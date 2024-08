Kia Sportage 2025 lộ diện, sẽ học hỏi thiết kế từ "đàn anh" Carnival

Với thiết kế mới trẻ trung hơn cùng hàng loạt trang bị nội thất hiện đại, Kia Sportage thế hệ thứ 5 ngay từ khi ra mắt vào năm 2021 đã nhanh chóng được người tiêu dùng đón nhận. Hiện tại, Sportage đang là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của Kia trên toàn cầu. Do đó, dự án nâng cấp mẫu CUV cỡ trung này được hãng xe Hàn Quốc hết sức chú trọng, nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh của sản phẩm so với các đối thủ. Theo một số nguồn tin, phiên bản Kia Sportage facelift 2025 mới có thể ra mắt ngay cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Vào tháng 7 vừa qua, mẫu xe SUV Kia Sportage 2025 đã bị phát hiện khi đang chạy thử nghiệm đường đua Nürburgring (Đức). Mặc dù vẫn bị nguy trang bởi decal nhưng có thể quan sát thấy ngoại hình của xe đã có một số thay đổi so với phiên bản cũ. Dựa vào những hình ảnh và tin tức rò rỉ, trang Kolesa.ru đã phác họa nên hình ảnh dự đoán thiết kế của Kia Sportage mới. Thay đổi lớn nhất của Sportage 2025 sẽ nằm ở phần đầu xe với dải đèn LED định vị ban ngày thiết kế dạng bản đồ sao tương tự như mẫu Carnival, thay thế cho hình lưỡi liềm trên phiên bản cũ. Bên cạnh đó, cụm lưới tản nhiệt cũng đã được thiết kế lại vuông vức hơn. Cản trước và khe thoát gió ở phía dưới cũng đã được thiết kế lại với các đèn sương mù dọc và lỗ thông gió trung tâm hình thang. Tuy nhiên, chi tiết này không được nhiều người đánh giá cao vì thiếu điểm nhấn. Ở phía sau, Kia Sportage facelift cũng có cụm đèn hậu được thiết kế lại, kết hợp với phần cản sau được làm đơn giản hơn, loại bớt một số chi tiết trang trí rườm rà không cần thiết. Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ thông tin rò rỉ nào về hệ thống truyền động của Kia Sportage mới. Tại Việt Nam, mẫu xe này hiện có 3 biến thể động cơ, bao gồm Xăng 2.0L, Diesel 2.0L và Xăng tăng áp 1.6L. Hiện, phiên bản sử dụng động cơ hybrid của Kia Sportage chưa được Thaco giới thiệu đến với khách hàng Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm nay, Kia Sportage có doanh số khá khiêm tốn, chỉ 1.001 xe. Xếp trên mẫu xe này là các đối thủ Mazda CX-5 (5.270 xe), Ford Territory (2.949 xe), Honda CR-V (2.338 xe) và Hyundai Tucson (2.084 xe). Video: Đánh giá Kia Sportage bản base tại Việt Nam.

