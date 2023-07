Lamborghini Aventador Roadster hơn 42 tỷ của "cò xe" Phan Công Khanh

Số lượng Lamborghini Aventador tại Việt Nam khoảng trên 20 xe, nhưng phiên bản mui trần, chỉ chiếm không quá 8 chiếc, trong đó phân nửa thuộc bản tiêu chuẩn. Chiếc Lamborghini Aventador Roadster của Phan Công Khanh với mui xe có thể dễ dàng tháo mở bằng tay, cơ cấu mui là 2 mảnh riêng biệt, mỗi bên nặng 6 kg, quá trình tháo lắp mất 20 giây. Chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster đặc biệt này chỉ mới hoàn thành được gần 2 tháng, người độ là Phan Công Khanh - ông chủ showroom K-Super vừa bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi thu lại Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster từ 1 tay chơi tại tỉnh Đắk Lắk, Phan Công Khanh bắt đầu thực hiện dự án độ body kit cho xe thành Lamborghini Aventador SVJ Roadster, 1 phiên bản sản xuất giới hạn 800 xe trên toàn thế giới, sau đó, xe được sơn màu đen nhám, bọc nội thất đỏ hoàn toàn và gần như rất ít lăn bánh trên đường. Vài tháng sau đó, Khanh "Supper" lại lên dự án độ mới cho xe, ở lần này, anh chọn thay đổi màu sơn mới cho siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster của mình, kèm thêm bộ ghế ngồi màu sọc tím, lấy ý tưởng từ 1 chiếc Aventador SVJ Roadster được rao bán ở Mỹ. Khanh đã yêu cầu 1 đơn vị phải hoàn thành màu sơn này cho chiếc Lamborghini Aventador độ của mình trong 1 tuần. Ngoài màu sơn đặc biệt của xe, còn điểm nhấn quan trọng của Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster này còn nằm ở việc body kit của xe đã được độ thành Lamborghini Aventador SVJ Roadster, dễ thấy ở cản trước mới, bộ mâm đa chấu kép, nẹp sườn, hốc gió to lớn bên hông và toàn bộ đuôi xe như cản sau, khuếch tán, ống xả tròn đặt trên cao và cánh gió đuôi khổng lồ. Dù không tiết lộ chi phí độ xe, nhưng ước tính, Phan Công Khanh phải tốn gần 1 tỷ đồng cho bản độ của siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster lên dàn áo Aventador SVJ Roadster có màu sơn siêu độc này. Nếu tìm 1 chiếc xe thay đổi nội thất nhiều nhất tại Việt Nam, chiếc xe mui trần Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster độ này phải xếp đầu bảng, sau khi được bọc nội thất bằng da Alcantara màu cam, siêu bò tiếp tục được cho thay nội thất màu đỏ và đến nay, xe mang nội thất màu trắng. Trong đó, bộ ghế ngồi thể thao bọc da trắng cùng sọc Y màu tím, phong cách rất SVJ. Ngoài ra, Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster này còn được thay bảng đồng hồ của phiên bản giới hạn vốn chỉ sản xuất 500 xe trên toàn cầu, nhìn chung bảng đồng hồ này vẫn đẹp và dễ dàng nhận ra nhất so với các bản còn lại. Điểm xuyết bảng đồng hồ mới, nội thất bọc da màu trắng còn có việc xe được ốp nhiều chi tiết carbon. Siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4 mui trần độ bản Lamborghini Aventador SVJ Roadster sử dụng động cơ V12, dung tích 6.5 lít, sản sinh công suất tối đa 700 mã lực tại vòng tua máy 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 690 Nm tại vòng tua máy 5.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới cả bốn bánh thông qua hộp số tự động 7 cấp ISR. Aventador LP700-4 Roadster có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian 2,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 349 km/h. Được biết, chiếc xe trong bài viết này đã được thay hệ thống ống xả độ. Mức giá xe Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster tại Việt Nam hiện khoảng hơn 42,5 tỷ đồng sau khi ra biển số trắng. Video: Xem Phan Công Khanh khoe Lamborghini Aventador Roadster.

