Lamborghini Huracan LP580-2 gần 20 tỷ chia tay đại gia Cần Thơ

Sau khi đã vén màn các phiên bản của dòng xe Lamborghini Huracan LP610-4, hãng xe Ý tạo ra một chiếc siêu xe Lamborghini Huracan bản dẫn động cầu sau với tên gọi Lamborghini Huracan LP580-2. Trong cách đặt tên này, con số 580 ám chỉ công suất tối đa của xe và số 2 tức dẫn động cầu sau hay hai bánh phía sau. Việt Nam hiện có 2 chiếc Lamborghini Huracan LP580-2 chính hãng và nó từng có giá bán tới 19,6 tỷ đồng khi mới được đưa về nước. Chiếc siêu xe Lamborghini Huracan LP580-2 trong bài về nước một thời gian dài mới tìm được chủ xe là một đại gia Cần Thơ nhưng mới đây xe đã được đưa về showroom tư nhân tại Sài Gòn để tìm chủ mới. Chiếc Lamborghini Huracan LP580-2 này sở hữu nước sơn ngoại thất màu vàng Giallo Inti nổi bật. Dòng siêu xe Lamborghini Huracan LP580-2 có rất nhiều tuỳ chọn màu sơn và dựa trên 5 bảng màu sơn xe ô tô chính là Solid, Metallic, Special Metallic, Pearl và Matt để các khách hàng tham khảo. Ở mỗi bảng màu này có thêm hàng chục màu sơn con khác nhau cho các khách hàng lựa chọn. Xe được trang bị bộ la-zăng 5 chấu kép hình nan hoa được sơn đen nhám đẹp mắt, đi kèm lốp Pirelli PZero phát triển riêng độc đáo và khoang động cơ được trang bị thêm hệ thống đèn. Khi so sánh với "người anh em" Huracan LP610-4, siêu phẩm Huracan LP580-2 mang một số thay đổi dễ nhận ra như cản trước sửa đổi, hốc hút gió cỡ lớn giúp tăng cường khả năng khí động học của xe Phía đuôi xe, Huracan LP580-2 được thiết kế thêm một cánh lướt gió nhỏ liền thân tạo cảm giác mạnh mẽ và tăng khả năng khí động học. Ngoài ra, Lamborghini Huracan LP580-2 sẽ không có quá nhiều điểm khác biệt so với phiên bản LP610-4. Mở cửa bước vào trong khoang lái, Lamborghini Huracan LP580-2 chào đón người lái với thiết kế cầu kỳ như các máy bay phản lực. Chiếc xe trong bài có ghế ngồi bọc da phối 2 màu vàng và đen tương phản. So với bản tiêu chuẩn, thay đổi lớn nhất của Huracan LP580-2 là màn hình màu TFT 12,3 inch hoàn toàn mới, tiện nghi hơn cho người sử dụng. Bên cạnh đó vẫn là các nút bấm quen thuộc và vô lăng đa chức năng được tích hợp lẫy chuyển số. Lamborghini Huracan LP580-2 được trang bị khối động cơ V10, dung tích 5.2 lít, sản sinh ra công suất tối đa 580 mã lực và mô-men xoắn cực đại 540 Nm. Động cơ trên kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu sau, nhờ đó, Huracan LP580-2 chỉ mất khoảng 3,4 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt vận tốc tối đa 320 km/h. Video: Khám phá chi tiết Lamborghini Huracan chính hãng.

