Kia Forte 2022 ra mắt tại Mỹ, động cơ mạnh hơn K3 ở Việt Nam

Vào hồi tháng 4 đầu năm nay, hãng Kia đã vén màn phiên bản mới của dòng xe K3 ở thị trường Hàn Quốc. Đến tháng 9 vừa qua, mẫu sedan cỡ C này tiếp tục ra mắt Việt Nam và đổi tên từ Kia Cerato thành K3. Xe vừa trình làng ở thị trường Mỹ nhưng dưới tên gọi riêng là Kia Forte 2022 mới. Chẳng những khác tên, Forte ở Mỹ còn được trang bị không giống với Kia K3 2022 tại Việt Nam. Tại thị trường Mỹ, Kia Forte thế hệ mới được chia thành 4 bản trang bị, bao gồm FE, LXS, GT-Line và GT. Ngoài ra, xe còn có 2 gói phụ kiện tùy chọn mang tên Technology (dành cho bản LXS, GT-Line, GT) và Sport Premium (dành cho bản GT-Line). Tương tự Kia K3 2022 dành cho Hàn Quốc và Việt Nam, Forte mới ở thị trường Mỹ cũng thay đổi đáng kể trong thiết kế ngoại thất. Điều này thể hiện rõ qua thiết kế đầu xe với dải đèn LED định vị ban ngày kiêm đèn báo rẽ mới. Dải đèn này có thiết kế 6 vạch kẻ nằm ngang ở mỗi bên và bao quanh đèn pha. Trong khi đó, đèn pha được thiết kế theo phong cách thanh mảnh hơn. Nằm giữa 2 đèn pha vẫn là lưới tản nhiệt hình "mũi hổ" đặc trưng của thương hiệu Kia nhưng thiết kế nhỏ hơn và rộng hơn trước. Thêm vào đó là nẹp mạ crôm mới, ôm lấy đèn pha và lưới tản nhiệt. Bên dưới nữa là hốc gió trung tâm cỡ lớn và đi kèm đèn sương mù LED nằm chéo ở 2 góc. Đó là chưa kể đến 2 khe gió hình tam giác ở hai bên góc của cản trước, đi kèm nẹp mạ crôm trang trí, và logo mới của hãng Kia trên nắp ca-pô. Trong khi đó, thiết kế bên sườn của Kia Forte 2022 không có gì mới, trừ vành la-zăng. Bản LX và GT-Line sẽ có 2 bộ vành hợp kim 16 inch cũng như 17 inch mới. Đằng sau, mẫu sedan cỡ C này có đèn hậu dạng LED với thiết kế dạng vạch kẻ giống đèn LED định vị ban ngày trên đầu xe. Cụm đèn hậu này được nối với nhau bằng dải đèn LED ở giữa. Tiếp đến là khu vực mắt lưới trên cản sau với thiết kế giống lưới tản nhiệt. Nằm hai bên khu vực mắt lưới này là 2 nẹp mạ crôm nằm chéo giống ở cản trước và đèn phản quang kiêm đèn sương mù sau. Bước vào bên trong Kia Forte 2022, khách hàng Mỹ sẽ được chào đón bằng những trang bị mới như màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 10,25 inch dành cho bản GT và GT-Line, tích hợp hệ thống định vị. Trong khi đó, 2 bản còn lại dùng màn hình trung tâm 8 inch, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto. Ngoài ra, Kia Forte 2022 còn đi kèm màn hình đa thông tin 4,2 inch tiêu chuẩn trong bảng đồng hồ thay vì 3,5 inch như phiên bản cũ. Đáng tiếc là bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 10,25 inch của Kia K3 2022 ở Hàn Quốc không được dùng cho Forte mới tại Mỹ. Những thay đổi còn lại của Kia Forte 2022 tại Mỹ bao gồm phanh tay điện tử với tính năng tự động giữ phanh tạm thời, cổng USB hàng ghế sau tùy chọn, chất liệu da tổng hợp SynTex và khởi động máy từ xa Smart Key Tương tự phiên bản cũ, Kia Forte 2022 tại Mỹ vẫn có 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L với công suất tối đa 147 mã lực và mô-men xoắn cực đại 178 Nm. Dùng cho 3 bản FE, LXS và GT-Line, động cơ này kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT cũng như hệ dẫn động cầu trước. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L, sản sinh công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 264 Nm dành cho bản GT. Động cơ này đồng hành với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Ngoài động cơ mạnh hơn, Kia Forte GT 2022 còn có hệ thống treo đa liên kết phía sau, 2 ống xả và phanh hiệu suất cao hơn. Như vậy, Forte mới ở Mỹ mạnh hơn Kia K3 2022 ở Việt Nam. Vào thời điểm hiện tại, Kia K3 2022 ở Việt Nam mới có 1 loại động cơ là máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.6L như cũ, sản sinh công suất tối đa 126 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 155 Nm. Trong thời gian tới, Kia K3 2022 bản 2.0L sẽ tiếp tục trình làng tại Việt Nam. Cuối cùng là những trang bị an toàn dành cho Kia Forte 2022 ở thị trường Mỹ, bao gồm 6 túi khí, hệ thống hỗ trợ lái trên cao tốc, hệ thống kiểm soát hành trình dựa trên hệ thống định vị và cảnh báo va chạm khi mở cửa xe. Tổng cộng, mẫu sedan cỡ C này có đến 15 tính năng an toàn chủ động ADAS.



Hiện giá xe Kia Forte 2022 ở thị trường Mỹ vẫn chưa được công bố.

Video: Giới thiệu chi tiết Kia Forte 2022 tại Hàn Quốc.





