BMW 430i Convertible 2021 lên sàn xe cũ Sài Gòn, hơn 3,4 tỷ

Theo đó, chiếc BMW 430i Convertible M Sport 2021 mới này vừa đăng ký cách đây một tháng và hiện đang được chào bán với giá 3,45 tỷ đồng, đắt hơn 231 triệu đồng so với giá niêm yết của mẫu xe thể thao này. Tuy nhiên, so với giá xe sau lăn bánh tại TP.HCM - khoảng 3,6 tỷ đồng - thì người chủ tiếp theo của chiếc BMW 430i Convertible mui trần trong bài sẽ được "hời" khoảng 100 triệu đồng. Vì mới chạy 1.000 km nên tổng thể xe từ trong ra ngoài đều còn y như mới. BMW 4-Series Convertible 2021 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam hồi tháng 10 năm nay với duy nhất một phiên bản 430i, đi kèm gói ngoại thất M Sport giúp xe thêm thể thao và bắt mắt. Chiếc trong bài còn có những chi tiết trang trí màu đen bóng thuộc gói Shadow Line và bộ mâm M 18 inch 5 chấu kép rất thời trang. Điểm nhận dạng rõ nhất trên 4-Series thế hệ mới chính là lưới tản nhiệt khổng lồ - yếu tố gây tranh cãi trong thời gian dài sau khi xe trình làng thế giới. Cụm đèn pha cũng được tái thiết kế tạo cảm giác sắc sảo và góc cạnh hơn, với đồ hoạ dải đèn định vị hình móc câu đặc trưng. Ở bên trong, nội thất của chiếc 430i Convertible M Sport 2021 này được bọc da Vernasca màu nâu sẫm sang trọng với 4 chỗ ngồi tiện nghi, vô lăng M 3 chấu, đồng hỗ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình trung tâm 10,25 inch tương thích Apple CarPlay/Android Auto không dây, hệ thống âm thanh Harman Kardon, logo M Sport ở bệ cửa, dây đai an toàn M Sport... Ngoài ra, xe cũng dùng nhiều chi tiết trang trí bằng kim loại. Xe có mui vải đóng / mở trong khoảng 18 giây có thể hoạt động ở tốc độ tối đa 50 km/h và gập gọn trong cốp sau. Cung cấp sức mạnh cho xe sang BMW 430i Convertible M Sport 2021 là khối động cơ 2.0L 4 xi-lanh sản sinh công suất 255 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp, hệ dẫn động cầu sau và hệ thống treo thích ứng M. Video: Xem chi tiết BMW 430i Convertible M Sport 2021 tại Việt Nam.

