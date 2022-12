Lamborghini Urus Performante hơn 17 tỷ đồng tại Thái Lan, sắp về Việt Nam

Trong triển lãm Motor Expo 2022 diễn ra tại Thái Lan, hãng Lamborghini đã chính thức giới thiệu siêu xe Urus Performante với khu vực Đông Nam Á. Ở thị trường Thái Lan, giá xe Lamborghini Urus Performante bán ra từ 25,49 triệu Baht (khoảng 17,7 tỷ đồng). Bỏ ra số tiền trên, khách hàng Thái Lan về nhận về siêu xe được trang bị động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0L quen thuộc. Tuy nhiên, trên siêu SUV Lamborghini Urus Performante 2022 mới, động cơ này tạo ra công suất tối đa 657 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Như vậy, so với Lamborghini Urus thông thường, xe mạnh hơn 16 mã lực. Nhờ đó, Lamborghini Urus Performante có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 3,3 giây và đạt vận tốc tối đa 306 km/h. Bên cạnh đó là 4 chế độ lái, bao gồm Strada (đường phố), Sport (thể thao), Corsa (đường đua) và Rally (chạy offroad). Không chỉ mạnh hơn, siêu xe này còn nhẹ 47 kg hơn so với bản thường. Có được điều đó là vì Lamborghini Urus Performante sở hữu nhiều chi tiết bằng sợi carbon nhất trong phân khúc và hệ thống xả thể thao siêu nhẹ. Đồng thời, đây cũng là siêu xe có hệ số công suất/trọng lượng cao nhất phân khúc. Ngay cả ngoại hình của Lamborghini Urus Performante cũng thay đổi so với bản thường. Điều này được thể hiện qua nắp ca-pô bằng sợi carbon sắc sảo hơn, chắn bùn cỡ lớn và khe gió mới trên cản trước. Cả cản trước và bộ chẻ khí đều được làm từ sợi carbon đồng thời có thiết kế hầm hố hơn. Nếu muốn, khách hàng có thể trang bị thêm nóc bằng sợi carbon cho xe. Trên nắp ca-pô có 2 khe gió nằm dọc giúp tăng cường khả năng làm mát động cơ. Ngoài ra, chi tiết này kết hợp với khe gió trên cản trước còn cải thiện hiệu suất khí động lực học cho xe. Trong khi đó, cánh gió sau thiết kế mới, làm bằng sợi carbon, lại tăng 38% lực ép xuống mặt đường cho Lamborghini Urus Performante. Nằm bên trong hốc bánh bằng sợi carbon là bộ vành hợp kim siêu nhẹ với đường kính 22 inch tiêu chuẩn hoặc 23 inch tùy chọn, đi kèm bu lông bằng titan và lốp Pirelli P Zero được phát triển dành riêng cho xe. Phía sau xe còn có cản va và bộ khuếch tán gió bằng sợi carbon cùng ống xả Akrapovic bằng titan. Thay đổi tiếp theo của xe nằm ở thiết kế lò xo mới, cho phép hạ thấp khung gầm của xe 20 mm đồng thời tăng chiều dài cơ sở thêm 16 mm. Trong khi đó, chiều dài của xe tăng thêm 25 mm nhờ thiết kế hầm hố hơn của cản trước và cản sau. Chiếc Lamborghini Urus Performante trưng bày trong triển lãm Motor Expo 2022 được sơn màu vàng phối đen tương phản cùng những chi tiết bằng sợi carbon trần. Trong khi đó, nội thất của xe được bọc bằng chất liệu Alcantara màu đen Nero Cosmus. Vô lăng của xe cũng được bọc bằng Alcantara tiêu chuẩn. Bộ phận Ad Personam của hãng Lamborghini sẽ mang đến những trang bị tùy chọn như các chi tiết bằng sợi carbon hay tay nắm cửa màu đỏ cho xe. Sẽ không ngạc nhiên nếu Lamborghini Urus Performante về Việt Nam trong thời gian tới. Video: Giới thiệu siêu SUV Lamborghini Urus Performante 2022.

