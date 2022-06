Kia Carens 2022 về Việt Nam, "đấu" Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz

Vào hồi tháng 2 đầu năm nay, tin đồn về việc mẫu MPV cỡ nhỏ Kia Carens 2022 thế hệ mới được bán tại Việt Nam đã bắt đầu xuất hiện. Đến tháng 5 vừa qua, những chiếc Kia Carens 2022 đầu tiên đã được đưa về Việt Nam, theo thông tin từ Tổng cục Hải quan. Những chiếc xe này đều được nhập khẩu từ Ấn Độ và do THACO làm thủ tục thông quan. Điều đáng chú ý là những chiếc Kia Carens 2022 về Việt Nam có 2 tùy chọn động cơ xăng. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi-lanh thẳng hàng, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.4L với công suất tối đa 140 mã lực và mô-men xoắn cực đại 242 Nm. Động cơ xăng 1.5L sẽ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp. Trong khi đó, động cơ xăng 1.4L đồng hành cùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Với những lựa chọn động cơ và hộp số này, có thể đoán Kia nhắm cả vào đối tượng khách hàng mua xe để chạy dịch vụ lẫn dùng cho gia đình. Trước đây, Kia Carens cũng từng được bán tại Việt Nam nhưng sau đó đã đổi tên thành Rondo. Đến giữa năm ngoái, Kia Rondo đã bị ngừng bán tại Việt Nam. Hiện chưa rõ Kia Carens 2022 tại Việt Nam sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc hay lắp ráp trong nước. Tuy nhiên, Kia hiện không phân phối ô tô nhập khẩu mà chỉ bán xe lắp ráp trong nước. Do đó, nhiều khả năng Kia Carens thế hệ mới cũng sẽ được lắp ráp tại Việt Nam, tương tự Rondo. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của SUV hạng B Seltos, Kia Carens mới sở hữu chiều dài 4.540 mm, chiều rộng 1.800 mm, chiều cao 1.700 mm và chiều dài cơ sở 2.780 mm. So với đối thủ Mitsubishi Xpander, đại diện Hàn Quốc dài hơn, rộng hơn nhưng thấp hơn. Chiều cao gầm của Kia Carens 2022 cũng chỉ đạt 195 mm, thấp hơn Mitsubishi Xpander. Điểm nhấn của Carens 2022 chính là thiết kế ngoại thất khá táo bạo nhờ ngôn ngữ Opposites United mới của hãng Kia. Cụ thể, xe được trang bị đèn pha, đèn hậu, đèn sương mù và dải đèn định vị ban ngày dạng LED hiện đại. Bên cạnh đó là những chi tiết mạ crôm xuất hiện khắp nơi, vành hợp kim 16 inch, sơn phối 2 màu thể thao, và nẹp thân xe theo phong cách SUV. Bên trong Kia Carens 2022 là không gian nội thất 6 chỗ hoặc 7 chỗ. Trong đó, phiên bản 6 chỗ được trang bị 2 ghế thương gia ở giữa. Tại thị trường Ấn Độ, mẫu MPV cỡ nhỏ này được trang bị khá ổn với cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, hệ thống đèn viền 64 màu, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống âm thanh Bose 8 loa, lọc không khí và tính năng cập nhật phần mềm qua Wifi. Tuy nhiên, xe không có phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời như Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross. Trong khi đó, trang bị an toàn của Kia Carens 2022 gồm có phanh đĩa trên 4 bánh, 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống cân bằng điện tử, trợ lực phanh, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, cảm biến đỗ xe phía sau và cảnh báo áp suất lốp. So với Mitsubishi Xpander, mẫu xe Hàn Quốc này có một số trang bị an toàn nhỉnh hơn như phanh đĩa sau và nhiều hơn 4 túi khí. Tuy nhiên, Kia Carens 2022 lại không có những công nghệ an toàn chủ động như Toyota Veloz Cross. Hiện chưa rõ thời điểm ra mắt và giá xe Kia Carens 2022 tại Việt Nam. Trong khi đó, tại Ấn Độ, mẫu MPV này có giá dao động từ 899.000 - 1.699.000 Rupee (khoảng 271 - 513 triệu đồng). Sự xuất hiện của mẫu xe này hứa hẹn sẽ khiến phân khúc MPV cỡ nhỏ tại Việt Nam thêm sôi động. Video: Kia Carens 2022 về Việt Nam có gì hay?

