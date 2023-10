Kia EV9 2024 rẻ hơn 28.000 USD, có gì so với VinFast VF9?

Kia EV9 2024 mới là mẫu SUV điện 3 hàng ghế đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường Hàn Quốc vào hồi tháng 4 năm nay. Sau Hàn Quốc, mẫu xe điện này tiếp tục được bày bán ở những thị trường khác trên thế giới, bao gồm Mỹ. Mới đây, hãng Kia đã công bố giá xe Kia EV9 2024 ở thị trường Mỹ. Tại thị trường này, Kia EV9 2024 có khởi điểm chỉ từ 54.900 USD. Với giá bán này, tân binh nhà Kia trở thành một trong những mẫu xe điện 3 hàng ghế rẻ nhất tại thị trường Mỹ. Thậm chí, Kia EV9 2024 rẻ hơn đến 28.100 USD so với VinFast VF9 (83.000 USD). Giá bán kể trên là dành cho Kia EV9 2024 bản tiêu chuẩn Light ở thị trường Mỹ. Dù là bản tiêu chuẩn nhưng xe vẫn được trang bị khá đầy đủ với hệ thống đèn LED từ trước ra sau, cần gạt nước tự động, vành hợp kim 19 inch, cửa cốp chỉnh điện, kính cửa sổ sau tối màu riêng tư và kính lái cách âm. Bước vào bên trong Kia EV9 2024 bản Light, khách hàng Mỹ sẽ được chào đón bằng không gian nội thất tương đối rộng rãi nhờ kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.015 x 1.980 x 1.755 mm và chiều dài cơ sở 3.100 mm. Tương tự ngoại thất, nội thất của bản Light cũng có nhiều trang bị tiêu chuẩn như ghế/vô lăng bọc da nhân tạo SynTex, ghế trước chỉnh điện 8 hướng/sưởi ấm/làm mát, bảng đồng hồ kỹ thuật số, nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 inch và màn hình 5 inch kẹp giữa để chỉnh điều hòa. Chưa hết, mẫu SUV điện 7 chỗ này còn có điều hòa tự động 3 vùng, gương chiếu hậu chống chói tự động và sạc điện thoại không dây. Đèn LED trang trí nội thất, hệ thống âm thanh 8 loa và công nghệ khóa kỹ thuật số, cho phép khóa/mở cửa bằng ứng dụng trên điện thoại cũng xuất hiện trên bản tiêu chuẩn của Kia EV9 2024. Tuy nhiên, so với phiên bản dành cho Hàn Quốc, Kia EV9 2024 ở thị trường Mỹ thiếu một trang bị vốn là điểm nhấn của mẫu xe này. Cụ thể, trang bị này là hàng ghế thứ 2 có thể xoay 180 độ về phía sau để các hành khách dễ giao tiếp với nhau hơn. Sở dĩ trang bị này không có trên Kia EV9 2024 ở thị trường Mỹ vì lo ngại về an toàn. Nói về tính năng an toàn tiêu chuẩn, Kia EV9 2024 cũng không thiếu. Từ hệ thống hỗ trợ đèn pha, hỗ trợ lái trên cao tốc, hệ thống kiểm soát hành trình thông minh dựa trên định vị, cảnh báo/hỗ trợ tránh va chạm phía trước, cảnh báo/hỗ trợ tránh va chạm trong điểm mù,... Ngoài ra, xe còn có hệ thống cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ bám làn đường, cảnh báo/hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo khoảng cách an toàn trước/sau khi đỗ xe, cảnh báo còn hành khách trên ghế sau đến cảnh báo va chạm khi mở cửa, tất cả đều có sẵn. Video: Chi tiết mẫu xe SUV điện Kia EV9 2024 hoàn toàn mới.

