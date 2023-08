Kia EV9 sắp ra mắt Đông Nam Á, có về Việt Nam "đấu" VinFast VF9?

Theo kế hoạch, vào ngày 10/8/2023 tới đây, triển lãm Ô tô quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) sẽ chính thức diễn ra. Triển lãm năm nay sẽ đón nhận hàng loạt mẫu xe mới đáng chú ý như Mitsubishi XFC phiên bản thương mại. Ngoài ra, theo xu hướng chung của ngành công nghiệp xe hơi thế giới, triển lãm cũng sẽ có sự góp mặt của một số mẫu ôtô điện, điển hình là Kia EV9 2024 mới. Kia EV9 2024 chạy điện mẫu SUV cỡ lớn đã lần đầu tiên trình làng ở thị trường Hàn Quốc vào hồi cuối tháng 3 năm nay. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Electric Global Modular Platform (E-GMP) của tập đoàn mẹ Hyundai, mẫu xe này có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.010 x 1.980 x 1.780 mm và chiều dài cơ sở 3.100 mm. Như vậy, Kia EV9 2024 có kích thước ngang ngửa với VinFast VF9 đang bán ở Việt Nam. Ở thị trường Hàn Quốc, mẫu xe điện nhà Kia có 3 phiên bản là Air, Earth và GT-Line. Trong đó, bản cao cấp sẽ được trang bị lưới tản nhiệt kỹ thuật số (Digital Pattern Lighting Grille) tích hợp các đèn LED nhỏ. Bên cạnh đó là đèn pha với 12 bóng LED chia thành 2 hàng dọc mỗi bên. Ở bản thấp hơn, Kia EV9 2024 chỉ có đèn pha với 8 bóng mỗi bên, xếp thành 2 hàng ngang. Dù ở phiên bản nào, Kia EV9 2024 cũng được trang bị LED định vị ban ngày và đèn hậu LED lấy cảm hứng thiết kế từ bản đồ sao, tay nắm cửa ẩn cũng như anten vây cá trên nóc. Tùy theo phiên bản, xe sẽ dùng vành với đường kính từ 19 - 21 inch. Camera kỹ thuật số thay cho gương chiếu hậu truyền thống là trang bị tùy chọn của mẫu SUV điện này. Bên trong Kia EV9 2024 là không gian nội thất 3 hàng ghế với 2 cấu hình chỗ ngồi 2+2+2 và 2+3+2. Trong đó, phiên bản 6 chỗ đi kèm 2 ghế cơ trưởng ở hàng ghế giữa, có thể xoay 180 độ giúp các hành khách phía sau giao tiếp với nhau dễ dàng hơn. Chưa hết, mẫu xe điện cỡ lớn này còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm đều có kích thước 12,3 inch với màn hình chỉnh điều hòa 5 inch nằm ở giữa, hệ thống đèn viền nội thất, các chi tiết ốp kim loại, cổng USB Type C cũng như khóa kỹ thuật số Digital Key 2. Với xe đi kèm camera kỹ thuật số thay cho gương chiếu hậu, nội thất sẽ có thêm 2 màn hình nhỏ ở hai bên cửa. Tại thị trường Hàn Quốc, Kia EV9 2024 được trang bị các loại mô-tơ điện mạnh 201 mã lực, 215 mã lực và 380 mã lực trong khi mô-men xoắn cực đại dao động từ 350 - 700 Nm, tùy theo phiên bản. Riêng Kia EV9 GT-Line 2024 có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 5,3 giây. Cụm pin lithium-ion của xe có dung lượng 99,8 kWh, mang đến quãng đường di chuyển dài nhất là 501 km. Đặc biệt, xe còn hỗ trợ công nghệ sạc siêu nhanh 400V/800V, cho phép tăng dung lượng pin từ 10% lên 80% trong thời gian chỉ 24 phút và giúp người dùng đi thêm 239 km sau 15 phút sạc. Cuối cùng là 10 túi khí, 15 cảm biến, bao gồm 2 cảm biến LiDAR, mang đến các tính năng an toàn chủ động ADAS và hệ thống lái bán tự động cấp độ 3. Nhờ đó, xe có thể tự động duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước ở vận tốc lên đến 80 km/h mà không cần tài xế đặt tay lên vô lăng. Hiện chưa rõ hãng Kia có kế hoạch phân phối EV9 ở thị trường Indonesia nói riêng và Đông Nam Á cũng như Việt Nam nói chung không. Trong khi đó, tại Hàn Quốc, giá xe Kia EV9 2024 từ 77,28 - 82,33 triệu Won (khoảng 1,4 - 1,49 tỷ đồng). Video: Trải nghiệm SUV điện cỡ lớn Kia EV9 2024.

