Kia nâng cấp liền tay Carnival 2024, bởi IIHS cảnh báo kém an toàn

Theo đó, trong bài kiểm tra này các chuyên gia đánh giá Kia Carnival an toàn Kém vì ghế đơn ở hàng thứ hai trượt khỏi chân đế, và nghiêng sang một bên.

Thử nghiệm va chạm Kia Carnival bên hông đầu tiên của Viện Bảo hiểm An toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS) mô phỏng một vụ va chạm với cột điện hoặc một phương tiện khác ở tốc độ 50km/h. Bài kiểm tra được thiết kế nhằm đánh giá hiệu quả của các tính năng an toàn của xe.

Sau khi IIHS thông báo cho Kia về sự cố, hãng đã lập tức trang bị thanh ray dưới sàn chắc chắn hơn cho tất cả các phiên bản xe Kia Carnival 2024 mới được sản xuất sau tháng 8 năm 2023. Đồng thời, hãng cũng đã liên hệ với các chủ xe đời cũ hơn, khuyến cáo họ đến các đại lý lắp thanh ray mới cho xe miễn phí. Ngoài ra, Kia còn yêu cầu các các đại lý lắp đặt đường ray mới bất cứ khi nào chủ xe Carnival đến vì bất kỳ lý do gì.

Đây có thể coi là một tin vui cho các chủ sở hữu xe Kia Carnival 2024 vì trong lần thử nghiệm tiếp theo của IIHS, hàng ghế thứ hai không bị lỏng hay đổ. Tuy nhiên theo IIHS, kết quả thử nghiệm của Kia Carnival mới chỉ đi từ mức "không thể chấp nhận được" lên mức "gần như không thể chấp nhận được". Tổ chức này vẫn xếp hạng an toàn Kia Carnival 2024 ở mức thấp nhất là “Kém”. IIHS tuyên bố rằng khung an toàn của xe đã không vững khi va chạm và các phép đo của cho thấy rằng vùng xương chậu của người lái và ngực của hành khách phía sau vẫn có nguy cơ bị thương cao. IIHS tuyên bố rằng khung an toàn của xe đã không vững khi va chạm và các phép đo của cho thấy rằng vùng xương chậu của người lái và ngực.

Vẫn chưa rõ liệu Kia có thực hiện thêm bất kỳ sửa chữa an toàn nào cho Carnival đời 2025 theo kết quả kiểm tra IIHS hay không. Tính đến thời điểm hiện tại, Kia đã giải quyết cho người dùng các mối lo ngại về an toàn như nâng cấp đèn pha và cải thiện kết cấu khoang hành khách phía trước, nhưng đánh giá an toàn của Carnival cho thấy mẫu xe này vẫn còn chỗ cần cải thiện.