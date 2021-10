Chi tiết "chuyên cơ mặt đất" Lexus LX600 2022 hoàn toàn mới

Dòng Lexus LX thế hệ thứ 3 (J200) đã có mặt trên thị trường từ năm 2007, đến nay đã gần 15 năm với nhiều bản nâng cấp khác nhau. Sau khi Toyota ra mắt Land Cruiser thế hệ mới (300 Series), hãng xe sang của Toyota – Lexus đã nhanh chóng giới thiệu Lexus LX 2022 hoàn toàn mới, đồng thời thay đổi tên gọi từ LX570 thành LX600. Lexus LX 2022 thế hệ hoàn toàn mới sử dụng nền tảng GA-F hoàn toàn mới, cứng hơn 20%, tiếp tục trung thành với khung gầm rời (body-on-frame). Nhờ sử dụng nền tảng khung gầm mới, trọng lượng xe giảm khoảng 200kg (441 pound) so với thế hệ cũ. Bước sang thế hệ mới, Lexus LX600 2022 mới được “đập đi xây lại” toàn bộ thiết kế. Nổi bật nhất chính là phần đầu xe sở hữu cụm đèn pha full-LED sắc sảo sang trọng, mặt ca-lăng thiết kế mới ấn tượng, tạo cảm giác chiều sâu và có phần cầu kỳ hơn. Từ phía sau, Lexus LX600 2022 được trang bị cụm đèn hậu full-LED thiết kế trải dài, tương tự như dòng Lexus NX 2022 mới ra mắt. Đây cũng chính là “mốt” được ưa chuộng trong thiết kế xe CUV/SUV trong những năm gần đây. Tổng thể chiếc SUV hạng sang thêm ấn tượng và sang trọng hơn với “dàn chân” sử dụng bộ mâm hợp kim đa chấu kích thước 22 inch. Tuỳ thuộc vào phiên bản gồm: Tiêu chuẩn Standard, Premium, Luxury, F SPORT và Ultra Luxury sẽ có trang bị khác nhau. Xe sở hữu kích thước chiều dài cơ sở 2.850 mm từ thế hệ đầu tiên vào năm 1995. Theo Lexus, kích thước này mang lại khả năng vận hành cao trên địa hình gồ ghề và nội thất rộng rãi. Các góc vượt chướng ngại vật trên mặt đất (góc tiếp cận, góc khởi hành và góc vượt đỉnh dốc), góc nghiêng tối đa 44 độ, đi kèm với khả năng leo dốc 45 độ và vượt nước sâu 700 mm. Lexus LX 2022 từ bỏ động cơ xăng V8 dung tích 5.7L hút khí tự nhiên ở thế hệ cũ (3UR-FE), chuyển sang sử dụng động cơ xăng V6 dung tích 3.5L tăng áp kép, mã động cơ V35A-FTS, cho công suất tối đa 409 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650Nm tại 3.600 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (4WD), thông qua hộp số tự động 10 cấp Direct Shift mới (10AT). Lexus LX 600 có hệ thống lựa chọn đa địa hình (Multi-Terrain Select) cho phép người lái chọn từ 6 chế độ gồm: Tự động (Auto), Bụi bẩn (Dirt), Cát (Sand), Bùn (Mud), Tuyết sâu (Deep Snow) và Đá (Rock) - để hỗ trợ vận hành đa địa hình. Ngoài phanh thủy lực thông thường, hệ thống truyền động và hệ thống treo được tích hợp và điều khiển để tối ưu hóa theo chế độ đã chọn Bên cạnh đó, LX thế hệ mới cũng tiếp tục được trang bị hệ thống Crawl Control - hỗ trợ vượt lún cát nhẹ. Hệ thống Crawl Control trên LX thế hệ mới có tổng cộng 5 cài đặt tốc độ thấp do người lái lựa chọn: LO, MIDL, MID, MIDH và HIGH. Về cơ bản, hệ thống Crawl Control điều phối công suất động cơ, áp suất phanh thủy lực để giúp giảm độ trượt của bánh để hỗ trợ xe