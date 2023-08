Kia EV5 từ khoảng 947 triệu đồng - Đối thủ nặng ký của VinFast VF8

Theo báo cáo mới đây, Kia sẽ cho ra mắt phiên bản thương mại của mẫu SUV điện EV5 vào tháng tới tại tại Triển lãm ô tô Thành Đô, Trung Quốc. Trang tin Korean Car Blog cho biết, Kia EV5 2024 mới sẽ được sản xuất tại Trung Quốc, cho thị trường nội địa cũng như thị trường xuất khẩu Giá xe Kia EV5 2024 dự kiến khoảng 50 triệu won (tương đương 40.000 USD - khoảng 947 triệu đồng) cho bản tiêu chuẩn và 57 triệu won (tương đương 43.800 USD - khoảng 1,03 tỷ đồng) cho phiên bản long range. Mẫu xe SUV điện Kia EV5 dành cho thị trường Trung Quốc được cho là sẽ sử dụng pin lithium iron phosphate (LFP), trong khi bản xuất khẩu sẽ sử dụng pin coban niken mangan (NMC). Được biết, loại pin NMC sẽ có công suất lên tới 82kWh, lớn hơn so với gói pin 77,4kWh trên Kia EV6 và cung cấp phạm vi hoạt động lên tới 600km. Đáng chú ý, một số nguồn tin cho biết hệ thống sạc lần này của Kia EV5 sẽ dựa trên hệ thống 400V thay vì hệ thống điện áp cao 800V được sử dụng trên các mẫu xe điện khác của Hyundai, phát triển trên nền tảng E-GMP. Do đó, Kia có thể bán EV5 với mức giá phải chăng hơn. Khi ra mắt chính thức, Kia EV5 sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trong thị trường xe điện đang vô cùng sôi động của Trung Quốc, nơi các nhà sản xuất xe điện như BYD và Tesla đang chiếm thị phần lớn. Tương tự EV9, EV5 được áp dụng triết lý thiết kế Opposites United (tạm dịch: Sự thống nhất của các mặt đối lập) với những đường nét tạo hình vuông vắn, cứng cáp. Mặt ca lăng kín mang tạo hình mà Kia gọi là "Digital Tiger Face". Cụm đèn pha hình tam giác gồm các bóng LED nhỏ, kết hợp với dải đèn chiếu sáng ban ngày vắt ngang khu vực đầu xe. Bên dưới là hốc gió trung tâm hình thang rộng với phần viền dày dặn, tạo nên dáng vẻ mạnh mẽ hầm hố. Cửa xe được thiết kế kiểu Suicide doors – cửa tự sát giống phong cách xe Rolls-Royce, giúp cho việc ra vào hàng ghế sau dễ dàng hơn, đồng thời tạo được nét sang trọng và lịch lãm. Mâm xe kích thước 21 inch với thiết kế bất đối xứng. Ở phía sau, EV5 có cụm đèn hậu LED nằm dọc và 2 dải đèn LED thanh mảnh nằm vắt ngang trên cửa cốp, lấy cảm hứng thiết kế từ bản đồ sao. Cản sau màu bạc thiết kế vuông vắn, tích hợp bộ khuếch tán gió giả. Khoang nội thất của Kia EV5 lại mang đến một không gian tối giản nhưng không kém phần hiện đại, sang trọng. Cụm công cụ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí được ghép lại thành một màn hình siêu dài. Kia EV5 có sẵn với cấu hình ba hàng ghế, trong đó hai hàng ghế trước có khả năng điều chỉnh hướng ngồi rất linh hoạt. Hàng ghế thứ ba là một băng ghế dài, xoay về phía cửa cốp. Trên nóc xe là cửa sổ trời toàn cảnh tích hợp pin năng lượng mặt trời. Kia cho biết nội thất EV5 được hoàn thiện từ các loại vật liệu thân thiện môi trường, bao gồm rong biển và chai nhựa tái chế. Kia EV5 cũng sở hữu các trang bị an toàn hiện đại như hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động điều khiển từ xa RSPA2, hỗ trợ tránh va chạm khi tiến/lùi để đỗ xe và cảnh báo khoảng cách đỗ xe. Video: Giới thiệu chi tiết mẫu xe SUV điện Kia EV5 2024.

