"Chạm mặt" Lamborghini Urus màu độc, hơn 15 tỷ trên phố Sài Gòn

Urus là một mẫu siêu xe SUV thể thao đến từ gia đình Lamborghini và đã mang về tiếng vang cũng như thành công về doanh số cho hãng siêu xe Ý này. Chiếc siêu SUV Lamborghini Urus, có rất nhiều các thiết kế hình chữ Y như đèn hay những các phần khoảng dưới, mâm xe. Siêu bò Lamborghini Urus đã được phát triển dựa trên nền tảng chung khung gầm với Cayenne, Audi Q7, Q8. Nền tảng khung gầm MLB của Volkswagen khá đa dạng, một nền tảng dạng modul có thể kéo dài ra và thu gọn lại được. Và trên chiếc Urus này nó thậm chí còn có kích thước lớn hơn cả Audi Q7 , Poscher Cayenne một chút. Chiều dài chiếc xe này có kích thước 5m1. Khu vực thân xe Lamborghini Urus chính hãng được trang bị bộ mâm 22 inch, tức to hơn phiên bản tiêu chuẩn chỉ 21 inch. Ngoài ra, đĩa phanh cũng có đường kính lên đến 440mm, tức ngang với một bộ mâm 17 inch của một mẫu sedan hạng C. Một trong những bộ phanh to nhất thế giới hiện nay, thậm chí còn to hơn cả Bentley Bentayga,… Bên trong nội thất của siêu SUV Lamborghini Urus được thiết kế với phong cách thể thao và sang trọng. Ghế ngồi được bọc da cao cấp tùy chọn Alcantara. Hàng ghế sau chỉ dành cho 2 người ngồi. Khoang cabin Lamborghini Urus hệ thống giải trí chia thành hai màn hình, màn hình phía trên hiển thị thông tin giải trí và định vị GPS, điện thoại và thông tin trạng thái xe, còn màn hình bên dưới để điều chỉnh nhiệt độ. Vô lăng có 3 chấu thể thao. Lamborghini Urus được trang bị hệ thống đánh lái bánh phía sau và góc nghiêng khoảng chừng 3 độ để giúp cho tối ưu được bán kính quay đầu cũng như khi vào cua nhanh sẽ ngọt hơn và tránh bị văng xe. Lực mô moen xoắn là 40-60 cho cả bánh trước và sau. Động cơ được sử dụng trên siêu xe SUV Lamborghini Urus là loại động cơ xăng tăng áp V8 4.0 lít Twin-Turbo sản sinh công suất cực đại 650 mã lực tại 6000 vòng/phút và mô men xoắn 850Nm tại dải vòng tua 2.250-4.500 vòng/ phút. Việt Nam, hiện giá xe Lamborghini Urus chính hãng khoảng hơn 15-22 tỷ đồng. Video: Lamborghini Urus siêu xe thể thao hay SUV siêu sang?