vượt cát lún (nhẹ). Hệ thống treo của xe bao gồm kiểm soát độ cao chủ động (Active Height Control; AHC) mới và có thể thay đổi thích ứng (Adaptive Variable Suspension; AVS) giúp cải thiện độ bám đường và khả năng kiểm soát cũng như cảm giác mạnh mẽ và an toàn. Hệ thống treo (AHC) cho phép điều chỉnh độ cao của xe theo môi trường và điều kiện lái xe. Chiều cao của xe được điều chỉnh thông qua việc sử dụng giảm xóc, có thể điều chỉnh với 3 cài đặt chiều cao xe khi xe đang chuyển động, bao gồm: Bình thường, Hi1 và Hi2 và thêm cài đặt hạ thấp cho hành khách thuận tiện ra vào xe. Giảm xóc có thể được thiết lập ở mức thấp mềm hơn để mang lại sự cảm giác thoải mái khi vượt qua các đoạn đường xóc, hoặc cứng hơn để mang lại cảm giác phẳng và ổn định khi đi quanh các khúc cua. Hệ thống treo tự động tùy thuộc vào việc kích hoạt chế độ lái hoặc chế độ chọn đa địa hình. Trạng thái chiều cao xe không chỉ được hiển thị trên bảng đồng hồ mà còn trên màn hình cảm ứng 7 inch. Ngoài ra, AHC không chỉ điều chỉnh chiều cao của xe mà còn phản ứng với những thay đổi của xe như độ cao và lăn trong quá trình quay đầu, tăng tốc và giảm tốc và hơn nữa. Lexus LX600 2022 cũng có hệ thống màn hình hiển thị đa địa hình (Multi-Terrain Monitor) tương tự như Land Cruiser 2022. Hệ thống này sử dụng 4 camera để giúp người lái quan sát xung quanh xe. Tất cả được hiển thị trên toàn bộ màn hình 12,3 inch, cho phép người lái kiểm tra tình trạng đường xá, điểm mù… Ở phiên bản F Sport thể thao, xe đi kèm với nhiều trang bị như Hệ thống treo có thể thay đổi thích ứng (AVS) và hệ thống lái trợ lực điện (EPS) được điều chỉnh thiếp lập thiên hướng thể thao, cho khả năng xử lý nhạy bén hơn. Nội thất của LX600 được thiết kế hiện đại và hấp dẫn hơn. Xe được trang bị Tiêu chuẩn cụm đồng hồ hỗ trợ lái kiểu analog truyền thống, kết hợp với màn hình đa thông tin. Màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 12,3 inch, hỗ trợ đa kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Bên dưới màn hình cảm ứng còn được bổ sung thêm màn hình cảm ứng phụ 7 inch, giải trí với 25 loa Mark Levinson. Lexus LX thế hệ mới có phiên bản Ultra Luxury 4 chỗ ngồi sở hữu không gian rộng rãi cho hàng ghế phía sau. Cụ thể, ghế trước có thể di chuyển về phía trước và góc ngả của ghế có thể được điều khiển lên đến 48 độ, cho khoảng để chân tối đa lên đến 1.100 mm. Hàng ghế sau có tựa đầu cong độc quyền “Ultra Luxury”, lưng ghế và đệm ôm nhẹ quanh đầu, hông. Ghế ngồi “VIP” này được chế tạo hoàn toàn mới, giúp bù đắp bất kỳ lực và rung lắc từ mặt đường. Ghế ngồi được tạo hình để giúp duy trì tư thế an toàn, hấp thụ rung động trong điều kiện lái xe địa hình. Các trang bị “đồ chơi” tiện nghi khác như bổ sung như tấm che nắng bên hông, đèn đọc sách và màn hình hiển thị cho hàng ghế sau là Tiêu chuẩn. Hệ thống điều hòa không khí độc quyền “Ultra Luxury” cung cấp lỗ thông hơi – cửa gió độc đáo trên trần xe cho trải nghiệm thoải mái