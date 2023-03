Kia K8 Signature Special 2023 từ 740 triệu đồng, đấu Hyundai Grandeur

Kia K8 là mẫu sedan tiệm cận xe sang, tương tự Hyundai Grandeur ở thị trường Hàn Quốc. Thế hệ mới của mẫu xe này đã chính thức trình làng tại Hàn Quốc vào đầu năm 2021. Sau 2 năm, hãng Kia K8 Signature Special 2023 mới âm thầm ra mắt nhằm tăng sức hấp dẫn. Được định vị cao hơn bản Signature, mẫu xe sedan Kia K8 Signature Special 2023 chỉ có 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L, sản sinh công suất tối đa 198 mã lực và mô-men xoắn cực đại 248 Nm. Thứ hai là hệ truyền động hybrid với máy xăng tăng áp, dung tích 1.6L, có công suất tổng cộng 230 mã lực. So với các bản còn lại, Kia K8 Signature Special sở hữu thiết kế tổng thể không có gì khác biệt. Tuy nhiên, bản cao cấp này có thêm tùy chọn màu sắc mới là xám nhám Moonscape Matte Gray. Đây là màu sơn dành riêng cho bản trang bị này và có giá 400.000 Won (khoảng 7 triệu đồng). Ngoài ra, Kia K8 Signature Special 2023 dùng động cơ xăng 2.5L còn được trang bị vành la-zăng 19 inch màu tối. Nguyên nhân là bởi xe có hệ thống treo điều khiển điện tử tiêu chuẩn. Với hệ thống treo này, lực giảm chấn sẽ được điều chỉnh tự động theo điều kiện mặt đường và tình huống vận hành để tối ưu hóa cảm giác thoải mái của người ngồi trên xe. Trong khi đó, Kia K8 Signature Special Hybrid 2023 dùng vành hợp kim 18 inch. Bên trong Kia K8 Signature Special 2023 là không gian nội thất được bọc da màu xanh đậm Deep Green. Đây là màu nội thất dành riêng cho phiên bản này. Nếu muốn, khách hàng Hàn Quốc có thể chọn màu nội thất khác là nâu. Chưa hết, Kia K8 Signature Special 2023 còn có gói trang bị an toàn Drive Wise tiêu chuẩn. Gói Drive Wise này mang đến hệ thống kiểm soát hành trình dựa trên định vị, hệ thống hỗ trợ lái trên cao tốc HDA 2, bao gồm tính năng hỗ trợ chuyển làn đường, và cảnh báo còn hành khách trên ghế sau. Những trang bị còn lại của Kia K8 Signature Special 2023 không có gì khác so với bản Signature, ví dụ như vô lăng 3 chấu, màn hình cong cỡ lớn trên mặt táp-lô, kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí cùng có kích thước 12,3 inch, màn hình cảm ứng chỉnh điều hòa, nút bấm chuyển số, hệ thống âm thanh Meridian 14 loa Điều hòa tự động 3 vùng, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD 12 inch, ghế lái Ergo Motion Seat hay ghế phụ lái chỉnh điện 8 hướng. Thêm vào đó là phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giới hạn tốc độ, camera 360 độ, hỗ trợ tránh va chạm khi lùi đỗ xe, hỗ trợ đỗ xe thông minh từ xa và 9 túi khí. Tại thị trường Hàn Quốc, giá xe Kia K8 Signature Special 2023 máy xăng khởi điểm 40,99 triệu Won (khoảng 740 triệu đồng). Con số tương ứng của Kia K8 Signature Special Hybrid 2023 là 45,57 triệu Won (823 triệu đồng). Trong năm 2022, hãng Kia đã bán được tổng cộng 45.650 chiếc K8 cho khách hàng Hàn Quốc, thấp hơn đáng kể so với người anh em Hyundai Grandeur (67.030 xe). Việc Hyundai Grandeur thế hệ mới ra mắt thị trường Hàn Quốc vào cuối năm ngoái với thiết kế và trang bị lột xác càng đe dọa vị thế của Kia K8 ở thị trường nội địa. Đây có lẽ là một phần lý do khiến hãng Kia tung ra phiên bản cao cấp mới của dòng K8. Video: Chi tiết Kia K8 Signature Special 2023 vừa ra mắt.

