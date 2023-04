Kia Sorento 2023 hơn 1,2 tỷ tại Việt Nam nội thất như xe sang

Trong vài ngày vừa qua, tại các đại lý Kia chính hãng đã bắt đầu xuất hiện phiên bản nâng cấp nhẹ của dòng xe Sorento. Tuy nhiên, những nâng cấp này chỉ dành cho Kia Sorento 2023 bản 2.2D Signature AWD và 2.5G Signature AWD. So với phiên bản cũ, Kia Sorento 2023 tại Việt Nam không khác biệt về thiết kế ngoại thất. Thay vào đó, hãng Kia chỉ bổ sung màu nội thất và một số trang bị mới cho mẫu SUV hạng trung này. Đầu tiên phải kể đến nội thất màu nâu phối đen thanh lịch và tạo cảm giác sang trọng hơn cho Kia Sorento 2023. Trong đó, màu đen xuất hiện trên vô lăng, tapi cửa và mặt táp-lô. Những khu vực còn lại của xe đều được phủ màu nâu tương phản. Màu nội thất này có thể khiến nhiều người liên tưởng đến những mẫu xe hạng sang. Chưa hết, Kia Sorento 2.2D Signature AWD và 2.5G Signature AWD 2023 còn có thêm tính năng sưởi dành cho hàng ghế thứ hai, tăng cảm giác tiện nghi cũng như thoải mái cho hành khách ngồi trên xe. Thay đổi tiếp theo của Kia Sorento 2.2D Signature AWD và 2.5G Signature AWD 2023 chính là tính năng an toàn. Theo đó, xe được bổ sung 2 tính năng an toàn mới là hệ thống cảnh báo/hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi và hệ thống cảnh báo/hỗ trợ tránh va chạm trong điểm mù. Đây là 2 tính năng an toàn đang ngày càng trở nên phổ biến trên các mẫu xe đời mới, bao gồm cả ô tô phổ thông. Hiện Kia Sorento Signature 2023 có tổng cộng 4 bản trang bị, bao gồm 2.5G Signature AWD 7 chỗ Nội thất nâu, 2.5G Signature AWD 6 chỗ Nội thất nâu, 2.2D Signature AWD 7 chỗ Nội thất nâu và 2.2D Signature AWD 6 chỗ Nội thất nâu.Giá xe Kia Sorento 2023 tương ứng của 4 bản trang bị này là 1,269 tỷ, 1,259 tỷ đồng, 1,339 tỷ và 1,329 tỷ đồng. Trong đó, 2 bản Signature 6 chỗ sẽ được trang bị 2 ghế cơ trưởng ở hàng ghế giữa. Ngoài ra, Kia Sorento 2023 bản Signature còn có những trang bị đáng chú ý khác như đèn pha LED tự động, đèn LED chạy ban ngày, đèn hậu LED kết hợp,... Xe còn có đèn sương mù LED, gạt mưa tự động, mâm hợp kim 19 inch, ghế trước nhớ vị trí, sưởi/làm mát ghế trước/sau, màn hình hiển thị đa thông tin LCD 12,3 inch, màn hình thông tin giải trí 10,25 inch, màn hình hiển thị trên kính lái HUD, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, hệ thống âm thanh LEXICON 17 loa và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Nằm bên dưới nắp ca-pô của các phiên bản Signature là 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ diesel Smartstream D2.2 với 4 xi-lanh, dung tích 2.2L, sản sinh công suất tối đa 198 mã lực và mô-men xoắn cực đại 440 Nm. Động cơ đi với hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Thứ hai là động cơ xăng Smartstream 2.5 MPI với 4 xi-lanh, dung tích 2.5L, tạo ra công suất tối đa 177 mã lực và mô-men xoắn cực đại 232 Nm. Động cơ này kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động AWD. Tại Việt Nam, Kia Sorento hiện là một trong những mẫu xe có nhiều phiên bản nhất cho người mua lựa chọn. Tuy nhiên, giá bán của xe lại khá cao nếu so với những đối thủ như Hyundai Santa Fe hay Mazda CX-8. Đây cũng chính là trở ngại khiến Kia Sorento không thể bứt phá về mặt doanh số. Video: Chi tiết Kia Sorento 2023 nâng cấp tại Việt Nam.