hơn. Phiên bản 4 ghế của Lexus LX600 2022 chắc chắn sẽ hấp dẫn nhiều khách hàng ở các thị trường như Trung Đông và cả Việt Nam. Trên thực tế, dòng xe LX570 thế hệ cũ tại Việt Nam thường được khách mua xe nâng cấp 4 ghế ngồi như độ MBS 4 chỗ. LX600 2022 được trang bị tiêu chuẩn hệ thống an toàn và hỗ trợ lái Lexus Safety System+ 2.5 bao gồm: Hệ thống cảnh báo trước va chạm (FCW), phanh khẩn cấp tự động (AEB), phát hiện người đi bộ và phát hiện người đi xe đạp. Hỗ trợ lái khẩn cấp (ESA), Kiểm soát hành trình bằng radar mọi dải tốc độ (DRCC). Cảnh báo chệch làn đường với Hỗ trợ lái (LDA w / SA) và Hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường (LTA) và hơn nữa. Các tính năng bổ sung của hệ thống an toàn và hỗ trợ lái Lexus Safety System+ 2.5 bao gồm đèn pha điều chỉnh chùm tia sáng thông minh, phát hiện các phương tiện đi trước hoặc đang tới và tự động chuyển đổi giữa đèn pha chùm sáng cao và đèn pha chiếu sáng thấp. Hệ thống Hỗ trợ nhận diện biển báo đường bộ (RSA) được thiết kế để thu thập dữ liệu và hiển thị trên màn hình đa thông tin (MID). Hiện tại, hãng xe Nhật vẫn chưa công bố giá xe Lexus LX600 2022. Tại thị trường Việt Nam, Lexus LX là dòng xe SUV ăn khách và cực kỳ giữ giá nếu so với các mẫu xe cùng phần khúc của Đức. Dòng Lexus LX hấp dẫn khách hàng nằm ở thiết kế sang trọng, nội thất êm ái, khả năng vận hành linh hoạt, bền bỉ... Trong tương lai gần, Lexus LX600 2022 sẽ sớm được đưa về Việt Nam theo diện nhập tư và nhập chính hãng. Video: Ra mắt SUV hạng sang - Lexus LX600 2022 hoàn toàn mới.

Dòng Lexus LX thế hệ thứ 3 (J200) đã có mặt trên thị trường từ năm 2007, đến nay đã gần 15 năm với nhiều bản nâng cấp khác nhau. Sau khi Toyota ra mắt Land Cruiser thế hệ mới (300 Series), hãng xe sang của Toyota – Lexus đã nhanh chóng giới thiệu Lexus LX 2022 hoàn toàn mới, đồng thời thay đổi tên gọi từ LX570 thành LX600. Lexus LX 2022 thế hệ hoàn toàn mới sử dụng nền tảng GA-F hoàn toàn mới, cứng hơn 20%, tiếp tục trung thành với khung gầm rời (body-on-frame). Nhờ sử dụng nền tảng khung gầm mới, trọng lượng xe giảm khoảng 200kg (441 pound) so với thế hệ cũ. Bước sang thế hệ mới, Lexus LX600 2022 mới được “đập đi xây lại” toàn bộ thiết kế. Nổi bật nhất chính là phần đầu xe sở hữu cụm đèn pha full-LED sắc sảo sang trọng, mặt ca-lăng thiết kế mới ấn tượng, tạo cảm giác chiều sâu và có phần cầu kỳ hơn. Từ phía sau, Lexus LX600 2022 được trang bị cụm đèn hậu full-LED thiết kế trải dài, tương tự như dòng Lexus NX 2022 mới ra mắt. Đây cũng chính là “mốt” được ưa chuộng trong thiết kế xe CUV/SUV trong những năm gần đây. Tổng thể chiếc SUV hạng sang thêm ấn tượng và sang trọng hơn với “dàn chân” sử dụng bộ mâm hợp kim đa chấu kích thước 22 inch. Tuỳ thuộc vào phiên bản gồm: Tiêu chuẩn Standard, Premium, Luxury, F SPORT và Ultra Luxury sẽ có trang bị khác nhau. Xe sở hữu kích thước chiều dài cơ sở 2.850 mm từ thế hệ đầu tiên vào năm 1995. Theo Lexus, kích thước