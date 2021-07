Kia Sportage 2022 từ 494 triệu đồng “cháy hàng” tại Hàn Quốc

Vào hôm 6/7/2021 vừa qua, Kia đã bắt đầu nhận cọc dành cho mẫu xe Sportage thế hệ mới. Ngay trong ngày đầu tiên mở bán, hãng Kia đã nhận được 16.078 đơn đặt hàng dành cho mẫu SUV cỡ C này. Đây là lượng đơn đặt cọc dành cho một mẫu SUV cao thứ 2 tại thị trường Hàn Quốc, chỉ sau Kia Sorento thế hệ thứ 4 (18.941 đơn). Đồng thời, Kia Sportage 2022 mới cũng là mẫu xe có lượng đơn đặt cọc trong ngày đầu tiên mở bán cao nhất phân khúc SUV cỡ C ở xứ sở kim chi. Được biết, kể từ năm 1993 đến tháng 5/2021 vừa qua, đã có tổng cộng 6.136.357 chiếc Kia Sportage giá rẻ bán ra trên thị trường toàn cầu. Đây là mẫu xe Kia đầu tiên vượt qua mốc doanh số cộng dồn 6 triệu chiếc. Ở thế hệ mới, Kia Sportage sở hữu thiết kế ngoại thất táo bạo và nội thất công nghệ cao. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới mang tên Opposites United, mẫu SUV cỡ C này được trang bị lưới tản nhiệt "mũi hổ" cỡ lớn, dải đèn LED định vị ban ngày hình boomerang bắt mắt, đèn pha Matrix LED, nóc xe màu đen, đường vai xe mạ crôm kéo dài lên cột D, 7 loại vành với đường kính từ 17 - 19 inch, tùy phiên bản, và cụm đèn hậu LED nối liền với nhau. Ngoài ra, xe tại Hàn Quốc còn có phiên bản Gravity với cản va hầm hố hơn, thanh ba-bô-lê bên sườn và baga nóc riêng. Bên trong Kia Sportage 2022 xuất hiện màn hình cong cỡ lớn trên mặt táp-lô, kết hợp giữa màn hình của bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí. Cả hai màn hình này đều có kích thước 12 inch. Ở những bản cao cấp, mẫu SUV cỡ C này được trang bị núm xoay chuyển số mới trên cụm điều khiển trung tâm, camera hành trình tích hợp sẵn trên xe, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, hệ thống âm thanh Krell cao cấp, ghế bọc da/da lộn khâu trần và bộ bàn đạp bằng kim loại. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Kia Sportage 2022 tại Hàn Quốc là 2 loại động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh tăng áp, dung tích 1.6L, tạo ra công suất tối đa 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm đồng thời kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp hoặc hộp số sàn 6 cấp. Thứ hai là động cơ diesel 4 xi-lanh, dung tích 2.0L mới với công suất tối đa 183 mã lực và mô-men xoắn cực đại 416 Nm, đồng hành cùng hộp số tự động 8 cấp. Trong khi đó, những trang bị an toàn của xe gồm có hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA), hỗ trợ lái xe trên cao tốc (HDA), hệ thống kiểm soát hành trình thông minh dựa trên định vị (NSCC), phát hiện điểm mù (BVM), hỗ trợ tránh va chạm trong điểm mù (BCA), hỗ trợ đỗ xe thông minh điều khiển từ xa (RSPA) và camera 360 độ. Tại thị trường Hàn Quốc, giá xe Kia Sportage 2022 được chia thành 5 bản trang bị và bán ra dao động từ 24,42 - 40,51 triệu Won (khoảng 494 - 820 triệu đồng). Đối thủ cạnh tranh của mẫu xe này gồm có Honda CR-V, Mazda CX-5 và Hyundai Tucson. Video: Giới thiệu chi tiết Kia Sportage 2022 thế hệ mới.

