Kia Seltos 2024 mới "nhá hàng", sắp ra mắt tại Việt Nam?

Tham khảo phiên bản nâng cấp của mẫu xe SUV cỡ B - Kia Seltos ra mắt thị trường Hàn Quốc giữa năm 2022, có thể thấy ngoại hình của chiếc xe được ứng dụng ngôn ngữ thiết kế mới, có nhiều khác biệt so với bản hiện bán tại Việt Nam.

Kia Seltos 2024 cũng có sự điều chỉnh mạnh mẽ về tính năng an toàn như; gói an toàn chủ động ADAS với nhiều tính năng vượt trội như kiểm soát hành trình thông minh với tính năng Stop & Go, hỗ trợ bám làn đường, hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo khoảng cách đỗ xe và hỗ trợ tránh va chạm khi lùi chuồng.