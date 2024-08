Lamborghini Aventador mui trần rao bán gần 17 tỷ đồng ở Hà Nội

Dòng siêu xe Lamborghini Aventador đã trải qua hàng chục phiên bản, trong đó, có gần 20 xe đã được nhập về Việt Nam, theo diện chính hãng lẫn tư nhân. Số này, bản tiêu chuẩn chiếm đa số với coupe và mui trần, ngoài ra còn có Lamborghini Aventador S, Lamborghini Aventador SV, Lamborghini Aventador SVJ... Trong đó, phiên bản Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster mui trần chỉ có 4 xe được mang về nước, và chỉ 2 xe là mang biển trắng. Mới đây, 1 trong 2 xe này đã được rao bán với mức giá 17 tỷ đồng. Với mức giá xe Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster cũ rao bán 1 7 tỷ đồng, khách hàng sẽ mang về garage 1 chiếc Aventador LP700-4 mui trần có màu trắng, đi kèm mâm độ và nội thất thay đổi khá nhiều. Cụ thể, chiếc xe Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster này hiện mang màu trắng, kết hợp mui màu đen và bộ mâm độ đa chấu kép. Xe đã được bọc lại da ghế mới 2 màu trắng và sọc tím, cùng với bảng đồng hồ của bản Lamborghini Aventador SV. Trước đó, xe còn từng được độ lên body kit của bản Lamborghini Aventador SVJ, nhưng sau đó đã hạ về bản zin. Trước khi mang nội thất màu kem và sọc chữ T cùng chỉ may ghế màu tím, chiếc siêu xe mui trần Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster này còn từng được bọc da màu cam nổi bật. Quá trình mang xe về nước khá bí ẩn, chỉ đến khi đại gia lan đột biến mua về, ra biển số của tỉnh Bình Phước, nó mới đươc biết đến rộng rãi trên mạng xã hội. Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster ssau đó được đại gia lan đột biến mới bán cho 1 tay buôn siêu xe ở Tp.HCM, người sau đó đã thay đổi nội thất mới cho xe, và bán nó về cho tay chơi xe 9X ở tỉnh Đắk Lắk. Một thời gian sau, xe lại về tay cò này và trải qua bản độ Lamborghini Aventador SVJ đình đám ở thời điểm đó. Vào tháng 8/2023, chiếc xe này đã được về "zin", và sau đó bán cho 1 người kinh doanh xe sang ở Hà Nội. Vào đầu năm nay, tưởng rằng chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster đã có chủ mới là 1 hot girl còn khá xa lạ với giới chơi xe, nhưng 4 tháng sau xe lại về tay chủ cũ làm dấy lên tin đồn mướn xe. Khác với những chiếc siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4 Coupe, bản mui trần có mái nhà hoàn thành với tông màu tối, lý do là phần mui xe là carbon được chia thành 2 mảnh riêng biệt để dễ dàng giúp chủ nhân của xe tháo lắp mỗi khi cần thiết. Mui xe Lamborghini Aventador Roadster chỉ nặng khoảng 6 kg và được cố định bằng 1 chốt gạt đặt trên đầu ghế ngồi. Khoang hành lý phía trước sẽ dùng để chứa mui xe. Bên cạnh sự thay đổi này, phiên bản Aventador LP700-4 Roadster còn có một cửa sổ nhỏ phía sau 2 ghế ngồi. Lamborghini Aventador LP700-4 mui trần lúc mới ra mắt còn có tùy chọn khác rất dễ nhận biết so với bản Coupe chính là kiểu la-zăng 5 chấu kép thiết kế mỏng manh, tuy nhiên, sau đó, hãng xe Ý cũng đã đưa tùy chọn này cho bản Lamborghini Aventador LP700-4. Hệ truyền động trên siêu xe mui trần Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster vẫn là khối động cơ V12, dung tích 6.5 lít, tạo ra công suất tối đa 690 mã lực tại vòng tua máy 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 690 Nm tại vòng tua máy 5.500 vòng/phút. "Trái tim" này kết hợp cùng hộp số tự động 7 cấp ISR và hệ dẫn động 4 bánh, nhờ đó siêu xe mui trần như Lamborghini Aventador LP700-4 chỉ mất khoảng 2,9 giây để tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 350 km/h. Chiếc xe Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster này từng có trang bị ống xả độ. Video: Trải nghiệm Lamborghini Aventador Roadster tại Việt Nam.