Kia K8 là mẫu sedan tiệm cận xe sang, tương tự Hyundai Grandeur ở thị trường Hàn Quốc. Thế hệ mới của mẫu xe này đã chính thức trình làng tại Hàn Quốc vào đầu năm 2021. Sau 2 năm, hãng Kia K8 Signature Special 2023 mới âm thầm ra mắt nhằm tăng sức hấp dẫn. Được định vị cao hơn bản Signature, mẫu xe sedan Kia K8 Signature Special 2023 chỉ có 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L, sản sinh công suất tối đa 198 mã lực và mô-men xoắn cực đại 248 Nm. Thứ hai là hệ truyền động hybrid với máy xăng tăng áp, dung tích 1.6L, có công suất tổng cộng 230 mã lực. So với các bản còn lại, Kia K8 Signature Special sở hữu thiết kế tổng thể không có gì khác biệt. Tuy nhiên, bản cao cấp này có thêm tùy chọn màu sắc mới là xám nhám Moonscape Matte Gray. Đây là màu sơn dành riêng cho bản trang bị này và có giá 400.000 Won (khoảng 7 triệu đồng). Ngoài ra, Kia K8 Signature Special 2023 dùng động cơ xăng 2.5L còn được trang bị vành la-zăng 19 inch màu tối. Nguyên nhân là bởi xe có hệ thống treo điều khiển điện tử tiêu chuẩn. Với hệ thống treo này, lực giảm chấn sẽ được điều chỉnh tự động theo điều kiện mặt đường và tình huống vận hành để tối ưu hóa cảm giác thoải mái của người ngồi trên xe. Trong khi đó, Kia K8 Signature Special Hybrid 2023 dùng vành hợp kim 18 inch. Bên trong Kia K8 Signature Special 2023 là không gian nội thất được bọc da màu xanh đậm Deep Green. Đây là màu nội thất dành riêng cho phiên bản này. Nếu muốn, khách hàng Hàn Quốc có thể chọn màu nội thất khác là nâu. Chưa hết, Kia K8 Signature Special 2023 còn có gói trang bị an toàn Drive Wise tiêu chuẩn. Gói Drive Wise này mang đến hệ thống kiểm soát hành trình dựa trên định vị, hệ thống hỗ trợ lái trên cao tốc HDA 2, bao gồm tính năng hỗ trợ chuyển làn đường, và cảnh báo còn hành khách trên ghế sau. Những trang bị còn lại của Kia K8 Signature Special 2023 không có gì khác so với bản Signature, ví dụ như vô lăng 3 chấu, màn hình cong cỡ lớn trên mặt táp-lô, kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí cùng có kích thước 12,3 inch, màn hình cảm ứng chỉnh điều hòa, nút bấm chuyển số, hệ thống âm thanh Meridian 14 loa Điều hòa tự động 3 vùng, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD 12 inch, ghế lái Ergo Motion Seat hay ghế phụ lái chỉnh điện 8 hướng. Thêm vào đó là phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giới hạn tốc độ, camera 360 độ, hỗ trợ tránh va chạm khi lùi đỗ xe, hỗ trợ đỗ xe thông minh từ xa và 9 túi khí. Tại thị trường Hàn Quốc, giá xe Kia K8 Signature Special 2023 máy xăng khởi điểm 40,99 triệu Won (khoảng 740 triệu đồng). Con số tương ứng của Kia K8 Signature Special Hybrid 2023 là 45,57 triệu Won (823 triệu đồng). Trong năm 2022, hãng Kia đã bán được tổng cộng 45.650 chiếc K8 cho khách hàng Hàn Quốc, thấp hơn đáng kể so với người anh em Hyundai Grandeur (67.030 xe). Việc Hyundai Grandeur thế hệ mới ra mắt thị trường Hàn Quốc vào cuối năm ngoái với thiết kế và trang bị lột xác càng đe dọa vị thế của Kia K8 ở thị trường nội địa. Đây có lẽ là một phần lý do khiến hãng Kia tung ra phiên bản cao cấp mới của dòng K8. Video: Chi tiết Kia K8 Signature Special 2023 vừa ra mắt.