Trong vài ngày vừa qua, tại các đại lý Kia chính hãng đã bắt đầu xuất hiện phiên bản nâng cấp nhẹ của dòng xe Sorento. Tuy nhiên, những nâng cấp này chỉ dành cho Kia Sorento 2023 bản 2.2D Signature AWD và 2.5G Signature AWD. So với phiên bản cũ, Kia Sorento 2023 tại Việt Nam không khác biệt về thiết kế ngoại thất. Thay vào đó, hãng Kia chỉ bổ sung màu nội thất và một số trang bị mới cho mẫu SUV hạng trung này. Đầu tiên phải kể đến nội thất màu nâu phối đen thanh lịch và tạo cảm giác sang trọng hơn cho Kia Sorento 2023. Trong đó, màu đen xuất hiện trên vô lăng, tapi cửa và mặt táp-lô. Những khu vực còn lại của xe đều được phủ màu nâu tương phản. Màu nội thất này có thể khiến nhiều người liên tưởng đến những mẫu xe hạng sang. Chưa hết, Kia Sorento 2.2D Signature AWD và 2.5G Signature AWD 2023 còn có thêm tính năng sưởi dành cho hàng ghế thứ hai, tăng cảm giác tiện nghi cũng như thoải mái cho hành khách ngồi trên xe. Thay đổi tiếp theo của Kia Sorento 2.2D Signature AWD và 2.5G Signature AWD 2023 chính là tính năng an toàn. Theo đó, xe được bổ sung 2 tính năng an toàn mới là hệ thống cảnh báo/hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi và hệ thống cảnh báo/hỗ trợ tránh va chạm trong điểm mù. Đây là 2 tính năng an toàn đang ngày càng trở nên phổ biến trên các mẫu xe đời mới, bao gồm cả ô tô phổ thông. Hiện Kia Sorento Signature 2023 có tổng cộng 4 bản trang bị, bao gồm 2.5G Signature AWD 7 chỗ Nội thất nâu, 2.5G Signature AWD 6 chỗ Nội thất nâu, 2.2D Signature AWD 7 chỗ Nội thất nâu và 2.2D Signature AWD 6 chỗ Nội thất nâu. Giá xe Kia Sorento 2023 tương ứng của 4 bản trang bị này là 1,269 tỷ, 1,259 tỷ đồng, 1,339 tỷ và 1,329 tỷ đồng. Trong đó, 2 bản Signature 6 chỗ sẽ được trang bị 2 ghế cơ trưởng ở hàng ghế giữa. Ngoài ra, Kia Sorento 2023 bản Signature còn có những trang bị đáng chú ý khác như đèn pha LED tự động, đèn LED chạy ban ngày, đèn hậu LED kết hợp,... Xe còn có đèn sương mù LED, gạt mưa tự động, mâm hợp kim 19 inch, ghế trước nhớ vị trí, sưởi/làm mát ghế trước/sau, màn hình hiển thị đa thông tin LCD 12,3 inch, màn hình thông tin giải trí 10,25 inch, màn hình hiển thị trên kính lái HUD, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, hệ thống âm thanh LEXICON 17 loa và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Nằm bên dưới nắp ca-pô của các phiên bản Signature là 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ diesel Smartstream D2.2 với 4 xi-lanh, dung tích 2.2L, sản sinh công suất tối đa 198 mã lực và mô-men xoắn cực đại 440 Nm. Động cơ đi với hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Thứ hai là động cơ xăng Smartstream 2.5 MPI với 4 xi-lanh, dung tích 2.5L, tạo ra công suất tối đa 177 mã lực và mô-men xoắn cực đại 232 Nm. Động cơ này kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động AWD. Tại Việt Nam, Kia Sorento hiện là một trong những mẫu xe có nhiều phiên bản nhất cho người mua lựa chọn. Tuy nhiên, giá bán của xe lại khá cao nếu so với những đối thủ như Hyundai Santa Fe hay Mazda CX-8. Đây cũng chính là trở ngại khiến Kia Sorento không thể bứt phá về mặt doanh số. Video: Chi tiết Kia Sorento 2023 nâng cấp tại Việt Nam.