Wuling Cloud EV từ 622 triệu đồng, đấu BYD Dolphin tại Đông Nam Á

Wuling Cloud EV 2024 mới đã lần đầu tiên được trưng bày tại Indonesia vào hồi tháng 2 đầu năm nay trong triển lãm Ô tô Quốc tế Indonesia (IIMS) 2024. Sau gần nửa năm, mẫu xe này mới chính thức được công bố giá bán ở đất nước vạn đảo. Tịa thị trường Indonesia, giá xe Wuling Cloud EV 2024 bán ra từ 398,8 triệu Rupiah (khoảng 622 triệu đồng). Như vậy, Indonesia là thị trường Đông Nam Á đầu tiên có thể mua mẫu ôtô điện Trung Quốc này. Cloud EV là mẫu ôtô điện thứ ba mà hãng Wuling hiện đang bán ở thị trường Indonesia, sau AirEV và BinguoEV. Cũng như 2 người anh em cùng thương hiệu, Wuling Cloud EV chạy điện được lắp ráp tại nhà máy ở khu công nghiệp Cikarang thuộc thành phố Bekasi, tỉnh Tây Java, Indonesia, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. Tỷ lệ nội địa hóa của mẫu ô tô điện này là 40% nên xe sẽ được giảm 10% thuế VAT theo chính sách tại đất nước vạn đảo. Có tên gọi khác là Baojun Yunduo ở thị trường Trung Quốc, Wuling Cloud EV sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.259 x 1.850 x 1.652 mm và chiều dài cơ sở 2.700 mm. Với kích thước này, xe sẽ là đối thủ của BYD Dolphin và MG4 EV. Cloud EV được thương hiệu Wuling gọi là xe MPV. Tuy nhiên, trên thực tế, mẫu ô tô điện này sở hữu thiết kế giống xe hatchback hơn. Đúng như tên gọi Cloud (nghĩa là "đám mây"), xe sở hữu thiết kế khá mềm mại và tròn trịa. Trong đó, cả khu vực phía trước và phía sau của xe đều được chia 2 tầng với các dải đèn LED nằm vắt ngang. Ngoài ra, mẫu ô tô điện này còn sở hữu nắp ca-pô ngắn, sườn xe mượt mà, các cột sơn đen tạo hiệu ứng nóc lơ lửng, đường chân kính thẳng thớm và nẹp mạ crôm bao quanh thân xe. Những trang bị đáng chú ý của Wuling Cloud EV ở thị trường Indonesia gồm có đèn pha/đèn hậu LED, cổng sạc nằm ở chắn bùn trước bên trái, tay nắm cửa ẩn và vành hợp kim 18 inch với thiết kế 5 chấu phay xước 2 màu. Bên trong Wuling Cloud EV là không gian nội thất 2 hàng ghế với mặt táp-lô tối giản. Tại đây, xe được bố trí bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch, tích hợp các nút chỉnh điều hòa. Ghế được bọc bằng da tổng hợp và lấy cảm hứng thiết kế từ ghế sofa dạng bọt nước của Ý. Chưa hết, mẫu ô tô điện Trung Quốc này còn có ghế trước chỉnh điện, điều hòa tự động, hệ thống lọc không khí PM2.5, cửa gió điều hòa dành cho hàng ghế sau, chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, cổng USB 20W, sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh 6 loa, cửa cốp chỉnh điện thông minh và đèn viền nội thất 256 màu. Trang bị an toàn của Wuling Cloud EV cũng khá phong phú với 4 túi khí, camera 360 độ, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, trợ lực phanh BA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng Hỗ trợ ôm cua, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường và hỗ trợ đèn pha thông minh. "Trái tim" của Wuling Cloud EV tại Indonesia là mô-tơ điện mạnh 100 kW (khoảng 136 mã lực) và 200 Nm, cho phép xe đạt vận tốc tối đa 150 km/h. Bên cạnh đó là pin LFP do công ty Liuzhou Huating New Energy Technology cung cấp với dung lượng 50,6 kWh, mang đến phạm vi di chuyển 460 km theo chu trình thử nghiệm CLTC tại Trung Quốc. Mẫu xe này hỗ trợ cả sạc chậm AC và sạc nhanh DC. Với sạc chậm, thời gian tăng dung lượng pin từ 20% lên 100% là khoảng 7 tiếng đồng hồ. Thời gian sạc pin từ 30% lên 100% bằng sạc nhanh là 30 phút.Hiện chưa rõ sau Indonesia, Wuling Cloud EV có được bán ở những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam hay không. Hiện Wuling đang bán 1 mẫu ôtô điện ở Việt Nam là Hongguang Mini EV và chuẩn bị ra mắt thêm Bingo. 2 đối thủ của Wuling Cloud EV là BYD Dolphin và MG4 EV hiện đều đã được bán ở thị trường Việt Nam với giá lần lượt 659 triệu và 828 triệu đồng. Video: Giới thiệu Wuling Cloud EV 2024 chạy điện của Trung Quốc.

