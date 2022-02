Kỹ sư ngửi mùi nội thất ôtô - mệnh danh "cái mũi của hãng Nissan"

Trước khi xuất xưởng một mẫu xe mới, các hãng ôtô thường phải thực hiện rất nhiều công đoạn. Một trong số đó, có cả công đoạn ngửi mùi nội thất ôtô. Tương tự Ford và Audi, hãng Nissan cũng có Smellmaster hay chuyên gia ngửi mùi nội thất ôtô mới. Nhiệm vụ của người kỹ sư đặc biệt này là đảm bảo ôtô mới của hãng Nissan luôn có mùi hoàn hảo. Người chịu trách nhiệm ngửi mùi nội thất ôtô Nissan là kỹ sư trẻ có tên Ryunosuke Ino. Được mệnh danh là "cái mũi của hãng Nissan", anh Ino hiện đang làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật Nissan ở Atsugi, Nhật Bản. Được biết, hãng Nissan hiện có một nhóm những chuyên gia ngửi mùi nội thất, bao gồm Peter Carl Eastland và Tori Karl. Nếu như Eastland là kỹ sư trưởng chuyên đánh giá mùi nội thất ở châu Âu thì Karl lại giữ vai trò kỹ sư vật liệu của Nissan Bắc Mỹ. Nguyên nhân là do khách hàng ở mỗi khu vực lại có sở thích riêng về mùi nội thất ôtô. Tuy nhiên, anh Ino mới là người đứng đầu đội ngũ kỹ sư chuyên về mùi nội thất của Nissan. Thậm chí, anh Ino còn là người thiết lập tiêu chuẩn về mùi nội thất của xe Nissan dựa trên phản hồi của khách hàng. Theo hãng Nissan, mũi của con người có thể nhận biết hàng trăm nghìn mùi hương khác nhau. Cảm giác về mùi hương sẽ được truyền tới một số khu vực của não bộ, nơi điều khiển trí nhớ và cảm xúc. Do đó, mùi hương của nội thất ôtô có mối liên kết mạnh mẽ với trí nhớ. Nắm giữ vị trí chuyên gia về mùi hương không phải là nhiệm vụ dễ dàng vì công việc này đòi hỏi các kỹ sư phải kiểm tra mùi của từng bộ phận trong nội thất. "Mùi hương là một yếu tố quan trọng để người dùng cảm thấy thoải mái khi ngồi bên trong xe và hãng Nissan rất tỉ mỉ về điều này. Thông thường, khách hàng sẽ cảm nhận được mùi của những khu vực gần họ nhất. Do đó, kiểm tra mùi hương ở mỗi chiếc ghế là điều quan trọng", hãng Nissan cho biết. Theo Nissan, các kỹ sư phải kiểm tra mùi của vô lăng, tấm chắn nắng, hộc đựng găng, mặt táp-lô, chất liệu bọc ghế, tựa đầu ghế, ngăn đựng cốc, mặt cửa và thậm chí cả thảm sàn. Quá trình đánh giá mùi nội thất sẽ được thực hiện trong một phòng thí nghiệm kín với thiết bị chiếu sáng đặc biệt để kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm. Nguyên nhân là do ánh nắng mặt trời và điều kiện thời tiết sẽ ảnh hưởng lớn đến mùi của nội thất ôtô. Mục tiêu của Nissan là mọi chất liệu, keo dán và sơn trên xe đều đáp ứng tiêu chuẩn của hãng đồng thời lúc nào cũng tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng. Theo anh Ino, nếu xe không đạt được những tiêu chí đề ra, họ sẽ dựa vào dữ liệu do nhà sản xuất phụ kiện cung cấp để phân tích thêm. Trong quá trình đánh giá, các chuyên gia về mùi nội thất cần phải hành động nhanh vì mũi có thể quen với mùi chỉ sau vài phút. Để quay trở lại trạng thái ban đầu và đảm bảo sự nhạy cảm với tất cả các mùi hương, anh Ino sẽ ngửi mùi của khu vực xung quanh khuỷu tay. Ino cho biết, đây là "mánh khóe" mà anh đã học được từ một chuyên gia về café đáng kính. "Chỗ này có mùi hương quen thuộc nên đây là cách để chuẩn bị cho mũi tiếp nhận mùi hương mới", anh Ino giải thích. Vì ngửi mùi hương là công việc hàng ngày nên anh Ino rất cẩn thận, không sử dụng chất tẩy khi giặt đồng phục đi làm. Anh cũng không hút thuốc, ăn đồ có tỏi hoặc mùi nồng vào hôm trước ngày đi làm để tránh ảnh hưởng đến khả năng đánh giá mùi của mình. Nếu muốn trở thành chuyên gia ngửi mùi của Nissan, người nộp đơn xin việc sẽ phải trải qua một số bài kiểm tra. Ví dụ bài kiểm tra phân biệt những mùi hương đơn giản như caramel, tất hoặc thân cây. Nhìn chung, người đảm nhận công việc này được đòi hỏi phải có khứu giác nhạy bén. Tuy nhiên, hãng Nissan cũng có những khóa đào tạo đặc biệt để giúp cải thiện khả năng nhận biết mùi hương của nhân viên. Video: Ryunosuke Ino - kỹ sư được mệnh danh "cái mũi của Nissan".