này mang lại khả năng vận hành cao trên địa hình gồ ghề và nội thất rộng rãi. Các góc vượt chướng ngại vật trên mặt đất (góc tiếp cận, góc khởi hành và góc vượt đỉnh dốc), góc nghiêng tối đa 44 độ, đi kèm với khả năng leo dốc 45 độ và vượt nước sâu 700 mm. Lexus LX 2022 từ bỏ động cơ xăng V8 dung tích 5.7L hút khí tự nhiên ở thế hệ cũ (3UR-FE), chuyển sang sử dụng động cơ xăng V6 dung tích 3.5L tăng áp kép, mã động cơ V35A-FTS, cho công suất tối đa 409 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650Nm tại 3.600 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (4WD), thông qua hộp số tự động 10 cấp Direct Shift mới (10AT). Lexus LX 600 có hệ thống lựa chọn đa địa hình (Multi-Terrain Select) cho phép người lái chọn từ 6 chế độ gồm: Tự động (Auto), Bụi bẩn (Dirt), Cát (Sand), Bùn (Mud), Tuyết sâu (Deep Snow) và Đá (Rock) - để hỗ trợ vận hành đa địa hình. Ngoài phanh thủy lực thông thường, hệ thống truyền động và hệ thống treo được tích hợp và điều khiển để tối ưu hóa theo chế độ đã chọn Bên cạnh đó, LX thế hệ mới cũng tiếp tục được trang bị hệ thống Crawl Control - hỗ trợ vượt lún cát nhẹ. Hệ thống Crawl Control trên LX thế hệ mới có tổng cộng 5 cài đặt tốc độ thấp do người lái lựa chọn: LO, MIDL, MID, MIDH và HIGH. Về cơ bản, hệ thống Crawl Control điều phối công suất động cơ, áp suất phanh thủy lực để giúp giảm độ trượt của bánh để hỗ trợ xe vượt cát lún (nhẹ). Hệ thống treo của xe bao gồm kiểm soát độ cao chủ động (Active Height Control; AHC) mới và có thể thay đổi thích ứng (Adaptive Variable Suspension; AVS) giúp cải thiện độ bám đường và khả năng kiểm soát cũng như cảm giác mạnh mẽ và an toàn. Hệ thống treo (AHC) cho phép điều chỉnh độ cao của xe theo môi trường và điều kiện lái xe. Chiều cao của xe được điều chỉnh thông qua việc sử dụng giảm xóc, có thể điều chỉnh với 3 cài đặt chiều cao xe khi xe đang chuyển động, bao gồm: Bình thường, Hi1 và Hi2 và thêm cài đặt hạ thấp cho hành khách thuận tiện ra vào xe. Giảm xóc có thể được thiết lập ở mức thấp mềm hơn để mang lại sự cảm giác thoải mái khi vượt qua các đoạn đường xóc, hoặc cứng hơn để mang lại cảm giác phẳng và ổn định khi đi quanh các khúc cua. Hệ thống treo tự động tùy thuộc vào việc kích hoạt chế độ lái hoặc chế độ chọn đa địa hình. Trạng thái chiều cao xe không chỉ được hiển thị trên bảng đồng hồ mà còn trên màn hình cảm ứng 7 inch. Ngoài ra, AHC không chỉ điều chỉnh chiều cao của xe mà còn phản ứng với những thay đổi của xe như độ cao và lăn trong quá trình quay đầu, tăng tốc và giảm tốc và hơn nữa. Lexus LX600 2022 cũng có hệ thống màn hình hiển thị đa địa hình (Multi-Terrain Monitor) tương tự như Land Cruiser 2022. Hệ thống này sử dụng 4 camera để giúp người lái quan sát xung quanh xe. Tất cả được hiển thị trên toàn bộ màn hình 12,3 inch, cho phép người lái kiểm tra tình trạng đường xá, điểm mù… Ở phiên bản F Sport thể thao, xe đi kèm với nhiều trang bị như Hệ thống treo có thể thay