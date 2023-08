Kia EV5 2024 chính thức ra mắt, giá mở bán chỉ từ 526 triệu đồng

Vào ngày 25/8 vừa qua, triển lãm Ô tô Thành Đô 2023 đã chính thức khai mạc ở Trung Quốc. Trong sự kiện này, hãng Kia đã vén màn phiên bản thương mại của mẫu ôtô điện EV5. Là SUV điện toàn cầu, Kia EV5 2024 mới sẽ được định vị thấp hơn đàn anh EV6. Bản thân kích thước của mẫu xe này cũng nhỏ hơn Kia EV6. So với phiên bản concept ra mắt vào hồi tháng 4 năm nay, mấu xe SUV điện Kia EV5 sở hữu thiết kế ngoại thất không thay đổi quá nhiều. Hãng Kia chỉ điều chỉnh thiết kế của một số chi tiết ngoại thất như đèn pha, ốp gương chiếu hậu và vành la-zăng. Mẫu xe này được áp dụng phong cách thiết kế tương tự đàn anh Kia EV9 2024. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi gọi mẫu xe này là phiên bản thu nhỏ của EV9. Ở khu vực đầu xe, Kia EV5 2024 được trang bị cụm đèn pha hình tam giác với thiết kế lạ mắt. Trong khi đó, dải đèn LED định vị ban ngày lấy cảm hứng thiết kế từ bản đồ sao nằm vắt ngang đầu xe và bao quanh đèn pha. Ngoài ra, mẫu SUV điện này còn có hốc gió trung tâm rộng trên cản trước với ốp màu bạc xung quanh. Sườn xe gây ấn tượng bằng bộ vành hợp kim 4 chấu phay xước 2 màu, tay nắm cửa ẩn, đường chân kính mạ crôm và ốp màu bạc trên cửa. Vành la-zăng của xe sẽ có đường kính 18 inch hoặc 19 inch, tùy phiên bản. Tương tự đèn pha, đèn hậu của Kia EV5 2024 cũng có thiết kế sắc sảo với tạo hình bên trong lấy cảm hứng từ bản đồ sao. Theo hãng Kia, khách hàng mục tiêu của mẫu xe điện này là những gia đình trẻ, thuộc thế hệ Millennials, thích ô tô có thiết kế hiện đại, tiện nghi và thân thiện với môi trường. Vì vậy, nội thất của xe được thiết kế như "căn phòng bổ sung" cho các gia đình trẻ. Bước vào bên trong Kia EV5 2024, người dùng sẽ bắt gặp bệ tì tay trung tâm giữa hàng ghế trước vừa rộng vừa thấp, tạo cảm giác như ghế sofa trong phòng khách. Bên cạnh đó là hệ thống đèn viền nội thất 64 màu, có thể chỉnh độ sáng theo chế độ lái và các cảnh báo an toàn. Mặt táp-lô của Kia EV5 2024 có cách bố trí khá giống với EV9, tập trung xung quanh một màn hình cỡ lớn. Màn hình này tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước khoảng 12,3 inch. Thêm vào đó là vô lăng 4 chấu, tích hợp phần lớn các phím chức năng của xe. Những phím bấm cơ học để chỉnh điều hòa không xuất hiện bên trong mẫu xe điện này. Hiện hãng Kia chưa công bố thông số vận hành của EV5 mới. Tuy nhiên, thông tin trên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cho biết xe sẽ dùng 1 mô-tơ điện nằm trên cầu trước, có công suất tối đa 215 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 310 Nm. Thông số cụ thể của EV5 sẽ được hé lộ cụ thể vào tháng 10 năm nay trong sự kiện Kia EV Day 2023. Xe sẽ được bán ở thị trường Trung Quốc vào cuối năm nay, sau đó mới đến một số thị trường toàn cầu khác. Giá xe Kia EV5 2024 tại Trung Quốc dao động từ 159.800 - 229.800 Nhân dân tệ (khoảng 526 - 757 triệu đồng). Ngoài EV5, Kia hiện còn đang phát triển thêm một mẫu SUV điện cỡ nhỏ hơn mang tên EV4. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Kia EV5 2024 chạy điện hoàn toàn mới.

