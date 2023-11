Sau McLaren Elva gần 200 tỷ, Minh Nhựa "nhắm" Lamborghini Revuelto hơn 50 tỷ

Gần 1 tháng trở lại đây, Phạm Trần Nhật Minh hay còn gọi là tay chơi siêu xe Minh Nhựa, đã gây chú ý với giới truyền thông khi khoe chiếc siêu xe triệu đô - McLaren Elva - 1 siêu phẩm với thiết kế không cửa sổ, không mui xe đã về đến Việt Nam. Khi chiếc siêu xe McLaren Elva lộ diện, Minh Nhựa đã nhận nhiều phản ánh trái chiều về ngoại thất xe có xuất hiện các nét vẽ của họa sỹ Hom Nguyễn, tuy nhiên, đã là dân chơi xe thì không suy nghĩ nhiều, thay vào đó, con trai độc nhất của đại gia Phạm Văn Mười đã để mắt đến 1 "bóng hồng" khác. "Để đó và ngó", Minh Nhựa chia sẻ dòng trạng thái cùng hình ảnh chụp 1 showroom siêu xe Lamborghini ở nước ngoài, với điểm nhấn, có 6 chiếc xe đủ màu sắc từ vàng, xám, trắng, xanh lá cây, đen cho đến màu đỏ cam đang đỗ trước showroom siêu xe chính hãng này. Không quá khó để nhận ra rằng, dàn siêu xe Lamborghini này thuộc phiên bản Revuelto, hậu duệ của dòng siêu xe Aventador mà Minh Nhựa đã trải nghiệm qua 2 xe, 1 chiếc thuộc bản tiêu chuẩn Aventador LP700-4, là xe thứ 2 về nước, mang biển NN, và 1 chiếc xe giới hạn Lamborghini Aventador LP750-4 SV sản xuất 600 xe toàn cầu, đang là xe duy nhất được nhập khẩu về Việt Nam. Có thể thấy, Minh Nhựa nổi tiếng là 1 tay chơi siêu xe rất đam mê thương hiệu xe Lamborghini, vì thế, việc chủ nhân của Pagani Huayra và McLaren Elva độc nhất Việt Nam để mắt đến "hậu duệ" của dòng siêu xe Aventador là điều không quá bất ngờ Nhưng việc mới tự thân vận động số tiền 190 tỷ đồng để mang McLaren Elva về garage, giờ đây Minh Nhựa tậu Lamborghini Revuelto quả là điều không bình thường. Tại thị trường nước ngoài, dòng siêu xe Lamborghini Revuelto có giá bán chính hãng hơn 13,5 tỷ đồng Nhiều khả năng giá xe Lamborghini Revuelto có thể hơn 50 tỷ tại Việt Nam. Gần đây, 1 thị trường Asean đã được giới thiệu siêu xe Lamborghini Revuelto đó là Thái Lan, các đại gia ở đây phải chi ra số tiền từ 47,49 triệu Baht (khoảng 32,6 tỷ đồng) để sở hữu "bò tót" hybrid này. Là siêu xe thương mại đầu tiên của Lamborghini được trang bị hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), vì thế, Revuelto nhận được nhiều sự quan tâm, trong đó, siêu bò này dù vẫn dùng máy xăng V12 như các bản đàn anh nhưng lại nhẹ hơn 17 kg, đồng thời lại tạo ra công suất tối đa lớn hơn, đạt 825 mã lực tại tua máy 9.250 vòng/phút, cao hơn 125 mã lực so với Aventador. Kết hợp với mô-tơ điện, động cơ của siêu xe này tạo ra công suất tổng cộng 1.015 mã lực. Đây là siêu xe thương mại đầu tiên của hãng Lamborghini có công suất tối đa vượt ngưỡng 1.000 mã lực. Những thông số ấn tượng trên đã giúp cho siêu xe Lamborghini Revuelto LB744 có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian 2,5 giây, từ 0-200 km/h trong thời gian dưới 7 giây và đạt vận tốc tối đa 350 km/h. So với đàn anh Lamborghini Aventador Ultimae, siêu xe mới này tăng tốc nhanh hơn nhưng vận tốc tối đa thấp hơn 5 km/h, thậm chí so với đối thủ Ferrari SF90 Stradale, Lamborghini Revuelto dù dùng máy mạnh hơn, công suất cao hơn nhưng 0-100 km/h tương đương nhau. Mô tả video

