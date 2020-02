Cận cảnh Bentley Mulsanne Speed hơn 15 tỷ ở Hà Nội

Từ trước đến nay, những chiếc Bentley luôn là biểu tượng cho sự sang trọng, quý phái. Cùng phân khúc với những chiếc Rolls-Royce, xe siêu sang Bentley luôn giữ ngôi vị một đối thủ đáng gờm. Tại Việt Nam, Bentley luôn nằm trong top xe doanh nhân được ưa chuộng nhất. Nếu những chiếc Continental GT là sự kết hợp của thể thao và sang trọng thì Mulsanne lại toát lên một vẻ quý phái, lịch sự. Thường những chiếc xe Bentley Mulsanne Speed sẽ mang trên mình những màu sắc cơ bản như trắng, đen. Tuy nhiên, với sự phát triển của ngành công nghiệp chăm sóc, làm đẹp xe hơi, chủ nhân của những chiếc xe đắt tiền như Bentley hay Rolls-Royce cũng có thể dễ dàng khoác lên những màu sắc độc đáo. Bentley Mulsanne được ra mắt lần đầu vào năm 2009 tại sự kiện Pebble Beach Concours d’Elegance. Đây chính là người kế vị của mẫu xe Arnage huyền thoại trước đó. Bentley Mulsanne được ra mắt nhằm hướng tới phân khúc siêu sang, cạnh tranh trực tiếp với thương hiệu Rolls-Royce nổi tiếng. Bentley Mulsanne Speed được trang bị động cơ V8 6.75Lit tăng áp kép sản sinh công suất lên tới 530 mã lực, mô men xoắn cực đại lên tới 1,100Nm. Điều này giúp xe tăng tốc từ 0-97km/h chỉ trong vòng 4,8 giây, nhanh hơn 0,3 giây so với phiên bản tiêu chuẩn. Tốc độ tối đa mà Mulsanne Speed có thể đạt được lên tới 306km/h, tức nhanh hơn 10km/h so với bản tiêu chuẩn. Bentley Mulsanne Speed còn được trang bị chế độ lái thể thao, giúp tăng cảm giác lái cho người điều khiển. Về ngoại hình, Bentley Mulsanne gây ấn tượng mạnh với chiều dài cơ sở lên tới 5,575mm, chiều cao lên tới 1,521mm. Điều này làm chiếc xe trông khá to và chắc chắn, tạo cảm giác an toàn cho hành khách. Ở phần đầu xe, Bentley chọn thiết kế phẳng có phần cổ điển kết hợp cùng đèn LED chiếu sang kép tích hợp thêm chiếu sáng ban ngày dạng tròn khá đặc biệt. Lưới tản nhiệt đan chéo được chia làm 2 mảng giúp chiếc xe thêm phần sang trọng. Ở trước mũi xe chính là logo “Flying B” có thể mở đóng. Logo này không được trang bị trên các mẫu Bentley hiện hành khác cho tới thời gian gần đây, khi Bentley quyết định mang Flying B lên Flying Spur 2020. Chiếc Bentley Mulsanne Speed này thuộc phiên bản năm 2015. Hiện tại, chiếc xe đang được rao bán thông qua một đại lý tư nhân, giá xe Bentley Mulsanne Speed khoảng 15 tỷ đồng - một mức giá được cho là khá hợp lý cho một chiếc xe còn rất mới so với tuổi đời. Video: Bentley Mulsanne Muliner Speed 2016 đầu tiên tại Việt Nam.

