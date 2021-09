Kia Cerato 2022 đã nhận cọc tại Việt Nam, ra mắt tháng 10/2021

Mới đây, giới tư vấn bán hàng đã đồng loạt chào khách đặt cọc Kia Cerato 2022 mới, dự kiến ra mắt vào tháng 10 tới đây chứ không phải tháng 9 này như thông tin trước đó. Việc lùi ra mắt này cũng là điều dễ hiểu bởi tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến căng thẳng tại Việt Nam. Phía đại lý chưa hé lộ giá xe Kia Cerato 2022 nhưng có khả năng sẽ chỉ tăng nhẹ do THACO vẫn muốn giữ lợi thế giá bán rẻ nhất phân khúc sedan hạng C của mẫu xe này. Hiện tại, những chiếc Cerato đời cũ vẫn đang được tư vấn bán hàng chào bán với ưu đãi lên tới 65 triệu đồng, đưa giá bán hạ xuống ngang một số mẫu sedan hạng B. Kia Cerato 2022 là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời sở hữu thiết kế mới thể thao và hiện đại hơn. Logo mới của thương hiệu là một điểm nhấn đáng chú ý ở ngoại thất. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh lại, cản trước thiết kế mạnh mẽ hơn, cụm đèn chiếu sáng mới thanh mảnh và vuốt về phần hông xe. Dải đèn LED định vị ban ngày vẫn được tích hợp nhưng mang thiết kế dạng các vạch kẻ ngang bao quanh cụm đèn, làm liên tưởng đến mẫu ôtô điện EV6. Đèn hậu mới nối liền, đồ họa hiển thị với những đường đứt đoạn giống với đèn pha. Ở nội thất bên trong, Kia Cerato 2022 tại Việt Nam sẽ có thêm một số trang bị mới hấp dẫn hơn. Ví dụ như màn hình giải trí kích cỡ lớn lên tới 10,25 inch như thị trường quốc tế, phanh tay điện tử nhưng bảng đồng hồ sau vô lăng chưa chắc đã được nâng cấp lên dạng kỹ thuật số. Tại thị trường nước ngoài, phiên bản cao cấp hơn được bổ sung hệ thống phanh đĩa sau lớn hơn, khóa thông minh, nội thất bọc da, hàng ghế trước có sưởi, điều hòa tự động 2 vùng, gương chiếu hậu chống chói, phanh tự động thông minh, hỗ trợ tránh va chạm điểm mù, kiểm soát hành trình thích ứng… Về khả năng vận hành, Kia Cerato 2022 vẫn sẽ có 2 tùy chọn động cơ như đời cũ do chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời. Cụ thể, xe có 2 loại động cơ xăng là 1.6L và 2.0L. Trong đó, khối động cơ Gamma 1.6L sản sinh công suất tối đa 128 mã lực và mô-men xoắn cực đại 157 Nm còn động cơ Nu 2.0L có các thông số kỹ thuật ương ứng là 159 mã lực và 194 Nm. Trang bị hộp số là loại số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp tùy phiên bản. Các trang bị an toàn của xe nhiều khả năng cũng sẽ không có gì thay đổi. Khi ra mắt tại thị trường vIệt Nam - Kia Cerato 2022 mới sẽ cạnh tranh với các đối thủ như Mazda3, Honda Civic hay Toyota Corolla Altis,... trong phân khúc sedan cỡ C. Video: Chi tiết Kia Cerato 2022 mới sắp ra mắt tại Việt Nam.

