Lái xe qua miền Trung mùa mưa lũ cần chú ý gì?

Tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp ở khu vực miền Trung khiến nhiều tuyến giao thông bị ngưng trệ. Trong đó đáng chú ý là Quốc lộ 1 tại khu vực Quảng Bình và Hà Tĩnh, chính vì vậy khi lái xe qua miền Trung mọi người cần hết sức chú ý.

Cụ thể ở Quảng Bình, Quốc lộ 1 cũ đi qua huyện Lệ Thủy, Quốc lộ 1A thuộc khu vực TP Đồng Hới, nước vẫn còn ngập sâu khiến các phương tiện không thể lưu thông. Quốc lộ 12A bị nứt gãy do sạt lở.

Tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua tỉnh Quảng Bình cũng bị ngập tại đoạn thuộc huyện Bố Trạch. Một số điểm nhánh Tây đường Hồ Chí Minh bị ngập chưa thể lưu thông, đồng thời có điểm sạt lở taluy.

Quốc lộ 12A đoạn qua xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình, ngay trước cửa Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã bị nứt gãy hoàn toàn do sạt lở đất. Tuyến đường này đã bị cấm hai chiều, không cho qua lại để đảm bảo an toàn.

Tại khu vực Hà Tĩnh, Quốc lộ 1 đoạn qua trung tâm TP Hà Tĩnh và huyện Cẩm Xuyên tiếp tục bị ngập sâu, các phương tiện chưa thể lưu thông.

TP Hà Tĩnh ngập trong biển nước.

Điểm sạt lở nặng là tại Km52, trên tuyến Quốc lộ 12C (đoạn tiếp giáp với tỉnh Quảng Bình). Phần mái mái taluy dương bị sạt xuống đường khiến các phương tiện bị tê liệt khi tham gia giao thông tại đoạn này.

Đường Sơn - Thượng sạt lở một số điểm, đường 554 bị sạt lở mái taluy dương, chiều dài sạt lở khoảng 100m.

Lưu ý khi đi qua khu vực mưa lũ

Cơ quan chức năng khuyến cáo người và phương tiện hạn chế đi vào khu vực hiểm trở và có nguy cơ sạt lở. Một số tuyến đường ngập sâu, bị chia cắt đã được phân công trực chốt để khuyến cáo người dân, tiến hành phân luồng.

Tiềm ẩn mất an toàn, ôtô đi qua khu vực ngập sâu còn có nguy cơ bị thủy kích. Do nước tràn vào đường ống hút gió, làm chết máy và nếu tiếp tục khởi động sẽ làm hỏng động cơ. Thiệt hại do thủy kích ôtô có thể tốn cả trăm triệu để sửa.

Khi lái xe vào đường ngập sâu , tốt nhất tài xế không nên di chuyển qua. Nhưng nếu bắt buộc cần đi tiếp thì lưu ý: không cố gắng khởi động khi xe chết máy.

Tắt các tải phụ không cần thiết như điều hòa, hệ thống giải trí vì vừa giúp giảm tải cho động cơ vừa hạn chế hỏng hóc do vận hành khi ngập nước.

Chuyển sang số tay hoặc đi ở số thấp, giữ đều ga và di chuyển chậm, không đi gần các phương tiện khác để tránh tạo ra sóng khiến mực nước dâng cao.