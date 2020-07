Kia K5 2021 mới bán ra từ 544 triệu đồng tại Mỹ

Từ model 2021, Optima sẽ đổi tên thành K5 tại thị trường Mỹ. Mẫu xe này mới chính thức ra mắt cuối tháng trước, và nay giá bán cụ thể đã được hé lộ. Trang The Korean Car Blog có trong tay bảng giá xe Kia K5 2021 gửi cho các đại lý Mỹ. Theo đó, bản tiêu chuẩn Kia K5 LX 2021 mới có giá khởi điểm 23.490 USD (khoảng 544 triệu đồng). Bản này trang bị động cơ GDI 1.6L 4 xi-lanh cho công suất 180 mã lực và 264 Nm, đi cùng hộp số tự động 8 cấp. Trang bị công nghệ gồm màn hình cảm ứng 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, kiểm soát khí hậu 2 vùng độc lập. Tính năng an toàn tiêu chuẩn gồm trợ giúp tránh va chạm trước với phát hiện người đi bộ, trợ giúp đi theo làn đường, trợ giúp giữ làn, cảnh báo chệch làn, camera sau, cảnh báo mức độ tập trung của tài xế, phanh tay điện tử, và trợ giúp đèn pha. Về màu sơn, bản LX có các màu Glacier White Pearl, Ebony Black, Everlasting Silver, và Passion Red Tint Coat. Nội thất xe màu đen, ghế bọc vải. Ngoài ra không có thêm option nào khác. Nâng lên bản LXS sẽ có giá từ 24.490 USD (khoảng 568 triệu đồng) cho thiết lập FWD. Tùy chọn AWD sẽ từ 25.660 USD. Gói dẫn động AWD thêm ghế lái chỉnh điện 10 hướng, ghế trước sưởi, cổng sạc USB cho hàng ghế thứ 2, và đài vệ tinh SirusXM. Các tính năng an toàn có cảnh báo điểm mù, tránh va chạm với giao thông băng cắt phía sau. Sơn ngoại thất thêm màu Crystal Beige và Gravity Gray. Giá của bản GT-Line từ 25.390 USD (FWD) và 28.071 USD (AWD) (khoảng 589 và 651 triệu đồng). Phiên bản này thêm trợ giúp tránh va chạm trước với người đi xe đạp và trợ giúp khi rẽ tại các điểm giao cắt, cùng đèn sương mù LED, bộ mâm hợp kim 18 inch đi cùng lốp Pirelli P-Zero. Cabin có ghế lái chỉnh điện 10 hướng, vô lăng bọc da, cổng sạc USB cho hàng ghế sau. Gói cao cấp Premium thêm sạc điện thoại không dây và cửa sổ trời toàn cảnh. Bản GT-Line thêm màu sơn Sapphire Blue và Wolf Gray, cùng ghế bọc da nhân tạo màu đỏ. Bản EX sẽ từ 27.990 USD (khoảng 649 triệu đồng) với nhiều tính năng tiêu chuẩn từ bản GT-Line như cửa sổ trời toàn cảnh, sạc điện thoại không dây, và ghế bọc da nhân tạo. Ngoài ra, bản EX còn được trang bị màn hình 10,25 inch có sẵn dẫn đường, hệ thống âm thanh cao cấp Bose, ghế kiểm soát khí hậu, vô lăng sưởi và một số tính năng khác. Bản cao nhất là GT thể thao, khởi điểm từ 20.490 USD. Phiên bản này sử dụng động cơ tăng áp 2.5L 4 xi-lanh thay thế cho động cơ 1.6L 4 xi-lanh trước đây, đạt công suất 290 mã lực và 421 Nm, đi cùng hộp số ly hợp kép 8 cấp. Trang bị thể thao gồm hệ thống 2 ống xả kép, hệ thống treo tinh chỉnh thể thao, bộ mâm 19 inch bọc lốp Pirelli P-Zero, và phanh cỡ lớn. Khoang lái GT có vô lăng bọc da với lẫy chuyển số, khe điều hòa cho hàng ghế thứ 2, ghế trước sưởi. Giá xe Kia K5 thế hệ mới chưa bao gồm phí giao xe 965 USD tại thị trường Mỹ. Xe sẽ tới tay khách hàng trong mùa hè này. Video: Kia K5 2021 mới có gì để cạnh tranh Toyota Camry.

