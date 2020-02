Lái xe ôtô, xe máy sử dụng điện thoại bị phạt ra sao?

Quy định cấm sử dụng điện thoại khi lái xe đã có từ năm 2008, quy định cấm tài xế sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe trên đường do tài xế mất tập trung và tiềm ẩn những rủi ro bất ngờ. Tuy nhiên, tỉ lệ người tham gia giao thông tuân thủ rất thấp.

Mới đây nhất, để gia tăng chế tài, Thủ tướng Chính phủ vừa chính thức ký ban hành Nghị định số 100/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ - đường sắt thay thế Nghị định số 46/2016 của Chính phủ với nhiều điểm mới. Nghị định chính thức có hiệu lực từ ngày hôm nay 1/1/2020. Đáng chú ý, Nghị định mới tăng nặng mức xử phạt đối với hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe với mức cao nhất lên đến 2 triệu đồng và tược bằng lái xe.

Cụ thể tại nghị định mới này, tài xế ôtô sẽ bị xử phạt từ 1-2 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 2-4 tháng. Tài xế môtô, xe máy và các loại xe tương tự xe gắn máy sẽ bị xử phạt từ 600.000- 1.000.000 đồng và bị tước giấy phép lái xe từ 1-3 tháng nếu vi phạm lỗi này. Theo Nghi định 100/2019, ngay cả người đi xe đạp, xe đạp điện sử dụng điện thoại di động cũng sẽ bị phạt tiền từ 80.000- 100.000 đồng.

Theo Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cho hay, hành vi sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện rất nguy hiểm. Thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ TNGT liên quan đến hành vi này. “Hiện chúng ta đã có hệ thống camera, có hình ảnh ngươi dân cung cấp nên phát hiện trường hợp nào vi phạm cần xử lý nghiêm", ông Hùng nói.

Cũng theo ông Hùng, nguyên nhân gây TNGT do vi phạm nồng độ cồn ở các nước phát triển rất thấp do họ quản lý tốt, nhưng sử dụng điện thoại tỷ lệ lại tăng. Đơn cử tại Mỹ, sử dụng điện thoại khi lái xe chiếm trên 30% số vụ TNGT.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố, mỗi năm có hơn 1,25 triệu người thiệt mạng và từ 20 đến 50 triệu người khác bị thương do TNGT. Những người thường xuyên sử dụng điện thoại có nguy cơ gặp tai nạn cao gấp 4 lần so với những người tập trung điều khiển phương tiện tham gia giao thông