Wuling Cloud EV 2024 mới đã lần đầu tiên được trưng bày tại Indonesia vào hồi tháng 2 đầu năm nay trong triển lãm Ô tô Quốc tế Indonesia (IIMS) 2024. Sau gần nửa năm, mẫu xe này mới chính thức được công bố giá bán ở đất nước vạn đảo. Tịa thị trường Indonesia, giá xe Wuling Cloud EV 2024 bán ra từ 398,8 triệu Rupiah (khoảng 622 triệu đồng). Như vậy, Indonesia là thị trường Đông Nam Á đầu tiên có thể mua mẫu ôtô điện Trung Quốc này. Cloud EV là mẫu ôtô điện thứ ba mà hãng Wuling hiện đang bán ở thị trường Indonesia, sau AirEV và BinguoEV. Cũng như 2 người anh em cùng thương hiệu, Wuling Cloud EV chạy điện được lắp ráp tại nhà máy ở khu công nghiệp Cikarang thuộc thành phố Bekasi, tỉnh Tây Java, Indonesia, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. Tỷ lệ nội địa hóa của mẫu ô tô điện này là 40% nên xe sẽ được giảm 10% thuế VAT theo chính sách tại đất nước vạn đảo. Có tên gọi khác là Baojun Yunduo ở thị trường Trung Quốc, Wuling Cloud EV sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.259 x 1.850 x 1.652 mm và chiều dài cơ sở 2.700 mm. Với kích thước này, xe sẽ là đối thủ của BYD Dolphin và MG4 EV. Cloud EV được thương hiệu Wuling gọi là xe MPV. Tuy nhiên, trên thực tế, mẫu ô tô điện này sở hữu thiết kế giống xe hatchback hơn. Đúng như tên gọi Cloud (nghĩa là "đám mây"), xe sở hữu thiết kế khá mềm mại và tròn trịa. Trong đó, cả khu vực phía trước và phía sau của xe đều được chia 2 tầng với các dải đèn LED nằm vắt ngang. Ngoài ra, mẫu ô tô điện này còn sở hữu nắp ca-pô ngắn, sườn xe mượt mà, các cột sơn đen tạo hiệu ứng nóc lơ lửng, đường chân kính thẳng thớm và nẹp mạ crôm bao quanh thân xe. Những trang bị đáng chú ý của Wuling Cloud EV ở thị trường Indonesia gồm có đèn pha/đèn hậu LED, cổng sạc nằm ở chắn bùn trước bên trái, tay nắm cửa ẩn và vành hợp kim 18 inch với thiết kế 5 chấu phay xước 2 màu. Bên trong Wuling Cloud EV là không gian nội thất 2 hàng ghế với mặt táp-lô tối giản. Tại đây, xe được bố trí bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch, tích hợp các nút chỉnh điều hòa. Ghế được bọc bằng da tổng hợp và lấy cảm hứng thiết kế từ ghế sofa dạng bọt nước của Ý. Chưa hết, mẫu ô tô điện Trung Quốc này còn có ghế trước chỉnh điện, điều hòa tự động, hệ thống lọc không khí PM2.5, cửa gió điều hòa dành cho hàng ghế sau, chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, cổng USB 20W, sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh 6 loa, cửa cốp chỉnh điện thông minh và đèn viền nội thất 256 màu. Trang bị an toàn của Wuling Cloud EV cũng khá phong phú với 4 túi khí, camera 360 độ, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, trợ lực phanh BA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng Hỗ trợ ôm cua, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường và hỗ trợ đèn pha thông minh. "Trái tim" của Wuling Cloud EV tại Indonesia là mô-tơ điện mạnh 100 kW (khoảng 136 mã lực) và 200 Nm, cho phép xe đạt vận tốc tối đa 150 km/h. Bên cạnh đó là pin LFP do công ty Liuzhou Huating New Energy Technology cung cấp với dung lượng 50,6 kWh, mang đến phạm vi di chuyển 460 km theo chu trình thử nghiệm CLTC tại Trung Quốc. Mẫu xe này hỗ trợ cả sạc chậm AC và sạc nhanh DC. Với sạc chậm, thời gian tăng dung lượng pin từ 20% lên 100% là khoảng 7 tiếng đồng hồ. Thời gian sạc pin từ 30% lên 100% bằng sạc nhanh là 30 phút.Hiện chưa rõ sau Indonesia, Wuling Cloud EV có được bán ở những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam hay không. Hiện Wuling đang bán 1 mẫu ôtô điện ở Việt Nam là Hongguang Mini EV và chuẩn bị ra mắt thêm Bingo. 2 đối thủ của Wuling Cloud EV là BYD Dolphin và MG4 EV hiện đều đã được bán ở thị trường Việt Nam với giá lần lượt 659 triệu và 828 triệu đồng. Video: Giới thiệu Wuling Cloud EV 2024 chạy điện của Trung Quốc.