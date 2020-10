Kia K5 GT 2021 từ 709 triệu đồng, tự tin “hạ gục” BMW 330i

Kia K5 thế hệ mới hiện đang được bán với các phiên bản LX, LXS, GT-Line và EX, tất cả đều được trang bị động cơ tăng áp 1.6L 4 xi-lanh, sản sinh công suất 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 264 Nm. Tuy nhiên, từ tháng 11 tới, sẽ có một biến thể hàng đầu là Kia K5 GT 2021 mới được tung ra thị trường, và có lẽ đây là phiên bản mà Kia dùng để so sánh với BMW 330i. Theo hãng Kia, trong một cuộc chạy xe thử nghiệm, K5 mới cho thấy khả năng tăng tốc "khó khăn hơn" hơn so với 330i dẫn động cầu sau trong điều kiện khô ráo, nhưng khi thực hiện cú trượt dốc trong cả điều kiện khô và ướt thì K5 nhanh hơn đối thủ đến từ Đức. Đó là một thành tích khá tốt đối với Kia K5 2021 vì BMW 3-Series hiện tại được ca ngợi rất nhiều về khả năng xử lý lái. Xét lý thuyết, K5 GT chắc chắn có ưu thế so với BMW, bởi 330i chỉ có công suất 255 mã lực và mô-men xoắn 400Nm đến từ động cơ tăng áp 2.0L 4 xi-lanh, trong khi K5 GT với động cơ tăng áp 2.5L lớn hơn mạnh 290 mã lực / 421Nm. Kết hợp với hộp số ly hợp kép 8 cấp và dẫn động cầu trước, Kia K5 GT mới có thể tăng tốc từ 0 - 96 km/h trong 5,8 giây. Bên cạnh đó, K5 GT cũng sẽ có ưu thế hơn về giá bán so với BMW 330i, tại thị trường Hàn Quốc giá xe Kia K5 GT 2021 chỉ từ 30.490 USD (khoảng 709,2 triệu đồng), còn một chiếc BMW 330i RWD có giá khởi điểm từ 41.250 USD (khoảng 959,6 triệu đồng). Video: Chi tiết Kia K5 GT 2021 thế hệ mới.

