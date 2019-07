Kia XCeed mới chốt giá từ 605 triệu đồng tại Anh quốc

Vừa trình làng cách đây chưa đầy 2 tuần, Kia XCeed hoàn toàn mới hiện đã có mặt tại Anh để người mua đặt hàng. Xe được định vị nằm giữa phân khúc của Stonic và Sportage. Cũng có thể coi đây là phiên bản crossover hóa của chiếc wagon ProCeed hoặc chiếc hatchback Ceed mà Kia đang bán tại châu Âu. Giá xe Kia XCeed 2020 phiên bản cơ sở nhất (XCeed 2) với giá từ 20.795 bảng Anh (khoảng 605 triệu đồng) có khá nhiều trang bị tiêu chuẩn, gồm bánh xe hợp kim 16 inch, đèn pha LED, đèn sương mù phía trước, đèn pha LED, màn hình trung tâm 8 inch tích hợp điện thoại thông minh, camera lùi, chìa khóa thông minh và điều hòa nhiệt độ. Các tính năng an toàn của xe đi kèm là hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ duy trì làn đường, kiểm soát hành trình...Khách hàng có thể mua thêm gói Hỗ trợ lái xe nâng cao Advanced Driving Assistance Pack, gồm có hệ thống phát hiện người đi bộ. Phiên bản XCeed 3 có giá từ 23.295 bảng Anh (khoảng 677 triệu đồng), chiếc crossover được hưởng bộ vành hợp kim 18 inch thể thao hơn, cửa kính riêng tư, gương chiếu hậu gập điện có chức năng sấy, màn hình trung tâm 10,25 inch, ghế bọc da pha, ghế trước và vô lăng có sưởi,... Ngoài ra, phiên bản Kia XCeed 3 mới cũng được trang bị điều hòa hai vùng, phanh đỗ điện tử, chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm. Hệ thống phát hiện người đi bộ là trang bị tiêu chuẩn trên những chiếc XCeed sử dụng số sàn, và là tùy chọn trên các xe dùng hộp số ly hợp kép. Cuối cùng, phiên bản First Edition cao cấp nhất của Kia XCeed có giá bắt đầu từ 28.095 bảng Anh (tương đương 817 triệu đồng), được phân biệt với những người anh em XCeed bình thường khác bởi lưới tản nhiệt mạ crôm tối màu, viền crôm satin thời trang... Ngoài ra phiên bản Kia XCeed cao cấp nhất còn có ốp gương chiếu hậu ngoài sơn đen bóng, nội thất bọc vải và da kết hợp với một vài điểm nhấn màu vàng, ghế lái chỉnh điện, đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, hệ thống âm thanh cao cấp JBL, bộ sạc điện thoại không dây, bàn đạp nhôm và hàng ghế sau chia theo tỷ lệ 40:20:40. XCeed hàng đầu sở hữu nhiều công nghệ an toàn tiêu chuẩn như hỗ trợ tránh va chạm trước với tính năng phát hiện người đi bộ và kiểm soát hành trình thông minh (đối với bản số tự động), cảnh báo va chạm tại điểm mù, cảnh báo tốc độ giới hạn thông minh và hệ thống giám sát áp suất lốp. Dải truyền động của Kia XCeed hoàn toàn mới gồm có động cơ xăng 1.0L 118 mã lực cho biến thể 2 và 3; máy dầu diesel 1.6L cho ra 113 mã lực và 134 mã lực tương ứng bản 2 và 3; máy xăng 1.4L 138 mã lực chỉ dành cho phiên bản 3 và First Edition. Kia XCeed 2 cơ sở nhất chỉ được kết hợp với hộp số sàn 6 cấp, trong khi phiên bản 3 và First Edition có thể được trang bị hộp số sàn hoặc ly hợp kép 7 cấp, tùy thuộc vào động cơ. Được biết, những chiếc XCeed đầu tiên sẽ có mặt tại các showroom của Kia Anh Quốc vào tháng 9 năm nay. Video: Cận cảnh Kia XCeed 2020 hoàn toàn mới.