đổi thích ứng (AVS) và hệ thống lái trợ lực điện (EPS) được điều chỉnh thiếp lập thiên hướng thể thao, cho khả năng xử lý nhạy bén hơn. Nội thất của LX600 được thiết kế hiện đại và hấp dẫn hơn. Xe được trang bị Tiêu chuẩn cụm đồng hồ hỗ trợ lái kiểu analog truyền thống, kết hợp với màn hình đa thông tin. Màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 12,3 inch, hỗ trợ đa kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Bên dưới màn hình cảm ứng còn được bổ sung thêm màn hình cảm ứng phụ 7 inch, giải trí với 25 loa Mark Levinson. Lexus LX thế hệ mới có phiên bản Ultra Luxury 4 chỗ ngồi sở hữu không gian rộng rãi cho hàng ghế phía sau. Cụ thể, ghế trước có thể di chuyển về phía trước và góc ngả của ghế có thể được điều khiển lên đến 48 độ, cho khoảng để chân tối đa lên đến 1.100 mm. Hàng ghế sau có tựa đầu cong độc quyền “Ultra Luxury”, lưng ghế và đệm ôm nhẹ quanh đầu, hông. Ghế ngồi “VIP” này được chế tạo hoàn toàn mới, giúp bù đắp bất kỳ lực và rung lắc từ mặt đường. Ghế ngồi được tạo hình để giúp duy trì tư thế an toàn, hấp thụ rung động trong điều kiện lái xe địa hình. Các trang bị “đồ chơi” tiện nghi khác như bổ sung như tấm che nắng bên hông, đèn đọc sách và màn hình hiển thị cho hàng ghế sau là Tiêu chuẩn. Hệ thống điều hòa không khí độc quyền “Ultra Luxury” cung cấp lỗ thông hơi – cửa gió độc đáo trên trần xe cho trải nghiệm thoải mái hơn. Phiên bản 4 ghế của Lexus LX600 2022 chắc chắn sẽ hấp dẫn nhiều khách hàng ở các thị trường như Trung Đông và cả Việt Nam. Trên thực tế, dòng xe LX570 thế hệ cũ tại Việt Nam thường được khách mua xe nâng cấp 4 ghế ngồi như độ MBS 4 chỗ. LX600 2022 được trang bị tiêu chuẩn hệ thống an toàn và hỗ trợ lái Lexus Safety System+ 2.5 bao gồm: Hệ thống cảnh báo trước va chạm (FCW), phanh khẩn cấp tự động (AEB), phát hiện người đi bộ và phát hiện người đi xe đạp. Hỗ trợ lái khẩn cấp (ESA), Kiểm soát hành trình bằng radar mọi dải tốc độ (DRCC). Cảnh báo chệch làn đường với Hỗ trợ lái (LDA w / SA) và Hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường (LTA) và hơn nữa. Các tính năng bổ sung của hệ thống an toàn và hỗ trợ lái Lexus Safety System+ 2.5 bao gồm đèn pha điều chỉnh chùm tia sáng thông minh, phát hiện các phương tiện đi trước hoặc đang tới và tự động chuyển đổi giữa đèn pha chùm sáng cao và đèn pha chiếu sáng thấp. Hệ thống Hỗ trợ nhận diện biển báo đường bộ (RSA) được thiết kế để thu thập dữ liệu và hiển thị trên màn hình đa thông tin (MID). Hiện tại, hãng xe Nhật vẫn chưa công bố giá xe Lexus LX600 2022 . Tại thị trường Việt Nam, Lexus LX là dòng xe SUV ăn khách và cực kỳ giữ giá nếu so với các mẫu xe cùng phần khúc của Đức. Dòng Lexus LX hấp dẫn khách hàng nằm ở thiết kế sang trọng, nội thất êm ái, khả năng vận hành linh hoạt, bền bỉ... Trong tương lai gần, Lexus LX600 2022 sẽ sớm được đưa về Việt Nam theo diện nhập tư và nhập chính hãng. Video: Ra mắt SUV hạng sang - Lexus LX600 2022 hoàn toàn mới.