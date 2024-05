Chạm mặt Lamborghini Aventador bạc tỷ độ độc của đại gia Hà Nội

Lamborghini Aventador tại Việt Nam là dòng siêu xe được ưa chuộng nhất trong nhiều năm qua. Tính đến nay, số lượng Aventador “lăn bánh” tại dải đất hình chữ S có khoảng hơn 20 chiếc, bao gồm nhiều phiên bản như LP 700-4, SV, S, SVJ. Vì vậy, siêu xe này luôn được chú ý mỗi khi xuất hiện trên đường phố Việt Nam. Mới đây siêu phẩm Lamborghini Aventador độ độc bản đã bị bắt gặp khi đang “thả dáng” trên đường phố Hà Nội. Qua tìm hiểu, “siêu bò” trong bài đã có mặt tại nước ta khoảng gần 8 năm và ngoài siêu phẩm này chủ xe còn đang sở hữu hai siêu xe hàng hiếm khác là Ferrari 458 Italia độ Liberty Walk LB-Silhouette Works và Ferrari 488 GTB độ Novitec. Để tạo nên sự khác biệt so với những chiếc xe khác, cũng như làm tăng thêm phần nổi bật, ấn tượng mỗi khi xuất hiện, chủ nhân chiếc Lamborghini Aventador đã đưa ra một ý tưởng độ rất táo bạo cho chiếc xe này. Cụ thể, “siêu bò” Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster trong bài đã được độ phần đầu xe của phiên bản SVJ giới hạn trong khi đó đuôi xe vẫn được giữ nguyên. Theo đó, cản trước của xe đã được thay thế giống như Aventador SVJ, với bộ chia gió và líp trước làm từ chất liệu carbon nhằm tránh việc tăng trọng lượng ban đầu của xe. Bên trên xe còn được thiết kế thêm khe hút gió nhỏ giúp cải thiện tính khí động học. Nhìn ngang hông xe, có thể thấy ốp hốc gió bên sườn được làm lớn và góc cạnh hơn. Đi kèm với đó là líp sườn bằng sợi carbon. Ốp gương chiếu hậu cũng được độ loại làm từ vật liệu carbon, có điểm nhấn bằng đường viền màu bạc cùng dòng chữ “Aventador”. Chiếc Lamborghini Aventador độ độc bản này được trang bị bộ mâm đến từ thương hiệu Brixton Forged, với mã MW03. Bộ mâm này có kích thước 20 inch ở phía trước và 21 inch ở bánh sau, đi cùng cùm phanh sơn màu xám ở bánh trước và đỏ ở bánh sau. Ở phía sau, mui xe của chiếc Lamborghini Aventador này còn được bổ sung tấm ốp tạo hình khe gió nhằm tăng tính thẩm mỹ cho xe, cánh gió đuôi lạ mắt lấy cảm hứng từ siêu xe triệu đô Lamborghini Sián FKP37. Chưa hết, chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 này còn được nâng cấp hệ thống ống xả của thương hiệu Frequency Intelligent Exhaust (Fi Exhaust), có cấu tạo từ vật liệu titanium, nhẹ hơn 40% so với thép không gỉ. Do đó, âm thanh từ cỗ máy V12 trở nên đanh thép và uy lực hơn rất nhiều. Nguyên bản, Lamborghini Aventador trong bài sở hữu màu sơn ngoại thất trắng ngà. Tuy nhiên thời điểm hiện tại siêu phẩm này đã được đổi màu “áo” lấy cảm hứng từ Aventador SVJ Roadster JP63 Kabuki Edition phiên bản giới hạn dành riêng cho thị trường Nhật Bản. Cụ thể, nửa đầu xe có màu đỏ nổi bật, trong khi nửa sau là tông màu xám đục với điểm nhấn màu trắng ở một số chi tiết. Ở trên vòm bánh sau, chiếc Lamborghini Aventador này không dán logo SVJ, thay vào đó là logo SG màu đen – đỏ như để “đánh dấu chủ quyền”. Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster sử dụng động cơ V12 hút khí tự nhiên, có dung tích 6.5 lít, sản sinh công suất tối đa lên đến 700 mã lực tại vòng tua máy 8.250 vòng/phút và mô men xoắn cực đại đạt mức 690 Nm tại vòng tua 5.500 vòng/phút. “Siêu bò” Lamborghini Aventador của đại gia Hà Nội này chỉ mất 2,9 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h và có tốc độ tối đa chạm ngưỡng 349 km/h. Video: Chi tiết Lamborghini Aventador chính hãng tại Việt Nam.

