KTM 390 Adventure chốt giá 175 triệu đồng tại Việt Nam

Mới đây, mẫu xe Adventure cỡ nhỏ của KTM đã chính thức có mặt tại Việt Nam qua đường nhập khẩu chính ngạch. Theo đó, KTM Sapa là nhà phân phối chính hãng tại Việt Nam vừa công bố giá xe KTM 390 Adventure 2020 mới cực kỳ hợp lý là 175 triệu đồng, thấp hơn so với mức giá được nhiều người dùng dự đoán và đưa ra trước đó. Về ngoại hình, KTM 390 Adventure tại Việt Nam sở hữu kích thước tổng thể 2.154 x 900 x 1.400 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 1.430 mm. So với Kawasaki Versys-X 300, 390 Adventure ngắn hơn 16 mm, rộng hơn 40 mm và thấp hơn 10 mm. Khối lượng của 390 Adventure nhẹ hơn Versys-X 300 17 kg, đạt mức 158 kg. Thiết kế phần đầu giống hoàn toàn mẫu 790 Adventure với cụm đèn góc cạnh và dùng công nghệ LED. Là dòng xe chuyên về off-road nên kính chắn gió của xe tương đối thấp, khách hàng có thể điều chỉnh được 2 mức chiều cao của kính chắn gió. Phần đuôi được vuốt nhọn với cụm đèn hậu được đặt gọn gàng, đèn báo rẽ nhô ra bên ngoài khá nhiều và sử dụng công nghệ LED. Khu vực trung tâm được trang bị màn hình tốc độ TFT 5 inch hiển thị các thông tin về tốc độ, quãng đường di chuyển, các hệ thống trên xe... Phía trên có sẵn vị trí lắp hệ thống dẫn đường GPS, phía dưới có một cổng sạc USB 12V. Xe có cùm ga điện tử kết hợp cùng bướm ga Bosch EMS. Xe được gắn sẵn bộ bảo vệ tay lái bằng nhựa cứng. Yên xe ở vị trí người lái đạt mức 855 mm, thông số này cho cảm giác cao nhưng thiết kế yên nhỏ dần về phía trước giúp những người có chiều cao 1,7 m vẫn có thể điều khiển xe dễ dàng. Phần yên sau có thiết kế dày và tương đối rộng. Quây gió phía trước được tạo hình đơn giản nhưng dữ tợn với những đường nét góc cạnh. Bình xăng của 390 Adventure có dung tích 14,5 lít. Giảm xóc trước đến từ thương hiệu WP có đường kính 43 mm, loại giảm xóc này có khả năng điều chỉnh tốc độ nén (compress) và tốc độ hồi (rebound) thông qua 2 núm xoay phía trên. Giảm xóc sau cũng là loại WP APEX, ngoài khả năng điều chỉnh tốc độ nén và hồi giống giảm xóc trước, giảm xóc sau còn có thể điều chỉnh hành trình lò xo (preload). Về công nghệ, 390 Adventure có hệ thống sang số nhanh 2 chiều dưới dạng tùy chọn bổ sung, kết nối điện thoại KTM My Ride, kiểm soát lực kéo MTC, hiển thị dẫn đường theo hướng trên màn hình tốc độ... Thiết kế ống xả khá lớn, tuy nhiên nhiều người dùng đánh giá nó vẫn chưa thật sự phù hợp với kiểu dáng hầm hố của mẫu xe này. KTM trang bị cho 390 Adventure động cơ tương tự 390 Duke, dung tích 373 cc, xy-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này trên 390 Adventure sản sinh công suất 44 mã lực tại 9.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 37 Nm tại 7.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền đến bánh sau thông qua hộp số côn tay 6 cấp, đi kèm là bộ ly hợp chống trượt PASC.Giá xe KTM 390 Adventure đang được phân phối chính hãng với mức 175 triệu đồng, đại diện KTM Việt Nam cho biết khách hàng muốn mua 390 Adventure cần phải đặt cọc trước và đợi khoảng 2 tháng nữa để nhận xe. Tại thị trường Việt nam hiện nay, KTM 390 Adventure 2020 mới sẽ là một trong những lựa chọn tốt nhất trong phân khúc Adventure dưới 200 triệu đồng. Mẫu xe này so kè cùng hàng loạt đối thủ như Kawasaki Versys X-300, Benelli TRK 502 hay Royal Enfield Himalayan và Honda CB500X. Video: Giới thiệu KTM 390 Adventure 2020 mới.

