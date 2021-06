Kia Sportage 2022 hoàn toàn mới đã lăn bánh, sắp về Việt Nam?

Kia Sportage 2022 mới là chiếc Crossover (CUV) đến từ thương hiệu Hàn Quốc với nhiều cải tiến, xóa bỏ hình ảnh nhạt của của "người tiền nhiệm". Mẫu xe này đã được chính thức "vén màn" lộ diện nôi, ngoại thất và dự kiến chính thức ra mắt thị trường quốc tế vào cuối năm nay. Sau ngày lộ diện không lâu, mẫu xe crossover Kia Sportage 2022 đã bị bắt gặp những hình ảnh thực tế đầu tiên khi đang chạy tại Hàn Quốc với ngoại hình đen gần như toàn bộ giúp xe trở nên "ngầu" và khá bệ vệ. Đặc biệt, với lớp sơn đen, những chi tiết mạ crom trải dài ngoại hình của Kia Sportage cũng trở nên nổi bật và thu hút người nhìn hơn. Ở thế hệ thứ 5, Kia Sportage được ứng dụng ngôn ngữ thiết kế "Opposites United" đã từng áp dụng trên "người anh em" Kia EV6 giúp chiếc CUV này trở nên thể thao, nhưng không kém phần sang trọng và hiện đại. Được biết, lưới tản nhiệt mới của Sportage có tên "Digital Tiger Face" (lưới tản nhiệt kỹ thuật số), đây là bước đi dài trong trong thiết kế của hãng xe Hàn Quốc so với trước đây. Kia Sportage 2022 sở hữuđèn pha công nghệ LED Projector có tạo hình đầy tươi mới kèm đèn định vị ban ngày hình Boomerang ôm trọn đèn pha. Sự táo bạo trong thiết kế đầu xe tiếp tục được Kia thể hiện trên Sportage khi nhìn phần đuôi với dải đèn LED kéo dài nối liền đèn hậu 2 bên. Tuy nhiên, phần cản sau khá to bản khiến độ "sang, xịn, mịn" của xe giảm đi đáng kể. Bên trong khoang lái Sportage, người dùng tiếp tục trầm trồ khi chứng kiến thiết kế học hỏi khá nhiều từ "đàn anh" Kia Sorento mới nhất. Các vật liệu hoàn thiện ở đây cũng chủ yếu là da, nhựa mềm giảm bớt sự thô cứng, bình dân so với mô hình cũ. Đặc biệt, hệ thống màn hình đôi sẽ là điểm nhấn đáng kể ở nội thất và cửa gió điều hòa mang hiệu ứng 3D ấn tượng. Không chỉ vậy, khu vực điều khiển trung tâm của xe giờ đây đã loại bỏ cần số mà thay bằng núm xoay chuyển số, chọn chế độ lái và nhiều chức năng sưởi/thông gió cho ghế trước. Hiện tại, những thông số kỹ thuật chi tiết về Kia Sportage 2022 vẫn là một ẩn số và người dùng sẽ phải chờ đợi ít nhất đến cuối năm nay. Theo dự đoán, có thể Kia Sportage 2022 sẽ dùng chung động cơ với Hyundai Tucson All New đang bán tại Mỹ với 2 tùy chọn, gồm máy xăng I4 2.5L, động cơ hybrid tăng áp 1.6L. Một thông tin thú vị mà giới săn ảnh đã phát hiện khi Kia thử nghiệm các biến thể plug-in hybrid tại Đức thời gian gần đây dự tính sẽ dành cho mẫu xe này. Mức giá xe Kia Sportage 2022 hiện vẫn còn là ấn số, người dùng phải chờ đến khoảng cuối năm nay mới được công bố chính thức. Video: Kia Sportage 2022 hoàn toàn mới có gì hay?

Kia Sportage 2022 mới là chiếc Crossover (CUV) đến từ thương hiệu Hàn Quốc với nhiều cải tiến, xóa bỏ hình ảnh nhạt của của "người tiền nhiệm". Mẫu xe này đã được chính thức "vén màn" lộ diện nôi, ngoại thất và dự kiến chính thức ra mắt thị trường quốc tế vào cuối năm nay. Sau ngày lộ diện không lâu, mẫu xe crossover Kia Sportage 2022 đã bị bắt gặp những hình ảnh thực tế đầu tiên khi đang chạy tại Hàn Quốc với ngoại hình đen gần như toàn bộ giúp xe trở nên "ngầu" và khá bệ vệ. Đặc biệt, với lớp sơn đen, những chi tiết mạ crom trải dài ngoại hình của Kia Sportage cũng trở nên nổi bật và thu hút người nhìn hơn. Ở thế hệ thứ 5, Kia Sportage được ứng dụng ngôn ngữ thiết kế "Opposites United" đã từng áp dụng trên "người anh em" Kia EV6 giúp chiếc CUV này trở nên thể thao, nhưng không kém phần sang trọng và hiện đại. Được biết, lưới tản nhiệt mới của Sportage có tên "Digital Tiger Face" (lưới tản nhiệt kỹ thuật số), đây là bước đi dài trong trong thiết kế của hãng xe Hàn Quốc so với trước đây. Kia Sportage 2022 sở hữuđèn pha công nghệ LED Projector có tạo hình đầy tươi mới kèm đèn định vị ban ngày hình Boomerang ôm trọn đèn pha. Sự táo bạo trong thiết kế đầu xe tiếp tục được Kia thể hiện trên Sportage khi nhìn phần đuôi với dải đèn LED kéo dài nối liền đèn hậu 2 bên. Tuy nhiên, phần cản sau khá to bản khiến độ "sang, xịn, mịn" của xe giảm đi đáng kể. Bên trong khoang lái Sportage, người dùng tiếp tục trầm trồ khi chứng kiến thiết kế học hỏi khá nhiều từ "đàn anh" Kia Sorento mới nhất. Các vật liệu hoàn thiện ở đây cũng chủ yếu là da, nhựa mềm giảm bớt sự thô cứng, bình dân so với mô hình cũ. Đặc biệt, hệ thống màn hình đôi sẽ là điểm nhấn đáng kể ở nội thất và cửa gió điều hòa mang hiệu ứng 3D ấn tượng. Không chỉ vậy, khu vực điều khiển trung tâm của xe giờ đây đã loại bỏ cần số mà thay bằng núm xoay chuyển số, chọn chế độ lái và nhiều chức năng sưởi/thông gió cho ghế trước. Hiện tại, những thông số kỹ thuật chi tiết về Kia Sportage 2022 vẫn là một ẩn số và người dùng sẽ phải chờ đợi ít nhất đến cuối năm nay. Theo dự đoán, có thể Kia Sportage 2022 sẽ dùng chung động cơ với Hyundai Tucson All New đang bán tại Mỹ với 2 tùy chọn, gồm máy xăng I4 2.5L, động cơ hybrid tăng áp 1.6L. Một thông tin thú vị mà giới săn ảnh đã phát hiện khi Kia thử nghiệm các biến thể plug-in hybrid tại Đức thời gian gần đây dự tính sẽ dành cho mẫu xe này. Mức giá xe Kia Sportage 2022 hiện vẫn còn là ấn số, người dùng phải chờ đến khoảng cuối năm nay mới được công bố chính thức. Video: Kia Sportage 2022 hoàn toàn mới có gì hay?