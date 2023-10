Kia Sorento đang dẫn đầu thị trường, bán gấp đôi Hyundai SantaFe

Vào tháng 8/2023, thời điểm mà cả Hyundai SantaFe thế hệ mới và Kia Sorento phiên bản nâng cấp giữa vòng đời đều ra mắt thị trường Hàn Quốc. Tuy chỉ là phiên bản nâng cấp với ít thay đổi hơn so với Hyundai SantaFe mới nhưng Kia Sorento 2024 mới vẫn nhanh chóng "hái quả ngọt" ở thị trường nội địa. Theo đó, trong tháng 9/2023 vừa qua, mẫu xe SUV Kia Sorento 2024 đã vươn lên thành mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường Hàn Quốc, vượt qua cả sedan hạng trung Hyundai Grandeur và ôtô tải Hyundai Porter. Trước đây, vị trí dẫn đầu thị trường thường thuộc về 2 mẫu xe kể trên của thương hiệu Hyundai. Cụ thể, trong tháng 9/2023, Kia Sorento đạt doanh số 10.190 xe trong khi con số tương ứng của Hyundai Grandeur đứng ở vị trí thứ hai toàn thị trường là 8.159 xe. Đứng thứ 3 là mẫu ôtô tải Hyundai Porter với 5.781 xe bán ra. Vị trí thứ 4 thuộc về Sportage - một mẫu xe khác của thương hiệu Kia - với doanh số 5.402 xe. Trong khi đó, đối thủ Hyundai SantaFe 2024 mới đứng thứ 5 với doanh số 5.139 xe. Như vậy, doanh số của Kia Sorento thậm chí còn gấp đôi người anh em Hyundai SantaFe. Có vẻ như những nâng cấp mạnh mẽ cả về thiết kế lẫn trang bị vẫn không thể giúp Hyundai Santa Fe cải thiện vị thế của mình trước Kia Sorento. Trong vài năm trở lại đây, Hyundai Santa Fe đã dần đánh mất hào quang ở thị trường nội địa Hàn Quốc và thường xuyên bán kém Kia Sorento. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến Hyundai tung ra Santa Fe thế hệ mới sớm hơn kế hoạch ban đầu. Có lẽ thiết kế gây tranh cãi của mẫu SUV Hyundai SantaFe 2024 thế hệ mới là một phần nguyên nhân khiến mẫu xe này chưa lấy lại được phong độ và vượt qua "người anh em" Kia Sorento. Bên cạnh đó, việc Hyundai SantaFe Hybrid 2024 chưa được bán ra thị trường Hàn Quốc cũng tác động đến doanh số của mẫu xe này. Có thể thấy bất lợi này của Hyundai SantaFe thông qua kết quả của Kia Sorento. Trong tháng 9/2023, khách hàng Hàn Quốc đã mua đến 6.372 chiếc Sorento Hybrid. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, đã có 59.602 chiếc Kia Sorento đến tay khách hàng Hàn Quốc, đứng thứ 3 toàn thị trường, sau Hyundai Grandeur (88.480 xe) và Hyundai Porter (73.789 xe). Trong khi đó, Hyundai Santa Fe chỉ đạt doanh số cộng dồn 26.550 xe trong 9 tháng đầu năm 2023, thấp hơn cả Kia Sportage (53.321 xe). Nếu xét về thương hiệu thì Hyundai vẫn bán chạy hơn Kia với kết quả tổng cộng 45.397 xe trong tháng 9/2023, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số tương ứng của thương hiệu Kia là 44.415 xe. Cũng trong tháng 9/2023 vừa qua, thương hiệu Hyundai đã chứng kiến doanh số sụt giảm mạnh của 2 mẫu ôtô điện là Ioniq 5 và Ioniq 6. Kết quả bán hàng của 2 mẫu ô tô điện này lần lượt là 705 xe và 344 xe. Trong khi đó, mẫu SUV điện Kia EV9 lại tăng trưởng mạnh, đạt doanh số 1.163 xe. Doanh số của thương hiệu xe sang Genesis thuộc tập đoàn Hyundai cũng sụt giảm 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái khi đạt 8.514 xe. Mẫu xe bán chạy nhất của Genesis trong tháng vừa qua là GV70 với 2.864 xe, tiếp theo mới đến G80 (2.819 xe) và GV80 (1.507 xe). Tại thị trường Hàn Quốc, hiện mẫu xe Kia Sorento 2024 có 3 phiên bản và giá bán dao động từ 35,06 - 48,31 triệu Won (khoảng 623 - 859 triệu đồng). Giá xe Kia Sorento 2024 cũng khá tương đồng với Hyundai SantaFe thế hệ mới (35,46 - 47,64 triệu Won). Video: Xem chi tiết mẫu SUV Kia Sorento 2024 mới.