Theo kế hoạch, vào ngày 10/8/2023 tới đây, triển lãm Ô tô quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) sẽ chính thức diễn ra. Triển lãm năm nay sẽ đón nhận hàng loạt mẫu xe mới đáng chú ý như Mitsubishi XFC phiên bản thương mại. Ngoài ra, theo xu hướng chung của ngành công nghiệp xe hơi thế giới, triển lãm cũng sẽ có sự góp mặt của một số mẫu ôtô điện, điển hình là Kia EV9 2024 mới. Kia EV9 2024 chạy điện mẫu SUV cỡ lớn đã lần đầu tiên trình làng ở thị trường Hàn Quốc vào hồi cuối tháng 3 năm nay. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Electric Global Modular Platform (E-GMP) của tập đoàn mẹ Hyundai, mẫu xe này có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.010 x 1.980 x 1.780 mm và chiều dài cơ sở 3.100 mm. Như vậy, Kia EV9 2024 có kích thước ngang ngửa với VinFast VF9 đang bán ở Việt Nam. Ở thị trường Hàn Quốc, mẫu xe điện nhà Kia có 3 phiên bản là Air, Earth và GT-Line. Trong đó, bản cao cấp sẽ được trang bị lưới tản nhiệt kỹ thuật số (Digital Pattern Lighting Grille) tích hợp các đèn LED nhỏ. Bên cạnh đó là đèn pha với 12 bóng LED chia thành 2 hàng dọc mỗi bên. Ở bản thấp hơn, Kia EV9 2024 chỉ có đèn pha với 8 bóng mỗi bên, xếp thành 2 hàng ngang. Dù ở phiên bản nào, Kia EV9 2024 cũng được trang bị LED định vị ban ngày và đèn hậu LED lấy cảm hứng thiết kế từ bản đồ sao, tay nắm cửa ẩn cũng như anten vây cá trên nóc. Tùy theo phiên bản, xe sẽ dùng vành với đường kính từ 19 - 21 inch. Camera kỹ thuật số thay cho gương chiếu hậu truyền thống là trang bị tùy chọn của mẫu SUV điện này. Bên trong Kia EV9 2024 là không gian nội thất 3 hàng ghế với 2 cấu hình chỗ ngồi 2+2+2 và 2+3+2. Trong đó, phiên bản 6 chỗ đi kèm 2 ghế cơ trưởng ở hàng ghế giữa, có thể xoay 180 độ giúp các hành khách phía sau giao tiếp với nhau dễ dàng hơn. Chưa hết, mẫu xe điện cỡ lớn này còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm đều có kích thước 12,3 inch với màn hình chỉnh điều hòa 5 inch nằm ở giữa, hệ thống đèn viền nội thất, các chi tiết ốp kim loại, cổng USB Type C cũng như khóa kỹ thuật số Digital Key 2. Với xe đi kèm camera kỹ thuật số thay cho gương chiếu hậu, nội thất sẽ có thêm 2 màn hình nhỏ ở hai bên cửa. Tại thị trường Hàn Quốc, Kia EV9 2024 được trang bị các loại mô-tơ điện mạnh 201 mã lực, 215 mã lực và 380 mã lực trong khi mô-men xoắn cực đại dao động từ 350 - 700 Nm, tùy theo phiên bản. Riêng Kia EV9 GT-Line 2024 có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 5,3 giây. Cụm pin lithium-ion của xe có dung lượng 99,8 kWh, mang đến quãng đường di chuyển dài nhất là 501 km. Đặc biệt, xe còn hỗ trợ công nghệ sạc siêu nhanh 400V/800V, cho phép tăng dung lượng pin từ 10% lên 80% trong thời gian chỉ 24 phút và giúp người dùng đi thêm 239 km sau 15 phút sạc. Cuối cùng là 10 túi khí, 15 cảm biến, bao gồm 2 cảm biến LiDAR, mang đến các tính năng an toàn chủ động ADAS và hệ thống lái bán tự động cấp độ 3. Nhờ đó, xe có thể tự động duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước ở vận tốc lên đến 80 km/h mà không cần tài xế đặt tay lên vô lăng. Hiện chưa rõ hãng Kia có kế hoạch phân phối EV9 ở thị trường Indonesia nói riêng và Đông Nam Á cũng như Việt Nam nói chung không. Trong khi đó, tại Hàn Quốc, giá xe Kia EV9 2024 từ 77,28 - 82,33 triệu Won (khoảng 1,4 - 1,49 tỷ đồng). Video: Trải nghiệm SUV điện cỡ lớn Kia EV9 2024.