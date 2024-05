Kia Seltos và Carnival tại Việt Nam bất ngờ tăng giá 20 triệu đồng

Kể từ ngày 10/5 vừa qua, nhà phân phối THACO đã điều chỉnh giá bán của một số mẫu xe mang thương hiệu Kia. Trong đó, cặp đôi Kia Seltos và Carnival tăng giá bán từ 20 triệu đồng. Ngược lại, Kia Sonet, Sorento, Soluto và K3 được giảm giá. Cụ thể hơn, Kia Seltos sẽ tăng giá 10 triệu đồng ở bản 1.5 Premium lên 749 triệu đồng. Trong khi đó, 3 bản 1.5 AT, 1.5 Luxury và 1.5 Turbo GT-Line đều giữ nguyên mức giá cũ, lần lượt là 599 triệu, 679 triệu và 799 triệu đồng. Với mẫu xe MPV Kia Carnival tăng giá 20 triệu đồng ở bản 2.2D Signature 7S lên 1,409 tỷ đồng. Những bản còn lại của xe vẫn có giá dao động từ 1,189 - 1,759 tỷ đồng. Trong khi đó, Kia Sorento lại được giảm giá 20 triệu đồng ở bản 2.5G Premium, 2.5G Signature 7S và 2.5G Signature 6S. Giá sau giảm của bản 2.5G Premium là 1,014 tỷ đồng và còn 2 phiên bản còn lại đều có giá 1,114 tỷ. Tiếp đến là Kia Soluto với bản AT Luxury được giảm 8 triệu đồng xuống còn 454 triệu đồng. Mức giảm tương ứng của mẫu SUV cỡ nhỏ Kia Sonet là 5 triệu đồng ở bản 1.5 Deluxe xuống còn 519 triệu đồng. Riêng Kia K3 được giảm 20 triệu đồng ở cả 2 bản 1.6 Turbo và 2.0 AT Premium. Giá bán mới của Kia K3 bản 1.6 Turbo là 714 triệu và bản 2.0 AT Premium là 619 triệu đồng. Hiện THACO chưa công bố nguyên nhân điều chỉnh giá bán của các mẫu xe Kia. Chỉ biết rằng, đây là lần điều chỉnh giá bán xe Kia thứ 2 của THACO kể từ đầu tháng 5/2024 đến nay. Kia trên thực tế không phải là thương hiệu duy nhất điều chỉnh giá xe trong tháng 5/2024 này. Thương hiệu Mazda cũng giảm giá cho 2 mẫu xe Mazda2 Sedan và CX-3. Mazda2 Sedan được giảm từ 22 - 25 triệu đồng, tùy phiên bản, trong khi mức tương ứng của CX-3 là 27 - 30 triệu đồng. Giá sau giảm của Mazda2 Sedan dao động từ 408 - 534 triệu đồng. Trong khi đó, Mazda CX-3 hiện có giá từ 512 - 664 triệu đồng, trở thành một trong những mẫu SUV cỡ B rẻ nhất Việt Nam. Ngoài ra, thương hiệu Ford cũng tăng giá 100 triệu đồng cho dòng SUV cỡ lớn Explorer. Giá bán sau khi điều chỉnh của Ford Explorer là 2,099 tỷ đồng, rẻ hơn 340 triệu đồng so với mức giá niêm yết cũ. Kia hiện là một trong những thương hiệu ôtô được ưa chuộng nhất tại Việt Nam. Trong tháng 4/2024, Kia đã bán được 2.539 chiếc xe cho khách hàng Việt. Trong đó, đóng góp công lớn nhất vẫn là những cái tên quen thuộc như Kia Sonet (563 xe), Carnival (479 xe) và Seltos (473 xe). Video: Kia Carnival + tiểu đội Kia ra mắt thị trường Việt Nam.