Vào hồi tháng 2 đầu năm nay, tin đồn về việc mẫu MPV cỡ nhỏ Kia Carens 2022 thế hệ mới được bán tại Việt Nam đã bắt đầu xuất hiện. Đến tháng 5 vừa qua, những chiếc Kia Carens 2022 đầu tiên đã được đưa về Việt Nam, theo thông tin từ Tổng cục Hải quan. Những chiếc xe này đều được nhập khẩu từ Ấn Độ và do THACO làm thủ tục thông quan. Điều đáng chú ý là những chiếc Kia Carens 2022 về Việt Nam có 2 tùy chọn động cơ xăng. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi-lanh thẳng hàng, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.4L với công suất tối đa 140 mã lực và mô-men xoắn cực đại 242 Nm. Động cơ xăng 1.5L sẽ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp. Trong khi đó, động cơ xăng 1.4L đồng hành cùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Với những lựa chọn động cơ và hộp số này, có thể đoán Kia nhắm cả vào đối tượng khách hàng mua xe để chạy dịch vụ lẫn dùng cho gia đình. Trước đây, Kia Carens cũng từng được bán tại Việt Nam nhưng sau đó đã đổi tên thành Rondo. Đến giữa năm ngoái, Kia Rondo đã bị ngừng bán tại Việt Nam. Hiện chưa rõ Kia Carens 2022 tại Việt Nam sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc hay lắp ráp trong nước. Tuy nhiên, Kia hiện không phân phối ô tô nhập khẩu mà chỉ bán xe lắp ráp trong nước. Do đó, nhiều khả năng Kia Carens thế hệ mới cũng sẽ được lắp ráp tại Việt Nam, tương tự Rondo. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của SUV hạng B Seltos, Kia Carens mới sở hữu chiều dài 4.540 mm, chiều rộng 1.800 mm, chiều cao 1.700 mm và chiều dài cơ sở 2.780 mm. So với đối thủ Mitsubishi Xpander, đại diện Hàn Quốc dài hơn, rộng hơn nhưng thấp hơn. Chiều cao gầm của Kia Carens 2022 cũng chỉ đạt 195 mm, thấp hơn Mitsubishi Xpander. Điểm nhấn của Carens 2022 chính là thiết kế ngoại thất khá táo bạo nhờ ngôn ngữ Opposites United mới của hãng Kia. Cụ thể, xe được trang bị đèn pha, đèn hậu, đèn sương mù và dải đèn định vị ban ngày dạng LED hiện đại. Bên cạnh đó là những chi tiết mạ crôm xuất hiện khắp nơi, vành hợp kim 16 inch, sơn phối 2 màu thể thao, và nẹp thân xe theo phong cách SUV. Bên trong Kia Carens 2022 là không gian nội thất 6 chỗ hoặc 7 chỗ. Trong đó, phiên bản 6 chỗ được trang bị 2 ghế thương gia ở giữa. Tại thị trường Ấn Độ, mẫu MPV cỡ nhỏ này được trang bị khá ổn với cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, hệ thống đèn viền 64 màu, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống âm thanh Bose 8 loa, lọc không khí và tính năng cập nhật phần mềm qua Wifi. Tuy nhiên, xe không có phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời như Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross. Trong khi đó, trang bị an toàn của Kia Carens 2022 gồm có phanh đĩa trên 4 bánh, 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống cân bằng điện tử, trợ lực phanh, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, cảm biến đỗ xe phía sau và cảnh báo áp suất lốp. So với Mitsubishi Xpander, mẫu xe Hàn Quốc này có một số trang bị an toàn nhỉnh hơn như phanh đĩa sau và nhiều hơn 4 túi khí. Tuy nhiên, Kia Carens 2022 lại không có những công nghệ an toàn chủ động như Toyota Veloz Cross. Hiện chưa rõ thời điểm ra mắt và giá xe Kia Carens 2022 tại Việt Nam. Trong khi đó, tại Ấn Độ, mẫu MPV này có giá dao động từ 899.000 - 1.699.000 Rupee (khoảng 271 - 513 triệu đồng). Sự xuất hiện của mẫu xe này hứa hẹn sẽ khiến phân khúc MPV cỡ nhỏ tại Việt Nam thêm sôi động. Video: Kia Carens 2022 về Việt Nam có gì hay?