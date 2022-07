Kia XCeed 2022 nâng cấp sức mạnh "đấu" Honda CR-V và Mazda CX-5

XCeed là mẫu crossover cỡ C đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường châu Âu vào năm 2020 như một thành viên của dòng xe Kia Ceed. Sau 2 năm, Kia XCeed 2022 mới đã nhanh chóng được bổ sung phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Ở phiên bản nâng cấp, mẫu xe SUV Kia XCeed 2022 được trang bị thiết kế đầu xe hầm hố hơn nhờ cụm đèn pha LED và cản trước mới. Bên cạnh đó là lưới tản nhiệt hình "mũi hổ" hẹp hơn trước và được bao quanh bằng nẹp mạ crôm. Ngoài ra, Kia XCeed 2022 còn có khe gió nằm dọc mới ở hai góc đầu xe. Nằm hai bên hốc gió trung tâm là chi tiết trang trí hình chữ "C" ngược màu đen mới. Bên sườn, Kia XCeed 2022 chỉ được cải tiến nhẹ với vành la-zăng 16 inch tiêu chuẩn và 18 inch tùy chọn. Trong khi đó, ở phía sau xe xuất hiện cụm đèn hậu LED và bộ khuếch tán gió màu đen mới. Xe không còn dùng 2 đầu ống xả giả nằm trong tấm ốp màu bạc trên cản sau như phiên bản cũ. Tem chữ nổi "XCeed" bên dưới logo của hãng Kia trên cửa cốp sau cũng đã biến mất. Không chỉ thay đổi nhẹ ở ngoại hình, Kia XCeed 2022 còn có thêm bản GT-Line thể thao hơn. Bản GT-Line tạo sự khác biệt bằng viền lưới tản nhiệt mỏng hơn, hốc gió trên cản trước nổi bật hơn. Bộ vành hợp kim 18 inch dành riêng cho xe, tạo hình lục giác bên trong đèn hậu và bộ khuếch tán gió sơn cùng màu thân xe. Bên trong xe, bản GT-Line sẽ đi kèm vô lăng vát đáy thể thao, trần xe màu đen, cần số bọc da và ghế thể thao. Trái với ngoại thất, nội thất của Kia XCeed 2022 không tập trung vào thiết kế mà chủ yếu thay đổi về hệ thống kết nối. Cụ thể, xe được trang bị hệ thống Kia Connect mới nhất, hỗ trợ lịch Google và Apple, cho phép người lái lên lộ trình trước, gửi dữ liệu định vị từ điện thoại thông minh đến xe. Bên cạnh đó, người lái có thể sử dụng điện thoại thông minh để xác định vị trí của xe trong bãi đỗ. Điểm mới còn lại là cổng USB Type C dành cho cả hai hàng ghế và hệ thống kiểm soát hành trình dựa trên định vị. Kia XCeed 2022 sẽ được trang bị hệ thống radio DAB với màn hình 5 inch ở bản tiêu chuẩn. Bản tầm trung sẽ dùng màn hình cảm ứng 8 inch, hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay không dây. Bản cao cấp sẽ có thêm màn hình thông tin giải trí 10,25 inch, cho phép kết nối Bluetooth với 2 điện thoại cùng lúc, và bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Khi mua Kia XCeed 2022, khách hàng châu Âu sẽ được chọn 1 trong 5 loại động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L với công suất tối đa 158 mã lực. Trong khi đó, bản GT-Line dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L, cho công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm Cuối cùng là hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV) được bê nguyên từ phiên bản cũ sang. Hệ truyền động này bao gồm máy xăng tăng áp 1.6L và mô-tơ điện, truyền công suất tối đa 196 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 265 Nm tới cầu trước thông qua hộp số tự động ly hợp kép 6 cấp. Được phát triển dựa trên Ceed phiên bản hatchback, Kia XCeed sở hữu chiều dài cơ sở 2.650 mm. Xe được trang bị hệ thống treo mềm hơn, cảm giác lái tinh tế hơn và chiều cao gầm tăng 43 mm lên 184 mm. Hiện giá xe Kia XCeed 2022 chưa được công bố chính thức. Video: Chi tiết mẫu xe SUV Kia XCeed 2022 thế hệ mới.

