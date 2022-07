Kia EV6 gần 1,6 tỷ đồng tại Malaysia, giá bán tại Việt Nam ra sao?

Phiên bản được nhập khẩu và mở bán tại Malaysia là Kia EV6 GT-Line AWD 2022 mới. Đây là phiên bản xe điện hiệu suất cao với cấu hình và trang bị cao của dòng này. Chiếc xe sở hữu bộ pin 77.4 kWh, tầm hoạt động 506 km, công suất 325 mã lực và hệ dẫn động tất cả các bánh AWD. Giá xe Kia EV6 GT-Line AWD theo đó cũng khá cao với mức 300.668 RM (tương đương 1,58 tỷ đồng). Vì phiên bản tại Malaysia lẫn Việt Nam đều được nhập khẩu từ Hàn Quốc, Kia EV6 tại nước hứa hẹn cũng sẽ nằm ở khoảng giá này. Được xây dựng trên cùng một kiến trúc Electric-Global Modular Platform (E-GMP) tương tự Hyundai Ioniq 5, EV6 lại có kích thước khác với người "anh em" của nó. Cụ thể, Kia EV6 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.695 x 1.890 x 1.550mm, chiều dài cơ sở 2.900 mm. Hyundai Ioniq 5 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.635 x 1.890 x 1.605 mm, chiều dài cơ sở 3.000 mm. Kích thước này, cùng với thiết kể đáy phẳng đặc trưng của xe điện hứa hẹn sẽ đem đến không gian cực kỳ rộng rãi cho hành khách. Với bộ pin lithium-ion 77,4 kWh làm mát bằng nước, EV6 cung cấp phạm vi hoạt động lên đến 506 km theo tiêu chuẩn WLTP. Chiếc xe sở hữu 2 động cơ điện trước và sau. Động cơ sau có công suất 224 mã lực và 350 Nm. Trong khi động cơ phía trước cung cấp 101 mã lực và mô-men xoắn 255 Nm. Công suất tổng của xe là 325 mã lực và mô-men xoắn 605 Nm. Nó có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,2 giây và đạt tốc độ tối đa 183 km/h. Nhờ nền tảng E-GMP, EV6 có hệ thống sạc đa năng tương thích với cả bộ sạc nhanh DC 400 volt và 800 volt mà không cần bất kỳ bộ chuyển đổi đặc biệt nào hoặc bộ sạc bổ sung trên bo mạch. Đầu vào nguồn DC tối đa (kết nối CCS2) được hỗ trợ là 350 kW, giúp xe có thể sạc nhanh từ 10-80% (SoC) chỉ trong 18 phút. Kia EV6 trang bị 2 màn hình 12,3 inch trong nội thất. Trong đó màn hình thông tin giải trí cảm ứng hỗ trợ cả Android Auto và Apple CarPlay. Đi cùng là hệ thống âm thanh 14 loa do Meridian phát triển. Xe cũng không thiếu công nghệ và tiện ích. Có thể kể đến như: hệ thống hỗ trợ đỗ xe bán tự động, hỗ trợ đỗ xe từ xa, chức năng ngã lưng 1 chạm cho ghế trước, hệ thống cung cấp điện cho thiết bị ngoài.... Kia EV6 đi cùng một loạt hệ thống an toàn thông thường như ESC, ABS, EBD, hỗ trợ phanh, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, giữ phanh, camera 360 độ, ISOFIX...Và nhiều hệ thống an toàn chủ động khác như hỗ trợ đèn pha, hỗ trợ tránh va chạm ở điểm mù, tránh va chạm sau xe, màn hình quan sát điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ rẽ hướng, ga tự động thông minh (Smart Cruise Control), hỗ trợ theo dấu làn đường (Lane Following Assist). Mẫu CUV chạy điện Kia EV6 sẽ được Kia Việt Nam phân phối dưới dạng xe nhập khẩu, thời gian dự kiến phân phối vào khoảng quý II/2022. Tuy nhiên từ đầu năm 2022 đến nay, Kia chưa hé lộ thông tin chi tiết về việc mở bán EV6. Trong khi đó, mẫu xe "anh em" Ioniq 5 đã ra mắt khách hàng Việt tại hầu hết các đại lý Hyundai cũng như thực hiện nhiều chương trình lái thử. Sau khi được bán ra, xe điện Kia EV6 2022 sẽ mở ra lựa chọn mới cho khách hàng quan tâm xe điện phân phối chính hãng, bên cạnh các mẫu xe điện mới nhà VinFast. Kia EV6 được phát triển dựa trên nền tảng mô-đun điện E-GMP (Electric-Global Modular Platform) chia sẻ chung với xe điện Hyundai Ioniq 5. Ở phiên bản GT-Line cao cấp nhất, EV6 được trang bị 2 động cơ điện mang công suất 577 mã lực và mô-men xoắn 740 Nm. Dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Video: Giới thiệu xe điện Kia EV6 hoàn toàn mới.

