to lớn, đồ sộ và bề thế chắc chắn là sự lựa chọn phù hợp nhất cho Gilgamesh. Ngoài ra, vì là một chiếc xe được trang bị nhiều tính năng công nghệ tiên tiến nhất nên LX cũng đồng thời đại diện cho Phastos - người đóng vai trò nhà phát minh của các Eternals và đã từng âm thầm giúp sức nhân loại phát triển các công nghệ qua từng kỷ nguyên. Chiếc sedan hạng sang đầu bảng Lexus LS thuộc về siêu anh hùng Ikaris - người được coi là thủ lĩnh chiến thuật của đội ngũ Eternals. Sprite có khả năng tạo ra ảo ảnh và mẫu crossover Lexus NX chắc chắn là sự lựa chọn lý tưởng nhất. Trong khi đó, nhân vật Thena do Angelina Jolie thủ vai lại trông hoàn toàn phù hợp với chiếc Lexus LC 500 bóng bẩy và thanh lịch. Đội hình những chiếc xe Lexus Eternals độc đáo này sẽ được giới thiệu trong các sự kiện và buổi họp truyền thông thảo luận về bộ phim. Theo dự kiến, bộ phim "Eternals" sẽ chính thức công chiếu tại Mỹ vào ngày 5 tháng 11. Video: Lexus hợp tác với Marvel Studios trong bom tấn "Eternals".