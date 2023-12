Kia Telluride 2025 sẽ là bản nâng cấp mạnh mẽ và hiện đại hơn

Kia Telluride thế hệ mới phiên bản 2024 đang được phân phối với các phiên bản LX, S, EX, EX X-Line, SX, SX X-Line và SX X-Pro, đi cùng giá bán dao động từ 35.990 - 53.185 USD (khoảng 876,7 triệu - 1,29 tỷ đồng). Phiên bản Kia Telluride 2024 tiêu chuẩn sẽ sử dụng hệ dẫn động cầu trước, trong khi đó bản cao cấp sẽ được trang bị hệ dẫn động 4 bánh. Dù được nâng cấp đáng kể so với phiên bản trước đó nhưng nhiều người dùng vẫn tỏ ra khá thất vọng và cho rằng hãng xe Hàn Quốc có thể làm được tốt hơn. Chính vì thế, mới đây, kênh Youtube Digimods DESIGN đã dựng lên hình ảnh phác họa cho Kia Telluride 2025 mới phiên bản nâng cấp mới. Ở bản phác thảo này, Telluride 2025 nổi bật với hệ thống đèn pha và dải đèn LED chạy ban ngày được thiết kế cách điệu nhìn khá mới mẻ. Các chi tiết như cản trước hay lưới tản nhiệt vẫn được giữ nguyên. Phía đuôi xe là khu vực được thay đổi nhiều nhất. Trong đó, logo Kia và tên xe Telluride đã được loại bỏ. Giá đỡ biển số cũng được thay đổi vị trí, chuyển sang cản sau. Đèn phản quang và ống xả của xe cũng được làm lại đi cùng đèn hậu được tinh chỉnh. Hiện chưa rõ mẫu xe SUV Kia Telluride có tiếp tục được nâng cấp tiếp hay không, nhưng nếu có thì bản phác thảo của Digimods DESIGN cũng là một trong những tư liệu mà hãng xe Hàn Quốc có thể tham khảo. Video: Giói thiệu Kia Telluride X-Pro 2024 mới.

