Lamborghini Revuelto giá 44 tỷ tại Việt Nam, đắt hơn Thái Lan 12 tỷ đồng

Lamborghini đã chính thức giới thiệu siêu xe Revuelto tại thị trường Việt Nam. Đây là siêu xe đầu tiên sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV) của thương hiệu Lamborghini. Giá xe Lamborghini Revuelto tại Việt Nam lên đến 44 tỷ đồng, đắt hơn so với mức giá gần 32 tỷ được bán chính hãng tại thị trường Thái Lan. Siêu xe Lamborghini Revuelto đã lần đầu tiên trình làng vào năm 2023 như siêu xe thay thế đàn anh Aventador. Điểm nhấn của siêu xe này đương nhiên nằm ở động cơ. Theo đó, Lamborghini Revuelto sử dụng động cơ xăng V12, hút khí tự nhiên, dung tích 6.5L, sản sinh công suất tối đa 814 mã lực và mô-men xoắn cực đại 725 Nm. Đây là động cơ được cải tiến từ máy V12 của siêu xe Lamborghini Aventador. Động cơ V12 này kết hợp với 3 mô-tơ điện nằm trên cầu trước và cầu sau. Trong đó, 2 mô-tơ điện trên cầu trước tạo ra công suất tối đa 148 mã lực. Mô-tơ điện nằm trên cầu sau cũng có sức mạnh tương tự và tích hợp hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp. Tổng cộng, Lamborghini Revuelto tại Việt Nam sở hữu công suất tối đa lên đến 1.001 mã lực. Đây là siêu xe thương mại đầu tiên của hãng Lamborghini có công suất tối đa vượt ngưỡng 1.000 mã lực. Nhờ đó, Lamborghini Revuelto có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,5 giây, từ 0-200 km/h trong thời gian dưới 7 giây và đạt vận tốc tối đa 350 km/h. Khi người lái chọn chế độ City để chạy trong nội thành, Lamborghini Revuelto sẽ biến thành siêu xe thuần điện dẫn động cầu trước mạnh 178 mã lực. Ngoài ra, xe còn có cụm pin 3,8 kWh, sạc đầy trong thời gian 30 phút với bộ sạc 7 kW. Nếu dùng động cơ V12 làm máy phát điện thì thời gian sạc đầy pin chỉ dừng ở 6 phút. Hệ truyền động PHEV mạnh mẽ của Lamborghini Revuelto được đặt trong khung gầm liền khối bằng sợi carbon, nhẹ hơn 10% so với loại dùng cho Aventador. Đây là siêu xe đầu tiên của hãng Lamborghini được trang bị cấu trúc phía trước làm hoàn toàn bằng sợi carbon. Ngay cả cấu trúc va chạm phía trước và khoang hành khách của xe cũng được làm từ vật liệu này. Nhờ đó, siêu xe này chỉ nặng 1.772 kg mặc dù dùng hệ truyền động PHEV. Bên ngoài, Revuelto mang trên mình những nét thiết kế khá đặc trưng của thương hiệu Lamborghini. Siêu xe này được trang bị đèn pha LED ma trận, dải đèn LED định vị ban ngày và đèn hậu hình chữ "Y", hốc gió cỡ lớn bên sườn, vành hợp kim 21 inch với thiết kế 5 chấu hình chữ "Y", đi kèm lốp sau 345/30 ZR21, cửa cắt kéo, 2 ống xả hình lục giác đặt khá cao cùng nắp khoang động cơ trong suốt. Cánh gió đuôi chủ động của siêu xe này có thể thay đổi vị trí tùy thuộc vào chế độ lái. Bên trong Lamborghini Revuelto xuất hiện những trang bị như bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 8,4 inch nằm dọc, màn hình 9,1 inch để phục vụ hành khách Nút bấm khởi động máy của xe nằm bên dưới nắp lật màu đỏ trên cụm điều khiển trung tâm và vô lăng như xe đua Squadra Corse. Ngoài ra, xe còn có 2 núm xoay để chọn giữa các chế độ Città (City), Strada, Sport và Corsa. Trang bị an toàn của Lamborghini Revuelto cũng đáng chú ý với hệ thống cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo điểm mù, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và camera 360 độ. Trong số đó, có một số tính năng an toàn lần đầu tiên được trang bị cho xe Lamborghini. Tại Việt Nam, Lamborghini Revuelto cạnh tranh trực tiếp với Ferrari SF90 Stradale có giá 34 tỷ đồng (rẻ hơn tới 10 tỷ đồng). Video: Giới thiệu siêu xe Lamborghini Revuelto mới.

