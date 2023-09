Triệu hồi gần 3,4 triệu xe Hyundai và Kia vì nguy cơ cháy nổ

Hồ sơ của Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ cho thấy Hyundai và Kia đã triển khai chiến dịch triệu hồi hơn 3,3 triệu xe vì lo ngại nguy cơ cháy nổ. Đại diện tập đoàn xe Hàn Quốc cho biết lý do: “Dầu phanh bên trong mô-đun hệ thống chống bó cứng phanh ABS của xe có thể bị rò rỉ và gây chập điện, có thể cháy khoang máy khi đang lái xe hoặc đậu xe.” Lượng xe Hyundai và Kia bị triệu hồi bao gồm; 1,64 triệu chiếc mang nhãn hiệu Hyundai đời 2011-2015 và 1,73 triệu chiếc xe thuộc Kia đời 2010-2017. Cho đến nay, Hyundai cho biết họ đã nhận được thông báo về khoảng 21 vụ cháy và 21 “sự cố nhiệt” (có thể nhìn thấy khói, cháy và tan chảy) riêng tại nước Mỹ kể từ năm 2017 có liên quan đến đợt triệu hồi lần này. Kia cũng có tổng cộng 10 vụ cháy và “sự cố nhiệt”. Cả 2 hãng đều chưa ghi nhận bất kỳ vụ tai nạn hoặc thương tích nào do những vấn đề này. Các xe Hyundai thuộc diện triệu hồi bao gồm: Elantra 2011-2015, Genesis Coupe và Sonata Hybrid; Accent 2012-2015, Azera và Veloster; Elantra Coupe và Santa Fe 2013-2015; Equus 2014-2015; Veracruz 2010-2012; Tucson 2010-2013; Tucson Fuel Cell 2015; Santa Fe Sport 2013. Các xe Kia thuộc diện triệu hồi bao gồm: Borrego 2010-2019; Cadenza 2014-2016; 2010-2013 Forte, Forte Koup và Sportage; K900 2015-2018; Optima 2011-2015; Optima Hybrid và Soul 2011-2013; Rio 2012-2017; Sorento 2011-2014; Rondo 2010-2011. Chủ sở hữu xe của bất kỳ mẫu xe nào trong số này nên đến đại lý gần nhất để được thay thế cầu chì. Thư thông báo sẽ được Hyundai và Kia gửi đến khách hàng có xe bị ảnh hưởng vào tháng 11 năm nay. Hyundai đưa ra khuyến cáo rằng những phương tiện bị ảnh hưởng nên được đậu cách xa nhà và các công trình kiến trúc khác. Video: Triệu hồi xe Hyundai và Kia vì nguy cơ cháy nổ.

