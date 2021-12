Kinh nghiệm tân trang “xế yêu” hai bánh đón chào năm mới

Những hạng mục cần quan tâm bảo dưỡng, sữa chữa dịp trước Tết

Theo khuyến cáo của các nhà sản xuất, khi sử dụng xe máy bạn cần bảo dưỡng xe theo định kỳ nhằm phát hiện và sửa chữa kịp thời những hư hỏng của xe. Sau một năm dài sử dụng, chắc chắn chiếc xe của bạn sẽ có những bộ phận đã quá cũ, hư hỏng cần được sửa chữa, thay mới, bảo dưỡng. Ngoài ra, theo quan niệm của người Việt Nam, đầu năm mà bị hỏng xe, hoặc mất tiền sửa xe là một điều kiêng kỵ, do đó, bảo dưỡng xe máy ngay khi năm mới đang đến gần là điều cần thiết.

Các hạng mục kiểm tra xe máy dịp này gồm: hệ thống phanh; hệ thống lốp; dầu máy; hệ thống đèn điện, còi, hệ thống ốc…. Bên cạnh đó, đối với xe số, cần kiểm tra thêm độ chùng của xích xe, đối với xe ga thì kiểm tra hệ thống làm mát.

Bảo dưỡng xe ở những địa chỉ uy tín

Nếu không được trang bị kiến thức về bảo dưỡng xe cũng như giá phụ tùng, người tiêu dùng rất dễ bị thợ sửa xe “chặt chém”, bị “lột đồ” khi đi sửa xe tại các cửa hàng. Đặc biệt là phụ nữ, vốn không hiểu biết nhiều về máy móc nên dễ bị các cửa hàng không uy tín “qua mặt”.

Vì vậy, người tiêu dùng nên vào hãng thay vì ra các cửa hàng bên ngoài, đặc biệt là khi bảo dưỡng xe máy mới mua. Tại các đại lý chính hãng sẽ có đội ngũ nhân viên kỹ thuật trình độ cao, rất am hiểu chiếc xe của bạn, thiết bị phụ tùng chính hãng với giá niêm yết để bạn có thể hoàn toàn an tâm khi gửi gắm chiếc xe của mình.

Bảo dưỡng xe máy cuối năm: xe tốt, tiết kiệm chi phí

Cuối năm là thời điểm các nhà sản xuất chạy đua chương trình khuyến mãi, giảm giá và ưu đãi dịch vụ nhằm kích cầu mua sắm và tri ân khách hàng đồng hành trong một năm vừa qua. Vì vậy, bảo dưỡng xe máy dịp này, người tiêu dùng vừa có được một chiếc xe tốt lại vừa tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể.

Khách hàng sử dụng dịch vụ bảo trì và bảo dưỡng xe máy Yamaha chỉ cần cài đặt ứng dụng My Yamaha Motor.

Chẳng hạn, với chương trình trợ giá “Yamaha chung tay đánh bay đại dịch”, từ nay đến hết ngày 31/12/2021, khách hàng sử dụng dịch vụ bảo trì và bảo dưỡng xe máy Yamaha chỉ cần cài đặt ứng dụng My Yamaha Motor, điền thông tin đăng ký xe (số khung và máy) sẽ được hưởng các ưu đãi:

• Nhận ngay 01 chai dầu Carbon Cleaner, giảm thêm 20% phụ tùng và bảo dưỡng xe miễn phí với hóa đơn phụ tùng tiêu hao nhanh từ 170.000 đồng đến 249.000 đồng.

• Nhận ngay 01 chai dầu Yamalube AT hoặc 4T, giảm thêm 20% phụ tùng và bảo dưỡng xe miễn phí với hóa đơn phụ tùng tiêu hao nhanh từ 250.000 đồng trở lên.

Danh sách 10 loại phụ tùng tiêu hao nhanh áp dụng ưu đãi 20% gồm: Lọc gió, má phanh đĩa, má phanh cơ, ắc-quy, bugi, dầu hộp số, chất tẩy cacbon, chất tẩy muội carbon, lọc dầu, lốp (T&S), dây đai.

Yamaha Motor Việt Nam vừa tung thêm chương trình khuyến mại đặc biệt “Đăng ký xe trên app My Yamaha - Nhận ngay Latte”.

Riêng khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, khách hàng tham khảo cụ thể tại đại lý Yamaha ủy quyền để biết thêm thông tin chi tiết. Chương trình có thể kết thúc sớm hơn thời hạn khi hết quà tặng.

Ngoài ra, nhằm mang lại niềm vui bất ngờ cho khách hàng dịp cuối năm, Yamaha Motor Việt Nam vừa tung thêm chương trình khuyến mại đặc biệt “Đăng ký xe trên app My Yamaha - Nhận ngay Latte”. Tham gia chương trình này, khách hàng chỉ cần đăng ký xe máy nhãn hiệu Yamaha thành công trên ứng dụng My Yamaha Motor trong thời gian từ 01/12/2021 đến ngày 31/01/2022 sẽ được tham gia quay thưởng may mắn với cơ hội trúng xe Yamaha Latte và hàng ngàn thẻ cào điện thoại, tổng giá trị giải thưởng lên đến 300 triệu đồng.

Như vậy, trong dịp cuối năm này, người tiêu dùng có nhu cầu sắm xe mới hay bảo dưỡng xe máy tại các đại lý chính hãng sẽ hoàn toàn yên tâm khi được tiếp cận với những sản phẩm chất lượng và hưởng hàng loạt chính sách ưu đãi giúp tiết kiệm chi phí cùng những quà tặng giá trị bất ngờ từ nhà sản xuất.