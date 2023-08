Kia EV5 2024 "đối thủ" VinFast VF8 lộ diện, bán ra từ 950 triệu đồng?

Mẫu SUV thuần điện cỡ C - Kia EV5 2024 mới sẽ chính thức được công bố ra mắt tại Triển lãm ô tô Thành Đô, Trung Quốc diễn ra từ ngày 25/8 tới đây. Trước thời điểm đó, những thông số cơ bản về kích thước và động cơ của mẫu xe này đã được hé lộ tại cổng thông tin điện tử của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc. Theo đó, SUV điện Kia EV5 2024 có số đo dài x rộng x cao tương ứng là 4.615 x 1.875 x 1.715 mm, đi kèm chiều dài cơ sở đạt 2.750 mm. So với Sportage, EV5 ngắn hơn 45 mm nhưng rộng hơn 10 mm và cao hơn 55 mm. Trọng lượng của EV5 đạt 1.870 kg, nhỉnh hơn Sportage 100 kg. Kia EV5 được trang bị một mô tơ điện cho công suất tối đa 215 mã lực và 310Nm mo-men xoắn. Tốc độ tối đa đạt được giới hạn điện tử ở 185 km/h. Cung cấp năng lượng cho hệ truyền động điện là bộ pin LFP dung lượng 82kWh, cho phạm vi hoạt động ước tính lên tới 600km với một lần sạc đầy. Tương tự EV6, Kia EV5 cũng có công nghệ sạc nhanh 800V cho khả năng nạp 80% pin trong khoảng 18 phút. Về ngoại hình, EV5 được áp dụng triết lý thiết kế Opposites United (tạm dịch: Sự thống nhất của các mặt đối lập) với những đường nét tạo hình vuông vắn, cứng cáp. Mặt ca lăng kín mang tạo hình mà Kia gọi là "Digital Tiger Face". Cụm đèn pha hình tam giác gồm các bóng LED nhỏ, kết hợp với dải đèn chiếu sáng ban ngày vắt ngang khu vực đầu xe. Bên dưới là hốc gió trung tâm hình thang rộng với phần viền dày dặn, tạo nên dáng vẻ mạnh mẽ hầm hố. Ở phía sau, EV5 có cụm đèn hậu LED nằm dọc và 2 dải đèn LED thanh mảnh nằm vắt ngang trên cửa cốp, lấy cảm hứng thiết kế từ bản đồ sao. Cản sau màu bạc thiết kế vuông vắn, tích hợp bộ khuếch tán gió giả. Ở bản concept, Kia EV5 có cửa sau mở ngược giống xe Rolls-Royce. Tuy nhiên, các hình ảnh do Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc đăng tải cho thấy EV5 bản thương mại vẫn sử dụng thiết kế cửa xe kiểu truyền thống. Theo một số nguồn tin, Kia EV5 được bán ở Trung Quốc với giá khởi điểm khoảng 40.000 USD (tương đương 950 triệu đồng). Video: Giới thiệu SUV điện Kia EV5 bản concept.

