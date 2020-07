Kia K5 2021 động cơ tăng áp 2.5L, "đối thủ" Toyota Camry

Kia K5 thế hệ mới đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường Hàn Quốc vào hồi tháng 11 năm ngoái. Đến nay, mẫu sedan cỡ trung này mới chính thức ra mắt thị trường Mỹ. Ở thị trường Mỹ, Kia K5 2021 có tổng cộng 5 bản trang bị, bao gồm LX, LXS, GT-Line, EX và GT. Trong đó, thu hút sự chú ý nhất có lẽ là bản cao cấp nhất GT. Điểm nhấn của Kia K5 GT 2021 mới tại thị trường Mỹ là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2,5 lít, tạo ra công suất tối đa 290 mã lực và mô-men xoắn cực đại 421 Nm. Động cơ này kết hợp cùng hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp do hãng Kia phát triển nội bộ và hệ dẫn động cầu trước, cho phép K5 GT 2021 tăng tốc từ 0-97 km/h trong thời gian 5,8 giây. Tại thị trường Mỹ, Kia K5 GT 2021 sẽ là đối thủ đáng gờm của Toyota Camry XSE được trang bị động cơ xăng V6, dung tích 3,5 lít, sản sinh công suất tối đa 301 mã lực. Như vậy, so với Toyota Camry XSE, Kia K5 GT 2021 yếu hơn một chút. Bù lại, Kia K5 GT 2021 mạnh hơn đối thủ Honda Accord vốn sở hữu mức công suất cao nhất là 252 mã lực. Trong khi đó, 4 bản trang bị còn lại của Kia K5 2021 tại thị trường Mỹ sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1,6 lít với công suất tối đa 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 264 Nm. Động cơ này đồng hành cùng hộp số tự động 8 cấp mới. Đặc biệt, vào cuối năm nay, động cơ này còn có thể kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian tùy chọn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Kia K5 có phiên bản tăng áp và dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Nếu như Kia K5 GT 2021 có chế độ lái Sport+ dành riêng cho phiên bản này thì K5 AWD lại có thêm chế độ Snow để dùng vào mùa đông. Về thiết kế, Kia K5 2021 tại thị trường Mỹ không khác biệt nhiều so với xe ở Hàn Quốc. Được áp dụng định hướng thiết kế táo bạo mới của hãng Kia, K5 2021 chính là một trong những mẫu sedan cỡ trung ấn tượng nhất trên thị trường hiện nay. Trên đầu xe, Kia K5 2021 được trang bị lưới tản nhiệt "miệng hùm" mở rộng đến mức ăn sâu cả vào cụm đèn pha hai bên. Trong khi đó, cụm đèn pha chia làm 3 phần và dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ V cách điệu, lấy cảm hứng từ nhịp tim, tạo hiệu ứng thị giác mạnh. Ngoài ra, xe còn có cản trước hầm hố và hốc gió trung tâm lớn hơn. Bên sườn của Kia K5 2021 xuất hiện đường mạ crôm bám theo nóc và kéo dài tới tận kính sau. Bản LX tiêu chuẩn sẽ dùng bộ vành hợp kim 16 inch trong khi các bản còn lại có thể dùng vành 18 inch hoặc 19 inch. Hai loại vành 18 inch và 19 inch sẽ đi với lốp hiệu suất cao Pirelli P-Zero tiêu chuẩn. Vòng ra đằng sau, chúng ta thấy cụm đèn hậu nhỏ, được thiết kế theo mô-tuýp hình chữ V tương tự dải đèn LED định vị ban ngày phía trước. Cụm đèn hậu được nối liền với nhau bằng một dải đèn thanh mảnh, hứa hẹn sẽ rất bắt mắt trong đêm tối. Thêm vào đó là cánh gió nhỏ tích hợp vào nắp cốp sau, bộ khuếch tán gió giả, 2 đầu ống xả mạ crôm và hốc gió nằm ở 2 góc cản sau. Ở thế hệ mới, Kia K5 còn được tăng đáng kể về kích thước vì dùng cơ sở gầm bệ N3 mới chung với Hyundai Sonata 2020. Theo đó, xe sở hữu chiều dài 4.905 mm, rộng 1.860 mm, cao 1.445 mm và chiều dài cơ sở 2.850 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 50 mm, rộng hơn 25 mm và thấp hơn 20 mm. Sự thay đổi này mang đến không gian nội thất rộng rãi hơn cho mẫu sedan Hàn Quốc. Bước vào bên trong Kia K5 2021, người lái sẽ không phải thất vọng vì xe được trang bị những tính năng công nghệ mới nhất như màn hình thông tin giải trí cảm ứng có kích thước 8 inch hoặc 10,25 inch, tùy phiên bản, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Ngoài ra, Kia K5 mới còn có hệ thống định vị với dữ liệu giao thông thời gian thực, ra lệnh bằng giọng nói tự nhiên và sạc điện thoại thông minh không dây. Thêm vào đó là những vật liệu cách âm và kính lái mới, mang đến nội thất yên tĩnh, thoải mái hơn cho người ngồi bên trong. Những tính năng thông minh khác của Kia K5 thế hệ mới bao gồm khởi động máy và điều hòa điều khiển từ xa cũng như hệ thống đèn viền Sound of Nature với 6 chủ đề khác nhau, được thiết kế để mang đến cảm giác yên bình cho hành khách. Trong khi đó, hệ thống Active Sound Design có tác dụng "cung cấp trải nghiệm âm thanh sôi động hơn bằng cách tăng cường tiếng tăng tốc động cơ và chuyển số". Để mang đến những giây phút thư giãn cho người ngồi bên trong K5 mới, hãng Kia dùng đến hệ thống âm thanh Bose 12 loa với công nghệ âm thanh vòm Bose Centerpoint. Bên cạnh đó là tính năng Dynamic Speed Compensation tự động điều chỉnh âm lượng dựa trên tiếng ồn lọt vào trong xe. Tuy nhiên, Kia K5 2021 tại thị trường Mỹ không hề có bảng đồng hồ kỹ thuật số như xe ở Hàn Quốc. Thay vào đó, xe tại Mỹ vẫn dùng đồng hồ cơ truyền thống, ngay cả ở bản GT cao cấp nhất. Bù lại, bản GT-Line và GT sẽ được trang bị vô lăng vát đáy thể thao. Cuối cùng là những trang bị an toàn như hỗ trợ tránh va chạm phía trước và hỗ trợ bám làn đường tiêu chuẩn. Trong khi đó, hệ thống hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi, kiểm soát hành trình thông minh dựa trên định vị và hỗ trợ lái trên cao tốc là trang bị tùy chọn của Kia K5 2021. Dự kiến, Kia K5 thế hệ mới sẽ chính thức có mặt tại các showroom ở thị trường Mỹ vào mùa hè năm nay. Đến mùa thu, Kia K5 GT 2021 mới được tung ra thị trường. Hiện giá xe Kia K5 2021 tại Mỹ vẫn chưa được công bố. Video: Chi tiết Kia K5 2021 thế hệ mới.

