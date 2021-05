Kia Seltos 2022 chính thức ra mắt, từ 517 triệu đồng tại Mỹ

Cách đây vài ngày, đã có thông tin rò rỉ về việc Kia Seltos 2022 mới chuẩn bị ra mắt thị trường Mỹ. Không để người tiêu dùng Mỹ phải chờ đợi lâu, hãng Kia đã tung ra những thông tin, hình ảnh và giá bán cụ thể của dòng SUV cỡ B này. Như thông tin đã đưa, Seltos 2022 tại thị trường Mỹ có điểm nhấn đáng chú ý nhất là phiên bản Nightfall Edition mới. So với bản thường, Kia Seltos Nightfall Edition 2022 sở hữu một số chi tiết khác biệt ở ngoại thất. Cụ thể, đúng như cái tên Nightfall Edition, phiên bản này sẽ được trang bị lưới tản nhiệt, baga nóc và thanh ba-bô-lê bên sườn đều được sơn màu đen. Bên cạnh đó là bộ vành hợp kim 18 inch được sơn màu đen nhám. Ngoài ra, tương tự các phiên bản còn lại của dòng Seltos ở thị trường Mỹ, Nightfall Edition cũng sử dụng logo mới của thương hiệu Kia ở đầu xe, đuôi xe và trong nội thất. Đây là logo mới đã được hãng Kia giới thiệu vào đầu năm nay với thiết kế cao cấp hơn. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Kia Seltos Nightfall Edition 2022 là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L, sản sinh công suất tối đa 177 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Ngoài phiên bản Nightfall Edition mới, Kia Seltos 2022 tại thị trường Mỹ còn có một số thay đổi đáng chú ý khác, ví dụ như sự biến mất của bản S dùng động cơ tăng áp 1.6L. Do đó, Kia Seltos 2022 tại Mỹ hiện có tổng cộng 6 bản trang bị là LX AWD, S FWD, S AWD, EX AWD, Nightfall Edition AWD và SX AWD. Tiếp đến là sự biến mất của tên các bản trang bị ở phía sau đuôi xe. Quan trọng hơn, Kia Seltos 2022 tại thị trường Mỹ sẽ được trang bị hệ thống an toàn đầy đủ hơn. Dù ở bản trang bị nào, xe cũng có hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước với tính năng phát hiện người đi bộ, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chuyển làn đường, cảnh báo mất tập trung cho người lái và hỗ trợ bám làn đường. Riêng các bản Nightfall Edition, EX AWD và SX AWD sẽ có thêm hệ thống tránh va chạm vì điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Trong khi đó, bản SX AWD cao cấp nhất được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe trên cao tốc, hỗ trợ tránh va chạm sớm với tính năng phát hiện người đi xe đạp và ngăn mở cửa sau nếu không an toàn. Chưa hết, Kia Seltos 2022 bản S ở Mỹ sẽ có cả hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian. Bên trong bản S này xuất hiện thêm những trang bị mới như màn hình thông tin giải trí 10,25 inch, hệ thống định vị, điều hòa tự động và khởi động máy từ xa. Trong khi đó, bản SX AWD lại có vô lăng vát đáy thể thao và nội thất màu đỏ mận mới. Ngoài động cơ tăng áp 1.6L kể trên, Kia Seltos 2022 tại Mỹ còn có một tùy chọn nữa là máy xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L với công suất tối đa 146 mã lực.Giá xe Kia Seltos 2022 khởi điểm tại thị trường Mỹ là 22.490 USD (khoảng 517 triệu đồng), chưa bao gồm chi phí vận chuyển và giao xe. So với phiên bản cũ ra mắt thị trường Mỹ vào năm 2019, Kia Seltos mới tăng giá 500 USD. Trong khi đó, bản Nightfall Edition có giá 26.690 USD (614 triệu đồng) và con số tương ứng của bản SX AWD cao cấp nhất là 27.990 USD (644 triệu đồng). Video: Giới thiệu SUV cỡ B - Kia Seltos thế hệ mới.

