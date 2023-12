Kia Carnival Hybrid 2024 từ 732 triệu đồng, "uống xăng" hơn 7 lít/100 km

Kia Carnival 2024 mới phiên bản nâng cấp giữa vòng đời đã chính thức trình làng ở thị trường Hàn Quốc vào hồi đầu tháng 11/2023 với 3 tùy chọn động cơ, bao gồm máy xăng, máy dầu và hybrid mới. Sau hơn 1 tháng ra mắt, phiên bản hybrid của mẫu MPV này đã nhanh chóng trở thành lựa chọn yêu thích của khách hàng Hàn Quốc. Được biết, thời gian giao xe của Kia Carnival Hybrid 2024 mới tại thị trường Hàn Quốc kéo dài hơn 1 năm trong khi con số tương ứng của bản máy xăng là 3 tháng. Nguyên nhân là bởi 80% khách hàng đặt mua Kia Carnival mới đều chọn phiên bản hybrid. Tại thị trường Hàn Quốc, xe có 4 bản trang bị là Prestige, Noblesse, Signature và Gravity. Ngoài ra, xe còn có 2 cấu hình nội thất là 7 chỗ và 9 chỗ ngồi. Giá xe Kia Carnival Hybrid 2024 bản 9 chỗ dao động từ 39,25 - 48,6 triệu Won (khoảng 732 - 907 triệu đồng). Con số tương ứng của bản 7 chỗ là từ 46,19 - 48,55 triệu Won (862 - 906 triệu đồng). Dù ở phiên bản nào, Kia Carnival Hybrid 2024 cũng dùng động cơ giống với Sorento Hybrid. Cụ thể, mẫu MPV cỡ lớn này được trang bị máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L, mô-tơ điện và hộp số tự động 6 cấp. Nhờ đó, Kia Carnival Hybrid 2024 có công suất tổng cộng 245 mã lực và mô-men xoắn cực đại 366 Nm. Theo hãng Kia, lượng xăng tiêu thụ kết hợp của Carnival Hybrid mới là 14 km/lít (khoảng 7,14 lít/100 km), áp dụng cho phiên bản 9 chỗ và dùng vành 18 inch. Con số này thấp hơn so với Kia Carnival bản máy dầu. Với bản 7 chỗ dùng vành 19 inch, lượng xăng tiêu thụ kết hợp sẽ là 13,5 km/lít (7,4 lít/100 km). Bên cạnh động cơ tiết kiệm xăng, Kia Carnival Hybrid 2024 còn có những công nghệ như E-Ride giúp giảm thiểu cảm giác rung lắc xe khi chạy qua gờ giảm tốc và hệ thống E-handling nhằm cải thiện độ nhạy bén khi đánh lái hoặc độ ổn định khi ôm cua. Theo hãng Kia, giảm xóc của mẫu xe này đã được cải tiến để giảm cảm giác say xe cho hành khách phía sau khi chạy qua đoạn đường không bằng phẳng. Bên trong xe, Kia Carnival Hybrid 2024 cũng có màn hình cong mới trên mặt táp-lô, tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 inch. Trong khi đó, khu vực chỉnh điều hòa và màn hình thông tin giải trí được ghép vào làm một với 2 núm xoay mới. Ngoài ra, mẫu MPV cỡ lớn này còn có đèn viền trang trí nội thất mở rộng, tính năng cập nhật phần mềm qua Wifi, ghế lái Ergo Motion, ngăn chứa đồ dưới bệ tì tay có tính năng khử trùng bằng tia cực tím UV-C và màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD. Tính năng điều khiển bằng giọng nói đa vùng với câu lệnh "Hey Kia", ghế có tính năng massage (phiên bản 7 chỗ), dây đai an toàn tích hợp đèn ở hàng ghế thứ hai, kính lái cách âm 2 lớp kéo dài đến hàng ghế giữa, khóa kỹ thuật số Digital Key 2, cổng USB Type C, gương chiếu hậu kỹ thuật số, camera hành trình và hệ thống quét vân tay cũng là những trang bị nổi bật của xe. Về ngoại thất, xe cũng được trang bị lưới tản nhiệt "mũi hổ" mới với những chi tiết mạ crôm hình quả trám, cụm đèn pha nằm dọc, dải đèn LED định vị ban ngày kiêm đèn báo rẽ lấy cảm hứng thiết kế từ bản đồ sao và đèn sương mù nằm hai bên hốc gió trung tâm. Tiếp theo đó là cửa lùa chỉnh điện bên sườn, vành 18 inch hoặc 19 inch, đèn hậu thiết kế dọc mới, nối với nhau bằng dải đèn nằm vắt ngang cửa cốp và cản sau cải tiến.Ở bản Gravity, xe sẽ có những chi tiết ngoại thất khác biệt như lưới tản nhiệt, vành la-zăng, baga nóc, ốp mạ crôm ở cột C/cửa/cửa cốp và ốp gầm giả trước/sau màu bạc tối. Nhờ đó, mẫu MPV này có ngoại hình đậm chất SUV hơn. Cuối cùng là những trang bị an toàn đầy đủ hơn với hệ thống hỗ trợ lái trên cao tốc thế hệ thứ 2 (HDA2), bao gồm cả hỗ trợ chuyển làn đường. Thêm vào đó là hệ thống hỗ trợ tránh va chạm sớm, hỗ trợ giới hạn tốc độ thông minh, cảnh báo khoảng cách an toàn phía trước/sau/bên sườn khi đỗ xe, rung vô lăng để cảnh báo và 8 túi khí. Video: Chi tiết mẫu xe MPV Kia Carnival Hybrid 2024 mới.

