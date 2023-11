KIA Morning cũ vẫn bán chính hãng tại Việt Nam, chỉ từ 320 triệu đồng

Khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường ô tô, tạo nên nhiều khó khăn, thách thức trong năm 2023. Sức tiêu thụ cũng từ đó mà giảm đáng kể, dẫn đến lượng hàng tồn kho còn nhiều dù sắp hết năm. Cá biệt, KIA Morning tại Việt Nam hiện vẫn bán song song cả 2 thế hệ dù bản mới đã ra mắt từ tháng 11/2020. Trên website chính hãng hiện chỉ cập nhật 1 phiên bản Luxury của Kia Morning đời cũ với giá bán lẻ đề xuất là 366 triệu đồng, giảm 28 triệu đồng so với thời điểm trước. Song, theo khảo sát thực tế tại đại lý, một số showroom vẫn còn cả 2 phiên bản Kia Morning AT và Luxury cùng giá bán trong khoảng 320 triệu và 360 triệu đồng. Về ngoại hình, kích thước KIA Morning thế hệ cũ bao gồm; Dài x Rộng x Cao tương ứng 3.595 x 1.595 x 1.485mm. Mặt ca-lăng được với lưới tản nhiệt mũi hổ và hốc đèn sương mù tách riêng. KIA Morning cũ vẫn sở hữu đèn lùi hình chữ nhật, đuôi lướt gió được sơn màu đen tạo điểm nhấn. Cụm đèn hậu dạng LED 3 viền không thay đổi, mâm xe kích thước 15 inch. Bên trong Kia Morning cũ với tuỳ chọn ghế nỉ hoạc bọc da tuỳ phiên bản, vô lăng tích hợp điều khiển âm thanh; trang bị DVD cùng kết nối Bluetooth... phiên bản cao cấp được rang bị ghế bọc da màn hình cảm ứng tích hợp các chức năng như bản đồ dẫn đường định vị GPS... Hệ thống điều hòa trên xe được trang bị là dạng tự động một vùng. Vô-lăng đa chức năng với các phím bấm điều chỉnh nhanh. Toàn bộ ghế ngồi bọc da. Hàng ghế sau có thể gập 60:40 gia tăng không gian chứa đồ. Trang bị an toàn nổi bật trên mẫu xe cỡ nhỏ, có giá rẻ nhất của hãng tại Việt Nam bao gồm kiểm soát ổn định thân xe, ổn định đường thẳng và torque vectoring (điều chỉnh vô lăng theo mô-men), phanh ABS khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm phía trước và kiểm soát áp suất lốp. Kia Morning thế hệ cũ tại Việt Nam vẫn dùng động cơ 4 xy-lanh, Kappa 1.25L, cho công suất 86 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 120 Nm tại 4.000 vòng/phút. Cả 2 thế hệ của KIA Morning cùng chung động cơ xăng Kappa 1.25L, sinh công suất 86 mã lực và mô-men xoắn 120 Nm. Sức mạnh truyền đến các bánh trước thông qua hộp số tự động 4 cấp. Do thuộc diện lắp ráp trong nước nên khách hàng mua mẫu xe KIA Morning thế hệ cũ có thể tiết kiệm thêm khoản tiền lăn bánh xe từ 16 - 22 triệu đồng, tùy phiên bản và tỉnh, thành đăng ký. Video: Đánh giá Kia Morning SLX 2010 tại Việt Nam.

