Land Rover Defender 90s đời 1992 độ độc hơn 4 tỷ đồng

Đầu tiên, sẽ có những ý kiến trái chiều về chiếc xe Land Rover Defender 90s này nhưng bạn có lẽ không thể phủ nhận về độ độc đáo và cũng như vẻ đẹp nổi bật giữa một rừng Defender. Với tên gọi chính thức là Reef D90, dự án này đã được Arkonik tái cấu trúc 100% và dành cho một cặp vợ chồng tại Florida, Mỹ. Chủ sở hữu của chiếc xe trước đó đã trình bày ý tưởng về một mẫu Buggy chuyên dụng chạy trên biển để khám phá khu vực New Smyrna Beach. Đây sẽ là 1 chiếc xe cho phép họ hít thở bầu không khí trong lành của biển khơi hay tự do khám phá những bờ cát trắng trải dài và lặng ngắm những gợn sóng lăn tăn như một bức tranh hoàn hảo. Rõ ràng, chiếc Land Rover Defender 90s màu độc với trục cơ sở ngắn này chính là sự lựa chọn hoàn hảo, đặc biệt là với biến thể mui mềm. Cụ thể hơn về nhân vật chính, Arkonik đã biến chiếc Land Rover Defender 90 đời 1992 thành mẫu R90 D90 tuyệt đẹp khi mang trên mình lớp sơn Sky Blue (Xanh dương bầu trời) cùng phần mui mềm màu be tương phản. Bên cạnh đó, chiếc SUV “gồ ghề” ngày nào giờ đây được trang trí với các điểm nhấn màu bạc bao gồm lưới tản nhiệt KBX đặc trưng, tấm nẹp nhôm phía trên các bánh xe và ngưỡng cửa, cuối cùng là các khe hút gió trên cánh KBX. Ngoài ra, các điểm nhấn ngoại thất còn bao gồm bộ vòm bánh xe màu sơn Sky Blue, đèn pha LED Truck-Lite Twin-Cat, dải LED DRLs trên cản trước và bánh mâm thép 16-inch màu Chawton White bọc trong bộ lốp BFoodrich All Terrain T/A KO2. Bước vào bên trong, khoang cabin của Defender mang tới sự độc đáo với 6 ghế ngồi bọc da Nâu Aniline Cracked hoàn mỹ với tấm sàn gỗ bóng bẩy ở khoang sau và thảm trải sàn đen cho khu vực đằng trước. Thêm thắt cho vẻ đẹp quyến rũ ấy chính là một loạt các chi tiết như cụm vô lăng gỗ Evander kích cỡ 15 inch, cụm cần số và tay nắm cửa bằng chất liệu hợp kim. Chưa hết, những điểm nhấn công nghệ trên Reef D90 cũng rất hiện đại bao gồm phần màn hình Pioneer Touch tích hợp Apple Car Play và hiển thị hình ảnh từ camera lùi, đèn nội thất Trắng Ice dạng LED, cũng như ngăn chứa đồ với ổ cắm điện 12V và hai cổng USB. Do nhà độ không đề cập tới những nâng cấp của hệ dẫn động nên chiếc Defender này dường như vẫn sở hữu khối động cơ Turbo Diesel 4 xy lanh 2,5 lít ‘200Tdi’ nguyên bản với mức công suất 107 mã lực và mô-men xoắn cực đại 255 Nm. Cuối cùng và cũng là thông tin không mấy “vui vẻ”, nhà độ Arkonik sẽ chào giá xe Land Rover Defender 90s này lên tới 175.000 USD (hơn 4 tỷ đồng). Ngắm chi tiết Land Rover Defender 90s độ độc.

