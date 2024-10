Lamborghini Urus Venatus của Mansory, có tiền cũng khó sở hữu

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc Lamborghini 2 cửa , theo lẽ thường, bạn nên chọn Revuelto hoặc Temerario, mẫu xe thay thế Huracan. Nhưng không, Mansory phải nhảy vào với một lựa chọn thứ ba, một phiên bản Lamborghini Urus SUV hai cửa mà không ai yêu cầu. Đã vài năm trôi qua kể từ khi hãng độ xe Đức lần đầu tiên tung ra phiên bản Urus hai cửa, được gọi là Venatus Coupe Evo C. Chỉ có tám chiếc xe đặc biệt này được chế tạo, và đây là một trong những chiếc xe SUV 2 cửa ấn tượng nhất mà chúng tôi từng thấy trên thế giới. Giống như dự án Ferrari Purosangue gần đây của Mansory, hãng độ xe đã đại tu toàn bộ cả ngoại thất và nội thất của chiếc siêu SUV Lamborghini Urus Venatus Coupe Evo C. Chắc chắn, vẻ đẹp nằm trong mắt người xem và cũng sẽ có những ánh mắt không thiện cảm cho lắm, nhưng chỉ 8 xe sản xuất, nó không dành cho những người thích bình phẩm. Nửa trước là khu vực đầu tiên của Urus bị phá hỏng. Mansory đã lắp một cản xe mới ấn tượng với bộ chia gió nổi bật và một số cánh gió khí động học. Sau đó, nó được trang trí toàn bộ phần đầu xe bằng một kiểu sơn dường như mô tả hàng nghìn mắt xích nhỏ được kết nối với nhau. Cũm đèn DRL có hình dạng tương tự như Revuelto, là một điểm nhấn đẹp. Các sửa đổi tiếp tục ở hai bên hông xe. Mansory đã đẩy trụ B lùi lại 200 mm và kéo dài cửa trước của Urus, cho phép loại bỏ hoàn toàn cửa sau. Chủ đề liên kết xích tiếp tục trên đường vai, dọc theo váy bên của khách hàng và tô điểm cho các cửa hút gió bên mới. Bánh xe mới cũng được trang bị khóa trung tâm nằm trên kẹp phanh sơn màu cam. Phần sau của siêu SUV Venatus Coupe Evo C cũng hoành tráng như phần trước. Có một cánh gió mới kéo dài từ nóc xe, một cánh gió phụ trên nắp cốp và một cánh gió nhỏ. Sau đó, Mansory đã chế tạo một bộ khuếch tán mới cho Urus và phát triển ba ống xả đặc biệt nằm ở giữa. Bên trong, xe được trang bị đầy đủ nội thất Mansory. Alcantara đen phủ lên ghế, tấm ốp cửa, trụ, đường hầm truyền động và trần xe, được bù đắp bằng đủ đường khâu và đường viền màu cam để nhắc nhở bạn rằng, đúng vậy, ai đó đã trả thêm tiền cho điều này. Hãng độ Mansory cũng đã lắp thêm ghế mới, đèn LED kiểu sao ở trần xe, thảm da chần và thảm sàn có lẽ đắt hơn cả những chiếc xe đầu tiên của hầu hết mọi người. Về hiệu suất, không rõ liệu bản dựng cụ thể này có cùng những tinh chỉnh bên dưới mui xe như bản trước đó hay không. Phiên bản đó có động cơ V8 tăng áp kép 4.0 lít được tăng tốc để tạo ra công suất 900 mã lực và mô-men xoắn 1.100 Nm, đưa chiếc SUV lên 100 km/h trong 2,9 giây, với tốc độ tối đa 323 km/h. Video: Xem chi tiết siêu SUV Lamborghini Urus Venatus của Mansory.

